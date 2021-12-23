Эпидзонирование Украины: шесть областей вышли из "красной" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

При этом "красный" уровень эпидемиологической опасности продолжает действовать в Волынской и Закарпатской областях.

С сегодняшнего дня "желтый" уровень эпидемиологической опасности начал действовать на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Желтый уровень предусматривает запреты на:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей

работу образовательных учреждений, в которых вакцинировано менее 100% персонала

массовые мероприятия

работу кинотеатров, театров, других учреждений культуры

работу ресторанов и кафе, кроме работы на вынос и доставки

работу спортзалов и бассейнов

деятельность гостиниц, санаторных, социальных учреждений

межобластные и международные перевозки

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При этом ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если все работники и посетители имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты, подтверждение выздоровления от коронавируса или отрицательные тесты на коронавирус.

Также Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Так, по состоянию на 23 декабря, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 257. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (515), Полтавской области (462) и Волынской (461).

По данным за 22 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 32,6 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 27,3% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в двух областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Киеве и 22 областях – "желтой".