Эпидзонирование Украины: шесть областей вышли из "красной" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
При этом "красный" уровень эпидемиологической опасности продолжает действовать в Волынской и Закарпатской областях.
С сегодняшнего дня "желтый" уровень эпидемиологической опасности начал действовать на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Желтый уровень предусматривает запреты на:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей
- работу образовательных учреждений, в которых вакцинировано менее 100% персонала
- массовые мероприятия
- работу кинотеатров, театров, других учреждений культуры
- работу ресторанов и кафе, кроме работы на вынос и доставки
- работу спортзалов и бассейнов
- деятельность гостиниц, санаторных, социальных учреждений
- межобластные и международные перевозки
При этом ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если все работники и посетители имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты, подтверждение выздоровления от коронавируса или отрицательные тесты на коронавирус.
Также Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Так, по состоянию на 23 декабря, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 257. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (515), Полтавской области (462) и Волынской (461).
По данным за 22 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 32,6 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 27,3% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.
По данным Минздрава, показатели в двух областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Киеве и 22 областях – "желтой".
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