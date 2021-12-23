Епідзонування України: шість областей вийшли з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

При цьому, "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.

З сьогоднішнього дня "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Жовтий рівень передбачає заборони на:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів

роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу

масові заходи

роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури

роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки

роботу спортзалів і басейнів

діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів

міжобласні та міжнародні перевезення

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При цьому обмеження, передбачені 'жовтим' рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікати, підтвердження одужання від коронавірусу або негативні тести на коронавірус.

Також Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Так, станом на 23 грудня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 257. Найвищий рівень захворюваності у Києві (515), Полтавській області (462) та Волинській області (461).

За даними за 22 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 32,6 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 27,3% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у двох областях відповідають "червоній" зоні карантину, у Києві та 22 областях - "жовтій".