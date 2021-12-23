Задержана арендатор базы отдыха под Винницей, где произошел пожар, - Нацполиция

Правоохранители задержали женщину-арендатора гостиничного комплекса в Винницкой области, где в ночь на 22 декабря произошел пожар, ей готовят сообщение о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации полиции Винницкой области.

"22 декабря на территории загородного комплекса отдыха во время пожара погибла 21-летняя девушка и два человека травмировались. 46-летняя арендатор гостинично-ресторанного комплекса задержана в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. Следствие готовит материалы для объявления ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). В настоящее время все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются следователями", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что событие произошло 22 декабря около 3:00 в селе Садовое Литинской территориальной громады. В результате пожара, возникшего в помещении гостинично-ресторанного комплекса, один человек погиб, двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Пострадавшие при пожаре выпрыгнули из окна шестого этажа. Все они работали в этом заведении.

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Следственным управлением ГУНП в Винницкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 270 УКУ.

За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности ответственному лицу грозит до 8 лет лишения свободы.