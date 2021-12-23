Затримано орендарку бази відпочинку під Вінницею, де сталася пожежа, - Нацполіція

Правоохоронці затримали жінку-орендаря готельного комплексу на Вінниччині, де в ніч на 22 грудня сталася пожежа, їй готують повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації поліції Вінницької області.

"22 грудня на території заміського комплексу відпочинку під час пожежі загинула 21-річна дівчина та двоє людей травмувались. 46-річна орендарка готельно-ресторанного комплексу затримана у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство готує матеріали для оголошення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Наразі усі обставини та причини трагедії встановлюють слідчі", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що подія сталась 22 грудня близко 3.00 год. у селі Садове Літинської територіальної громади. У результаті пожежі, яка виникла в приміщенні готельно-ресторанного комплексу, одна людина загинула, двоє з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані. Постраждалі під час пожежі вистрибнули з вікна шостого поверху. Усі вони працювали у цьому закладі.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст. 270 ККУ.

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За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до 8 років позбавлення волі.