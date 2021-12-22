Пожежа у комплексі відпочинку на Вінниччині: поліція встановила особу загиблої дівчини

На Вінниччині поліція встановила особу загиблої під час пожежі у заміському комплексі відпочинку дівчини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області.

"Поліція встановила особу дівчини, загиблої під час пожежі. Це 21-річна уродженка АР Крим. За інформацією слідства, останній час вона проживала та працювала у цьому закладі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, одна людина загинула, двох травмовано та 56 евакуйовано внаслідок пожежі в готелі на базі відпочинку "Батерфляй" у Вінницькій області в ніч на середу