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Пожежа у комплексі відпочинку на Вінниччині: поліція встановила особу загиблої дівчини

Пожежа у комплексі відпочинку на Вінниччині: поліція встановила особу загиблої дівчини

На Вінниччині поліція встановила особу загиблої під час пожежі у заміському комплексі відпочинку дівчини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області.

"Поліція встановила особу дівчини, загиблої під час пожежі. Це 21-річна уродженка АР Крим. За інформацією слідства, останній час вона проживала та працювала у цьому закладі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі у комплексі відпочинку на Вінниччині. Троє людей вистрибнули з вікна, - Нацполіція. ФОТО

Нагадаємо, одна людина загинула, двох травмовано та 56 евакуйовано внаслідок пожежі в готелі на базі відпочинку "Батерфляй" у Вінницькій області в ніч на середу

Вінницька область (1012) пожежа (4317) смерть (6744)


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Я ынформуэ
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22.12.2021 14:41 Відповісти
Перемкни на українську мову (UA
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22.12.2021 14:46 Відповісти
йому трба мозок пeрeмкнути. цeнзор тeпeр украiномовний.
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22.12.2021 15:39 Відповісти
Виправили, стало "Я інформує" - що з вами
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22.12.2021 15:13 Відповісти
Як інформує
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22.12.2021 15:40 Відповісти
Сокрытие преступления?
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22.12.2021 14:46 Відповісти
 
 