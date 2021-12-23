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Новости Агрессия России против Украины Война
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СБУ объявила подозрение руководителю российского ЧВК "Вагнер", командовавшему боевыми действиями против сил АТО под Дебальцевым

СБУ объявила подозрение руководителю российского ЧВК

СБУ продолжает осуществлять комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности участников гибридной агрессии РФ против нашего государства. Следователи украинской спецслужбы в рамках досудебного расследования заочно сообщили о подозрении руководителю российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведению агрессивной войны.

Подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ЧВК для совершения скрытых военных операций РФ.

Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Причем злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем.

Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных Сил Украины.

Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" ​​украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным, в этих боях участники ЧВК понесли большие потери из-за отпора подразделениями Вооруженных Сил Украины.

По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.

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На основании полученных доказательств противоправной деятельности злоумышленник подозревается в совершении преступлений по:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время идет досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками Ситуационного центра и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

СБУ (19840) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+5
Заочно. А як захопити вагнерівців в реалі, баканови-зеленські обпудились.
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23.12.2021 10:34
+3
Таких скотов отстреливать надо...а не пидозры вручать...
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23.12.2021 10:34
+3
потужно... не прошло и 7 лет
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23.12.2021 10:35
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ну слава Богу - хоч так на папері , якщо знищити не захотіли ....
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23.12.2021 10:32 Ответить
Заочно. А як захопити вагнерівців в реалі, баканови-зеленські обпудились.
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23.12.2021 10:34 Ответить
по минским соглашениям - полная амнистия
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23.12.2021 11:08 Ответить
Цитата з "Мінських" в підтвердження буде?
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23.12.2021 11:15 Ответить
Таких скотов отстреливать надо...а не пидозры вручать...
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23.12.2021 10:34 Ответить
потужно... не прошло и 7 лет
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23.12.2021 10:35 Ответить
а він не з тих кого мали б затримати під час "неіснуючої" операції....точніше існуючої но не нашої....точніше операції надуманої не нашої ....Бурба шпійон....Порошенко на нари...ой...хоча....лан-лан спалився я(((вилогінююсь...а щастя....Бурба шпійон....ой...
Ваш Зеленський(с)
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23.12.2021 10:35 Ответить
Головний гондурас все пересрав, а тепер колотить понти.
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23.12.2021 10:37 Ответить
СБУ зумисне зірвала операцію з викриття шпигунів РФ у вищих державних органах України. 16.11.21 . Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
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23.12.2021 10:39 Ответить
ЦАХАЛ,заберіть свого громадянина бєню-він уже майже продав всю Україну і держіть його в клітці без світла,без вікон,без дверей....де цей гопник з"являється там кисне молоко!
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23.12.2021 13:32 Ответить
 
 