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Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин

Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что над РФ нельзя одержать победу. По его словам, эту страну можно только развалить изнутри.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

По его словам, это было сделано в период Первой мировой войны и когда развалился Советский Союз.

"Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри", - заявил Путин.

По его словам, это сделали те, кто "обслуживал другие, чужие интересы. Не связанные с интересами российского и других народов Российской империи и Советского Союза, Российской Федерации сегодня".

Также смотрите: "Хорошие новости для наших "братьев" – мангал на башне не спасет", – бойцы ВСУ на учениях уничтожили из ПТРК Javelin мишень-танк, оборудованный защитной решеткой. ВИДЕО

Автор: 

путин (31197) россия (95326)


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Топ комментарии
+42
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23.12.2021 12:35
+25
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23.12.2021 12:28
+23
Согласен на 100% !!! московия на х......й никому не тарахтела! дохните тихо сами!
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23.12.2021 12:25
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Согласен на 100% !!! московия на х......й никому не тарахтела! дохните тихо сами!
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23.12.2021 12:25 Ответить
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23.12.2021 12:35 Ответить
Чомусь навіяли слова *****
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
- Билл?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билл?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билл?
- Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри
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23.12.2021 12:36 Ответить
единственная парадигма, которая полностью объясняет и описывает 100% верно действия ***** - это то, что ***** - китайский шпион. Ведь всё, что он делает выгодно не рашке... а только Китаю
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23.12.2021 13:54 Ответить
Значит хорошо и долго готовились в Поднебесной. ))
И пластику ипла ему ещё при Мао хунвейбины сделали. Вручную.
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23.12.2021 14:01 Ответить
Рискну выдвинуть гипотезу, что сегодняшняя угроза вторжения - это разведка боем, организованная дядюшкой Си силами штрафника пыни.
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23.12.2021 14:02 Ответить
ждем-с...
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23.12.2021 12:25 Ответить
Чем оно успешно занимается.
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23.12.2021 12:25 Ответить
Начпуя ви комусь треба - сидіть в своїй берлозі і бухайте.
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23.12.2021 12:26 Ответить
https://site.ua/alexander.kovalenko/o-cyom-ne-rasskazet-putin-rossiyanam-na-bolsoi-press-konferencii-i09434v О чём не расскажет Путин россиянам на большой пресс-конференции

Сегодня президент России проведёт традиционную большую пресс-конференцию. Проведёт, пожалуй, в самое кризисное для такого образования как Российская Федерация время. Причём, к нынешней точке невозврата Россия все эти годы уверенно шла под чутким и бдительным присмотром не сменяемого двадцатый год подряд президента.



Так о чём же расскажет сегодня Владимир Путин строго отобранной аудитории из журналистов и лиц, имитирующих гражданское население страны? А точнее, о чём не расскажет?


О том, что в стране фиксируется от месяца к месяцу рекорд по инфляции? Или о том, что 23 июня 2020 года он, находясь на тот момент 3-й месяц в изоляции в бункере в Ново-Огарёво заявил: Мы прошли самый опасный этап эпидемии, а по состоянию на 23 декабря 2021 Россия является мировым рекордсменом по избыточной смертности от коронавируса? Или Путин не расскажет о том, что Россия из страны с глобальными перспективами, середины 1990-х и даже 2000-х, превратилась в страну, у которой лучшие друзья это Венесуэла, Сирия, Зимбабве, Иран и КНДР? А возможно Путин расскажет о том, что на последние годы, под его чутким руководством в стране количество нищих превысило 21 млн человек, ВВП потерял 5,5 трлн долларов за 7 лет, а банки обанкротились сотнями? Разумеется, он не расскажет о том, что современная Россия это гипертрофированная копия СССР, с его мудрыми старцами у власти, причём в РФ смогли перещеголять по ряду показателей даже седовласые легионы совка! Он не расскажет и того, что без западных технологий в России неспособны производить ничего. Расскажет ли он о том, что именно без западных технологий в России неспособны даже разрабатывать новые месторождения газа и нефти, а старые стремительно истощаются?



Нет, Владимир Путин не расскажет об этом на своей большой пресс-конференции и это точно. И ему не позвонят с неосвещённых, неасфальтированных улиц Воркуты. К нему не обратятся жители Якутии, дышавшие всё лето смогом от горящих лесов, а сейчас в пятидесятиградусный мороз остающиеся без света и тепла. Как же так, мёрзнут не украинцы, немцы или коварные бриты, а якуты!



Кстати, уверен, что Владимир Путин не расскажет и то, что практически всё добываемое сейчас в России золото уходит на биржи всё того же самого ненавистного российской пропагандой Лондона.



И вот возникает самый интересный вопрос: а что же тогда расскажет Владимир Путин в рамках своей большой пресс-конференции?
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
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23.12.2021 12:26 Ответить
в чем ошибаешься, в том, что ты понятлив?
а раньше у тебя. как с этим было или ты с рождения такой и решил поделиться здесь?
если так, то ты не просто непонятлив...
короче, тебе не сюда, а - отсюда
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23.12.2021 12:51 Ответить
Чим Путін успішно займається - розвалює з середини кацапстан
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23.12.2021 12:26 Ответить
Ти ж вовік не підкачай - вся ж надєжда на тєбя радного.
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23.12.2021 12:27 Ответить
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23.12.2021 12:28 Ответить
Поддерживаю, только ждать долго. Пусть то же самое, но год - китайский.
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23.12.2021 16:56 Ответить
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23.12.2021 12:28 Ответить
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23.12.2021 12:29 Ответить
Московію,яка амбіційно називає себе расєєю,неможливо перемогти тому,що це нікому не потрібно! Можна загнати як щура в нору.
Годувати 146 мільйонів холопів-рабів яки не вміють,та НЕ ХОЧУТЬ працювати,а вміють тільки пити та красти! Кому це потрібно?!!!
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23.12.2021 12:30 Ответить
"Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини"
_Перевод: заключённые концлагеря должны сплотиться в кулак для воплощения планов людоеда.
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23.12.2021 12:30 Ответить
Ну так так і буде. Мордор повинен здохнути так як і само *****.
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23.12.2021 12:31 Ответить
Україну теж . .
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23.12.2021 12:31 Ответить
Слава Богу наше СБУ не дает развалить изнутри Украину. Отдавали страну рашке не разваливая, Крым, только на Донбассе не вышло слить мирно. Но они и на войне неплохо прибарахлятся, не сомневайтесь.
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23.12.2021 12:45 Ответить
Шо значить - на Донбассе не вышло слить мирно.)) .? .Тобто - зливали зливали - мирно , але кацапам це не сподобалось і тому вони пішли проти України війною . ?? Мовляв - та не хочемо ми вашого Донбаса , не нав'язуйте нам його .!! ..
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23.12.2021 12:53 Ответить
Сливали мирно допуская гастроли открытых сепаров по соседним с рашкой регионам, потом допустили захват органов власти российскими террористами, это после аналогичных событий в крыму. Кацапам до этого момента все вполне нравилось, чтобы они не планировали, им никто кроме обычных активистов не мешал.
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23.12.2021 19:31 Ответить
Х...ло под кайфом, сам себя сдал - разваливается изнутри.
А победить ее никто и не стремится т.к. Отстой атомного отхода никому не нужен
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23.12.2021 12:31 Ответить
Сопли затекли в мозги, хлопают глазёнки

В мыслях - грязь, говно, уроды, русские избёнки

Судорга копыта сводит, вши пищат в бородке

Про вяличие поёт чёрт на сковородке.
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23.12.2021 12:32 Ответить
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23.12.2021 12:34 Ответить
Злая, коварная, НАТА всё козни свои бесовские строит, всё хочет болото с мочой расеюшку на колени поставить!
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23.12.2021 12:37 Ответить
Та ну! Невеликий список поразок "навскидку": Лівонська війна, Кримська війна, російсько-японська війна 1904-1905, І світова (без інших країн Антанти був би гаплик повний), перша фінська війна, совєцько-польська війна, третя фінська війна, ІІ світова (без союзників - гаплик у 1942 році), совєцько-афганська війна.
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23.12.2021 12:38 Ответить
Довбню, Мордор сам періодично розвалюється, бо це "в'язниця народів". Напередодні розвалу совка президент США Буш просив українців з трибуни Ради не виходити зі складу СРСР. США того розвалу не хотіли...
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23.12.2021 12:39 Ответить
а на кой хер её нужно побеждать? СССР тоже никто не побеждал,сам кони двинул.
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23.12.2021 12:40 Ответить
Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини. Що благополучно було зроблено в період Першої світової війни, точніше, за її результатами,
Трындец... У деда Кабаева с кукухой все гораздо хуже, чем казалось
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23.12.2021 12:40 Ответить
Десь засміявся чеченець і посадив вялікого і нєпабєдімого руццкого на битулку
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23.12.2021 12:40 Ответить
Поэтому всех апазиционеров на швабру,как завещал великиц сралин и ивашка - грозный.Дайош смертную казнь и каторгу,россияне это заслужили.
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23.12.2021 12:41 Ответить
Бред. - Наполеон. Немцы в первой мировой. Финны. Афганцы.Немцы во торой мировой почти взяли маскву - если бы не фашисты США и Запада,защитились )) - Регулярные войска спецназа так и не смогли взять донецкий аэропорт. Пока его не сравняли с землей градами . Расию нельзя перепиз*еть,потому шо ******ы знатные - с этим согласен )) Но опять же - если подойти к этому вопросу серьезно ,то легко загнать в угол фактами и логикой. При условии присутствия справедливых судей.
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23.12.2021 12:41 Ответить
Японцы на ДВ "непобедимым" ещё до Первой Мировой наваляли.
А если копнуть поглубже, то список "побед" запоребрика будет намного обширнее.
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23.12.2021 14:07 Ответить
Забыл про Цусиму написать )) - Хорошее дополнение.
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23.12.2021 14:09 Ответить
рашка не воспринимается как враг уже давно, поэтому вове приходится постоянно о себе напоминать.
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23.12.2021 12:42 Ответить
пропаганда
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23.12.2021 12:47 Ответить
А оккупрованый кацапьем украинские землли,убийства коцапской мразотой украинцев.Это что?
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23.12.2021 13:29 Ответить
кацапсина, паРаша против Украины ведет войну уже восемь лет...а еще была Молдова, Грузия и т.д.

*********, штА тебе не понятно насчет войны и твоей паРаши?
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23.12.2021 14:51 Ответить
Тому *****-долбойобу треба розказати про 2 світову війну, коли армію ссср гнали німці до москви за рік. І спокійно би перемогли, якби не втрутитились США
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23.12.2021 12:43 Ответить
СРСР так ніхто і не переміг, і де він? Пригноблені народи РФ мають право на самовизначення, тому що подальше перебування в РФ призведе до їх повного зникнення.
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23.12.2021 12:43 Ответить
ссср проиграл холодную войну.
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23.12.2021 12:47 Ответить
Жаль полностью не добили, в совковом сознании. Холодную войну надо было продолжить голодной, а не окорочка слать. Понимание и осознание лучше приходит через холодильник.
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23.12.2021 14:11 Ответить
Почему я должен читать изречения этого недочеловека, убийцы и террориста на Украинском сайте?!!!
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23.12.2021 12:44 Ответить
Россию часто били и побеждали. Она проиграла Крымскую войну в 1853 году, проиграла она войну Японии 1904 года, масса примеров... Путин опять взял роль сказочника
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23.12.2021 12:46 Ответить
так у них об этом больше в учебниках не пишут. особенно про позорный брест-литовский мир.
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23.12.2021 12:48 Ответить
опередил
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23.12.2021 12:50 Ответить
Врешь поганая бункерная плешивая крыса! Побеждали твою рассею и не раз. Крымская война 1853-1856 годов. Японскя 1905 года. Если бы не помощь союзников, и не лендлиз США, то во второй мировой Гитлер несомненно одолел бы лаптелэнд. И сейчас тот же Китай порвет шо Тузик грелку. Так, *****, шо завали ипало и помалкивай в тряпочку
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23.12.2021 12:50 Ответить
"Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин "

Ок, всех этот вариант вполне устраивает, а мнения фашистской россии никого не интересует.. да и ***** с этой задумкой по развалу фашистского незаконного образования вполне справляется год за пятилетку! Да и с утилизацией гаденького народца тоже все прексасно - лапти-антимасочники дохнут, да и чеченские бутылки лишь на благо!
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23.12.2021 12:51 Ответить
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23.12.2021 12:57 Ответить
Кто у нас тут ***** любит. а опзжопа
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23.12.2021 12:59 Ответить
В западных понятиях клиент всегда прав: изнутри - так изнутри.
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23.12.2021 13:00 Ответить
А Вы заметили на чем ,,заточена,, эта публикация?Эта публикация направляет мысли читалелей на захват територий кацапии а не на освобождение украинских територий от окупации мокшандией.
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23.12.2021 13:00 Ответить
P.S.Хотя при сложившийся ситуации не помешало-бы провести опрос и жителей Кубани об законном возвращении в Украину на основании декларирования прав на Крым кацапией. Да и об возвращении в Украину мировых шедевров культуры находящихся в мокшанских музеях.
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23.12.2021 13:05 Ответить
Вот именно ты ее и развалишь....
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23.12.2021 13:00 Ответить
Спасибо за комплимент,попадешся уничтожу как врага без сожаления.
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23.12.2021 13:10 Ответить
Сори.Я тебя первым....
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23.12.2021 14:34 Ответить
НУ-НУ.
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23.12.2021 14:44 Ответить
"
Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин Источник: "

А это идея
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23.12.2021 13:00 Ответить
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23.12.2021 13:02 Ответить
про непереможність ***** складуть легенди
ги
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23.12.2021 13:02 Ответить
да ты же, ботоксный ушлепок, ее в результате и развалишь, побыстрей бы ...
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23.12.2021 13:04 Ответить
Президент Путин заявил, что уговаривал Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе!!!

Гиркин с бандой вошел В Славянск 12 апреля 2014 года;

Расстрел этой бандой невооруженных сотрудников СБУ - 13 апреля

Указ Турчинова о начале АТО -14 апреля;

7 июня 2014 года состоялась инаугурация Петра Порошенко

Врать, врать и врать! Настоящим образом...

Геббельс отдыхает!
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23.12.2021 13:04 Ответить
Так и будет. Сначала развалят, потом победят!
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23.12.2021 13:07 Ответить
Вона й розвалиться але спочатку згниє зсередини… процес відбувається вже двадцять років…
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23.12.2021 13:07 Ответить
Недоделанные
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23.12.2021 13:18 Ответить
Поэтому всегда было много Лениных и Навальных щедро спонсируемых из-за бугра. Потому что другого способа победить не существует.
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23.12.2021 13:24 Ответить
Чего мы ей и желаем, не от нашей " вредности", а по причинам постоянной военной угрозы и агрессии вышедшей из ума остаточной части псевдо империи. ( правда для полной гарантии окраины нужно отдать ее историческим владельцам Японии, Китаю, Монголии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Германии- Польше- Литве ( восточную Пруссию), Украине Беларуси, Грузии, Азербайджану, Казахстану), а уж из остального городить пару десятков " государств". Границы же Московии - запад это Можайск, восток Нижний Новгород, север- Архангельск,юг - Тула.
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23.12.2021 13:25 Ответить
Даешь Сибирскую народную республику!
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23.12.2021 13:31 Ответить
путін, двбйоб, розкажи це дяді Сі Цьзіньпіну. чий дальній восток?
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23.12.2021 13:40 Ответить
Кто ее будет валить? Терпилоиды которым можно срать на голову а они будут довольны? Не смеши старый шизик))))
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23.12.2021 13:42 Ответить
сами развалитесь, «победители» х@евы!
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23.12.2021 13:53 Ответить
ждем с нетерпением..
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23.12.2021 13:57 Ответить
да то же это за напасть - о недостране-передасте и ее пердизенту постоянно рассказывают новости... забыть и педофила и кацаутопию навсегда... забвение - вот смерть для вонючей кацапии... а то куда ни ткнешб в кроссворд - все вопросы о недоразвитом кацапстане, но вопросов об Украине крайне мало... поколение, воспитанное на угребке моргенштерне и недолюбленной поляковой, никогда не станут патриотами Украины... 8 лет войны додлжны вынести приговор - нынешнее руководство страны просирает Украину на всех фронтах... и чем дальше - тем больше... не пришло ли время сказать свое слово народу Украины!
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23.12.2021 14:21 Ответить
Історія говорить що росію перемагають всі кому не лінь. Приклад: Кримська війна. Перша світова...
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23.12.2021 14:41 Ответить

Японiя в 1904-1905 роках, Польща в 1920 роцi...Афган докончив сересер.

Чечня перемогла всю паРашу, яка Чечнi платить дань.

пуйло - ботоксна, педофiльна, придуркувата Сцариця путятiшна з Альцгеймером.
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23.12.2021 14:56 Ответить
Победить??? Да легко....достаточно перестать поставлять на расейку продовольствие( это около 60-65 % расеянского импорта) и страна будет голодать + прекратить покупку расеянских углеводородов и это уже будет совсем зипдец
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23.12.2021 15:04 Ответить
Попри огиду, що виникає, коли бачиш фото пики цієї потвори і читаєш новини про нього, таки корисно викладати таку інформацію.
Та маячня, яка наповнює макітру ***** і вивержується назовні, підтверджує не тільки пекельну божевільність самого *****, а й схожу ментальність переважної більшості кацапського населення.
І розуміння цього повинно підтримувати високий захисний тонус України.
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23.12.2021 15:37 Ответить
Переважна більшість думає як розібратись із кредитами та комуналкою -
їм не до Потсдама.
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23.12.2021 17:30 Ответить
Так і зробимо!
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23.12.2021 15:38 Ответить
Достатньо голодомору цапам зробити, щоб це царство зникло разом з нечистю.
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23.12.2021 15:54 Ответить
Ну дык и разваливайся, чморыдло ботоксное, вместе со своей засрашкой!
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23.12.2021 17:24 Ответить
Путин потому и ныкается по тайге да по разных бункерах -
боится чтобы своя же ракетка не прилетела.
Его геополитика всех уже достала - военных прежде всего.
Что-то замкнуло на пульте, где-то коротнуло - "Ключ на старт" -
и вся страна ликует - от Москвы до самых до окраин...
И вся Европа.
И весь мир.
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23.12.2021 17:37 Ответить
Московию не нужно побеждать, её нужно уничтожить как вирус...
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23.12.2021 20:43 Ответить
https://flic.kr/p/2id4W9Q
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23.12.2021 20:57 Ответить
 
 