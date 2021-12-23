Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что над РФ нельзя одержать победу. По его словам, эту страну можно только развалить изнутри.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
По его словам, это было сделано в период Первой мировой войны и когда развалился Советский Союз.
"Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри", - заявил Путин.
По его словам, это сделали те, кто "обслуживал другие, чужие интересы. Не связанные с интересами российского и других народов Российской империи и Советского Союза, Российской Федерации сегодня".
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Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
- Билл?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билл?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билл?
- Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри
И пластику ипла ему ещё при Мао хунвейбины сделали. Вручную.
Сегодня президент России проведёт традиционную большую пресс-конференцию. Проведёт, пожалуй, в самое кризисное для такого образования как Российская Федерация время. Причём, к нынешней точке невозврата Россия все эти годы уверенно шла под чутким и бдительным присмотром не сменяемого двадцатый год подряд президента.
Так о чём же расскажет сегодня Владимир Путин строго отобранной аудитории из журналистов и лиц, имитирующих гражданское население страны? А точнее, о чём не расскажет?
О том, что в стране фиксируется от месяца к месяцу рекорд по инфляции? Или о том, что 23 июня 2020 года он, находясь на тот момент 3-й месяц в изоляции в бункере в Ново-Огарёво заявил: Мы прошли самый опасный этап эпидемии, а по состоянию на 23 декабря 2021 Россия является мировым рекордсменом по избыточной смертности от коронавируса? Или Путин не расскажет о том, что Россия из страны с глобальными перспективами, середины 1990-х и даже 2000-х, превратилась в страну, у которой лучшие друзья это Венесуэла, Сирия, Зимбабве, Иран и КНДР? А возможно Путин расскажет о том, что на последние годы, под его чутким руководством в стране количество нищих превысило 21 млн человек, ВВП потерял 5,5 трлн долларов за 7 лет, а банки обанкротились сотнями? Разумеется, он не расскажет о том, что современная Россия это гипертрофированная копия СССР, с его мудрыми старцами у власти, причём в РФ смогли перещеголять по ряду показателей даже седовласые легионы совка! Он не расскажет и того, что без западных технологий в России неспособны производить ничего. Расскажет ли он о том, что именно без западных технологий в России неспособны даже разрабатывать новые месторождения газа и нефти, а старые стремительно истощаются?
Нет, Владимир Путин не расскажет об этом на своей большой пресс-конференции и это точно. И ему не позвонят с неосвещённых, неасфальтированных улиц Воркуты. К нему не обратятся жители Якутии, дышавшие всё лето смогом от горящих лесов, а сейчас в пятидесятиградусный мороз остающиеся без света и тепла. Как же так, мёрзнут не украинцы, немцы или коварные бриты, а якуты!
Кстати, уверен, что Владимир Путин не расскажет и то, что практически всё добываемое сейчас в России золото уходит на биржи всё того же самого ненавистного российской пропагандой Лондона.
И вот возникает самый интересный вопрос: а что же тогда расскажет Владимир Путин в рамках своей большой пресс-конференции?
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
а раньше у тебя. как с этим было или ты с рождения такой и решил поделиться здесь?
если так, то ты не просто непонятлив...
короче, тебе не сюда, а - отсюда
Годувати 146 мільйонів холопів-рабів яки не вміють,та НЕ ХОЧУТЬ працювати,а вміють тільки пити та красти! Кому це потрібно?!!!
_Перевод: заключённые концлагеря должны сплотиться в кулак для воплощения планов людоеда.
А победить ее никто и не стремится т.к. Отстой атомного отхода никому не нужен
В мыслях - грязь, говно, уроды, русские избёнки
Судорга копыта сводит, вши пищат в бородке
Про вяличие поёт чёрт на сковородке.
болото с мочойрасеюшку на колени поставить!
Трындец... У деда Кабаева с кукухой все гораздо хуже, чем казалось
А если копнуть поглубже, то список "побед" запоребрика будет намного обширнее.
*********, штА тебе не понятно насчет войны и твоей паРаши?
Ок, всех этот вариант вполне устраивает, а мнения фашистской россии никого не интересует.. да и ***** с этой задумкой по развалу фашистского незаконного образования вполне справляется год за пятилетку! Да и с утилизацией гаденького народца тоже все прексасно - лапти-антимасочники дохнут, да и чеченские бутылки лишь на благо!
Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин Источник: "
А это идея
ги
Гиркин с бандой вошел В Славянск 12 апреля 2014 года;
Расстрел этой бандой невооруженных сотрудников СБУ - 13 апреля
Указ Турчинова о начале АТО -14 апреля;
7 июня 2014 года состоялась инаугурация Петра Порошенко
Врать, врать и врать! Настоящим образом...
Геббельс отдыхает!
Японiя в 1904-1905 роках, Польща в 1920 роцi...Афган докончив сересер.
Чечня перемогла всю паРашу, яка Чечнi платить дань.
пуйло - ботоксна, педофiльна, придуркувата Сцариця путятiшна з Альцгеймером.
Та маячня, яка наповнює макітру ***** і вивержується назовні, підтверджує не тільки пекельну божевільність самого *****, а й схожу ментальність переважної більшості кацапського населення.
І розуміння цього повинно підтримувати високий захисний тонус України.
їм не до Потсдама.
боится чтобы своя же ракетка не прилетела.
Его геополитика всех уже достала - военных прежде всего.
Что-то замкнуло на пульте, где-то коротнуло - "Ключ на старт" -
и вся страна ликует - от Москвы до самых до окраин...
И вся Европа.
И весь мир.