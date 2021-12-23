"Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин "

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что над РФ нельзя одержать победу. По его словам, эту страну можно только развалить изнутри.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

По его словам, это было сделано в период Первой мировой войны и когда развалился Советский Союз.

"Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри", - заявил Путин.

По его словам, это сделали те, кто "обслуживал другие, чужие интересы. Не связанные с интересами российского и других народов Российской империи и Советского Союза, Российской Федерации сегодня".

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