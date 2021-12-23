Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини, - Путін
Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що РФ не можна перемогти. За його словами, цю країну можна тільки розвалити зсередини.
Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
За його словами, це було зроблено в період Першої світової війни і коли розвалився Радянський Союз.
"Хочу нагадати те, про що говорили наші опоненти протягом століть: Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини. Що благополучно було зроблено в період Першої світової війни, точніше, за її результатами, і в 90-ті роки, коли розвалювали Радянський Союз. Зсередини", - заявив Путін.
За його словами, це зробили ті, "хто обслуговував інші, чужі інтереси. Не пов'язані з інтересами російського та інших народів Російської імперії та Радянського Союзу, Російської Федерації сьогодні".
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Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
- Билл?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билл?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билл?
- Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри
И пластику ипла ему ещё при Мао хунвейбины сделали. Вручную.
Сегодня президент России проведёт традиционную большую пресс-конференцию. Проведёт, пожалуй, в самое кризисное для такого образования как Российская Федерация время. Причём, к нынешней точке невозврата Россия все эти годы уверенно шла под чутким и бдительным присмотром не сменяемого двадцатый год подряд президента.
Так о чём же расскажет сегодня Владимир Путин строго отобранной аудитории из журналистов и лиц, имитирующих гражданское население страны? А точнее, о чём не расскажет?
О том, что в стране фиксируется от месяца к месяцу рекорд по инфляции? Или о том, что 23 июня 2020 года он, находясь на тот момент 3-й месяц в изоляции в бункере в Ново-Огарёво заявил: Мы прошли самый опасный этап эпидемии, а по состоянию на 23 декабря 2021 Россия является мировым рекордсменом по избыточной смертности от коронавируса? Или Путин не расскажет о том, что Россия из страны с глобальными перспективами, середины 1990-х и даже 2000-х, превратилась в страну, у которой лучшие друзья это Венесуэла, Сирия, Зимбабве, Иран и КНДР? А возможно Путин расскажет о том, что на последние годы, под его чутким руководством в стране количество нищих превысило 21 млн человек, ВВП потерял 5,5 трлн долларов за 7 лет, а банки обанкротились сотнями? Разумеется, он не расскажет о том, что современная Россия это гипертрофированная копия СССР, с его мудрыми старцами у власти, причём в РФ смогли перещеголять по ряду показателей даже седовласые легионы совка! Он не расскажет и того, что без западных технологий в России неспособны производить ничего. Расскажет ли он о том, что именно без западных технологий в России неспособны даже разрабатывать новые месторождения газа и нефти, а старые стремительно истощаются?
Нет, Владимир Путин не расскажет об этом на своей большой пресс-конференции и это точно. И ему не позвонят с неосвещённых, неасфальтированных улиц Воркуты. К нему не обратятся жители Якутии, дышавшие всё лето смогом от горящих лесов, а сейчас в пятидесятиградусный мороз остающиеся без света и тепла. Как же так, мёрзнут не украинцы, немцы или коварные бриты, а якуты!
Кстати, уверен, что Владимир Путин не расскажет и то, что практически всё добываемое сейчас в России золото уходит на биржи всё того же самого ненавистного российской пропагандой Лондона.
И вот возникает самый интересный вопрос: а что же тогда расскажет Владимир Путин в рамках своей большой пресс-конференции?
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
а раньше у тебя. как с этим было или ты с рождения такой и решил поделиться здесь?
если так, то ты не просто непонятлив...
короче, тебе не сюда, а - отсюда
Годувати 146 мільйонів холопів-рабів яки не вміють,та НЕ ХОЧУТЬ працювати,а вміють тільки пити та красти! Кому це потрібно?!!!
_Перевод: заключённые концлагеря должны сплотиться в кулак для воплощения планов людоеда.
А победить ее никто и не стремится т.к. Отстой атомного отхода никому не нужен
В мыслях - грязь, говно, уроды, русские избёнки
Судорга копыта сводит, вши пищат в бородке
Про вяличие поёт чёрт на сковородке.
болото с мочойрасеюшку на колени поставить!
Трындец... У деда Кабаева с кукухой все гораздо хуже, чем казалось
А если копнуть поглубже, то список "побед" запоребрика будет намного обширнее.
*********, штА тебе не понятно насчет войны и твоей паРаши?
Ок, всех этот вариант вполне устраивает, а мнения фашистской россии никого не интересует.. да и ***** с этой задумкой по развалу фашистского незаконного образования вполне справляется год за пятилетку! Да и с утилизацией гаденького народца тоже все прексасно - лапти-антимасочники дохнут, да и чеченские бутылки лишь на благо!
Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин Источник: "
А это идея
ги
Гиркин с бандой вошел В Славянск 12 апреля 2014 года;
Расстрел этой бандой невооруженных сотрудников СБУ - 13 апреля
Указ Турчинова о начале АТО -14 апреля;
7 июня 2014 года состоялась инаугурация Петра Порошенко
Врать, врать и врать! Настоящим образом...
Геббельс отдыхает!
Японiя в 1904-1905 роках, Польща в 1920 роцi...Афган докончив сересер.
Чечня перемогла всю паРашу, яка Чечнi платить дань.
пуйло - ботоксна, педофiльна, придуркувата Сцариця путятiшна з Альцгеймером.
Та маячня, яка наповнює макітру ***** і вивержується назовні, підтверджує не тільки пекельну божевільність самого *****, а й схожу ментальність переважної більшості кацапського населення.
І розуміння цього повинно підтримувати високий захисний тонус України.
їм не до Потсдама.
боится чтобы своя же ракетка не прилетела.
Его геополитика всех уже достала - военных прежде всего.
Что-то замкнуло на пульте, где-то коротнуло - "Ключ на старт" -
и вся страна ликует - от Москвы до самых до окраин...
И вся Европа.
И весь мир.