Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини, - Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що РФ не можна перемогти. За його словами, цю країну можна тільки розвалити зсередини.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За його словами, це було зроблено в період Першої світової війни і коли розвалився Радянський Союз.

"Хочу нагадати те, про що говорили наші опоненти протягом століть: Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини. Що благополучно було зроблено в період Першої світової війни, точніше, за її результатами, і в 90-ті роки, коли розвалювали Радянський Союз. Зсередини", - заявив Путін.

За його словами, це зробили ті, "хто обслуговував інші, чужі інтереси. Не пов'язані з інтересами російського та інших народів Російської імперії та Радянського Союзу, Російської Федерації сьогодні".

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