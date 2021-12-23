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Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини, - Путін

Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини, - Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що РФ не можна перемогти. За його словами, цю країну можна тільки розвалити зсередини.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За його словами, це було зроблено в період Першої світової війни і коли розвалився Радянський Союз.

"Хочу нагадати те, про що говорили наші опоненти протягом століть: Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини. Що благополучно було зроблено в період Першої світової війни, точніше, за її результатами, і в 90-ті роки, коли розвалювали Радянський Союз. Зсередини", - заявив Путін.

За його словами, це зробили ті, "хто обслуговував інші, чужі інтереси. Не пов'язані з інтересами російського та інших народів Російської імперії та Радянського Союзу, Російської Федерації сьогодні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Збройні конфлікти, кровопролиття - абсолютно не наш вибір", - Путін

Автор: 

путін (23733) росія (64846)


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Топ коментарі
+42
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23.12.2021 12:35
+25
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23.12.2021 12:28
+23
Согласен на 100% !!! московия на х......й никому не тарахтела! дохните тихо сами!
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23.12.2021 12:25
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Согласен на 100% !!! московия на х......й никому не тарахтела! дохните тихо сами!
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23.12.2021 12:25 Відповісти
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23.12.2021 12:35 Відповісти
Чомусь навіяли слова *****
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
- Билл?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билл?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билл?
- Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри
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23.12.2021 12:36 Відповісти
единственная парадигма, которая полностью объясняет и описывает 100% верно действия ***** - это то, что ***** - китайский шпион. Ведь всё, что он делает выгодно не рашке... а только Китаю
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23.12.2021 13:54 Відповісти
Значит хорошо и долго готовились в Поднебесной. ))
И пластику ипла ему ещё при Мао хунвейбины сделали. Вручную.
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23.12.2021 14:01 Відповісти
Рискну выдвинуть гипотезу, что сегодняшняя угроза вторжения - это разведка боем, организованная дядюшкой Си силами штрафника пыни.
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23.12.2021 14:02 Відповісти
ждем-с...
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23.12.2021 12:25 Відповісти
Чем оно успешно занимается.
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23.12.2021 12:25 Відповісти
Начпуя ви комусь треба - сидіть в своїй берлозі і бухайте.
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23.12.2021 12:26 Відповісти
https://site.ua/alexander.kovalenko/o-cyom-ne-rasskazet-putin-rossiyanam-na-bolsoi-press-konferencii-i09434v О чём не расскажет Путин россиянам на большой пресс-конференции

Сегодня президент России проведёт традиционную большую пресс-конференцию. Проведёт, пожалуй, в самое кризисное для такого образования как Российская Федерация время. Причём, к нынешней точке невозврата Россия все эти годы уверенно шла под чутким и бдительным присмотром не сменяемого двадцатый год подряд президента.



Так о чём же расскажет сегодня Владимир Путин строго отобранной аудитории из журналистов и лиц, имитирующих гражданское население страны? А точнее, о чём не расскажет?


О том, что в стране фиксируется от месяца к месяцу рекорд по инфляции? Или о том, что 23 июня 2020 года он, находясь на тот момент 3-й месяц в изоляции в бункере в Ново-Огарёво заявил: Мы прошли самый опасный этап эпидемии, а по состоянию на 23 декабря 2021 Россия является мировым рекордсменом по избыточной смертности от коронавируса? Или Путин не расскажет о том, что Россия из страны с глобальными перспективами, середины 1990-х и даже 2000-х, превратилась в страну, у которой лучшие друзья это Венесуэла, Сирия, Зимбабве, Иран и КНДР? А возможно Путин расскажет о том, что на последние годы, под его чутким руководством в стране количество нищих превысило 21 млн человек, ВВП потерял 5,5 трлн долларов за 7 лет, а банки обанкротились сотнями? Разумеется, он не расскажет о том, что современная Россия это гипертрофированная копия СССР, с его мудрыми старцами у власти, причём в РФ смогли перещеголять по ряду показателей даже седовласые легионы совка! Он не расскажет и того, что без западных технологий в России неспособны производить ничего. Расскажет ли он о том, что именно без западных технологий в России неспособны даже разрабатывать новые месторождения газа и нефти, а старые стремительно истощаются?



Нет, Владимир Путин не расскажет об этом на своей большой пресс-конференции и это точно. И ему не позвонят с неосвещённых, неасфальтированных улиц Воркуты. К нему не обратятся жители Якутии, дышавшие всё лето смогом от горящих лесов, а сейчас в пятидесятиградусный мороз остающиеся без света и тепла. Как же так, мёрзнут не украинцы, немцы или коварные бриты, а якуты!



Кстати, уверен, что Владимир Путин не расскажет и то, что практически всё добываемое сейчас в России золото уходит на биржи всё того же самого ненавистного российской пропагандой Лондона.



И вот возникает самый интересный вопрос: а что же тогда расскажет Владимир Путин в рамках своей большой пресс-конференции?
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
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23.12.2021 12:26 Відповісти
в чем ошибаешься, в том, что ты понятлив?
а раньше у тебя. как с этим было или ты с рождения такой и решил поделиться здесь?
если так, то ты не просто непонятлив...
короче, тебе не сюда, а - отсюда
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23.12.2021 12:51 Відповісти
Чим Путін успішно займається - розвалює з середини кацапстан
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23.12.2021 12:26 Відповісти
Ти ж вовік не підкачай - вся ж надєжда на тєбя радного.
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23.12.2021 12:27 Відповісти
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23.12.2021 12:28 Відповісти
Поддерживаю, только ждать долго. Пусть то же самое, но год - китайский.
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23.12.2021 16:56 Відповісти
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23.12.2021 12:28 Відповісти
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23.12.2021 12:29 Відповісти
Московію,яка амбіційно називає себе расєєю,неможливо перемогти тому,що це нікому не потрібно! Можна загнати як щура в нору.
Годувати 146 мільйонів холопів-рабів яки не вміють,та НЕ ХОЧУТЬ працювати,а вміють тільки пити та красти! Кому це потрібно?!!!
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23.12.2021 12:30 Відповісти
"Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини"
_Перевод: заключённые концлагеря должны сплотиться в кулак для воплощения планов людоеда.
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23.12.2021 12:30 Відповісти
Ну так так і буде. Мордор повинен здохнути так як і само *****.
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23.12.2021 12:31 Відповісти
Україну теж . .
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23.12.2021 12:31 Відповісти
Слава Богу наше СБУ не дает развалить изнутри Украину. Отдавали страну рашке не разваливая, Крым, только на Донбассе не вышло слить мирно. Но они и на войне неплохо прибарахлятся, не сомневайтесь.
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23.12.2021 12:45 Відповісти
Шо значить - на Донбассе не вышло слить мирно.)) .? .Тобто - зливали зливали - мирно , але кацапам це не сподобалось і тому вони пішли проти України війною . ?? Мовляв - та не хочемо ми вашого Донбаса , не нав'язуйте нам його .!! ..
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23.12.2021 12:53 Відповісти
Сливали мирно допуская гастроли открытых сепаров по соседним с рашкой регионам, потом допустили захват органов власти российскими террористами, это после аналогичных событий в крыму. Кацапам до этого момента все вполне нравилось, чтобы они не планировали, им никто кроме обычных активистов не мешал.
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23.12.2021 19:31 Відповісти
Х...ло под кайфом, сам себя сдал - разваливается изнутри.
А победить ее никто и не стремится т.к. Отстой атомного отхода никому не нужен
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23.12.2021 12:31 Відповісти
Сопли затекли в мозги, хлопают глазёнки

В мыслях - грязь, говно, уроды, русские избёнки

Судорга копыта сводит, вши пищат в бородке

Про вяличие поёт чёрт на сковородке.
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23.12.2021 12:32 Відповісти
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23.12.2021 12:34 Відповісти
Злая, коварная, НАТА всё козни свои бесовские строит, всё хочет болото с мочой расеюшку на колени поставить!
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23.12.2021 12:37 Відповісти
Та ну! Невеликий список поразок "навскидку": Лівонська війна, Кримська війна, російсько-японська війна 1904-1905, І світова (без інших країн Антанти був би гаплик повний), перша фінська війна, совєцько-польська війна, третя фінська війна, ІІ світова (без союзників - гаплик у 1942 році), совєцько-афганська війна.
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23.12.2021 12:38 Відповісти
Довбню, Мордор сам періодично розвалюється, бо це "в'язниця народів". Напередодні розвалу совка президент США Буш просив українців з трибуни Ради не виходити зі складу СРСР. США того розвалу не хотіли...
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23.12.2021 12:39 Відповісти
а на кой хер её нужно побеждать? СССР тоже никто не побеждал,сам кони двинул.
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23.12.2021 12:40 Відповісти
Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини. Що благополучно було зроблено в період Першої світової війни, точніше, за її результатами,
Трындец... У деда Кабаева с кукухой все гораздо хуже, чем казалось
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23.12.2021 12:40 Відповісти
Десь засміявся чеченець і посадив вялікого і нєпабєдімого руццкого на битулку
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23.12.2021 12:40 Відповісти
Поэтому всех апазиционеров на швабру,как завещал великиц сралин и ивашка - грозный.Дайош смертную казнь и каторгу,россияне это заслужили.
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23.12.2021 12:41 Відповісти
Бред. - Наполеон. Немцы в первой мировой. Финны. Афганцы.Немцы во торой мировой почти взяли маскву - если бы не фашисты США и Запада,защитились )) - Регулярные войска спецназа так и не смогли взять донецкий аэропорт. Пока его не сравняли с землей градами . Расию нельзя перепиз*еть,потому шо ******ы знатные - с этим согласен )) Но опять же - если подойти к этому вопросу серьезно ,то легко загнать в угол фактами и логикой. При условии присутствия справедливых судей.
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23.12.2021 12:41 Відповісти
Японцы на ДВ "непобедимым" ещё до Первой Мировой наваляли.
А если копнуть поглубже, то список "побед" запоребрика будет намного обширнее.
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23.12.2021 14:07 Відповісти
Забыл про Цусиму написать )) - Хорошее дополнение.
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23.12.2021 14:09 Відповісти
рашка не воспринимается как враг уже давно, поэтому вове приходится постоянно о себе напоминать.
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23.12.2021 12:42 Відповісти
пропаганда
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23.12.2021 12:47 Відповісти
А оккупрованый кацапьем украинские землли,убийства коцапской мразотой украинцев.Это что?
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23.12.2021 13:29 Відповісти
кацапсина, паРаша против Украины ведет войну уже восемь лет...а еще была Молдова, Грузия и т.д.

*********, штА тебе не понятно насчет войны и твоей паРаши?
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23.12.2021 14:51 Відповісти
Тому *****-долбойобу треба розказати про 2 світову війну, коли армію ссср гнали німці до москви за рік. І спокійно би перемогли, якби не втрутитились США
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23.12.2021 12:43 Відповісти
СРСР так ніхто і не переміг, і де він? Пригноблені народи РФ мають право на самовизначення, тому що подальше перебування в РФ призведе до їх повного зникнення.
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23.12.2021 12:43 Відповісти
ссср проиграл холодную войну.
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23.12.2021 12:47 Відповісти
Жаль полностью не добили, в совковом сознании. Холодную войну надо было продолжить голодной, а не окорочка слать. Понимание и осознание лучше приходит через холодильник.
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23.12.2021 14:11 Відповісти
Почему я должен читать изречения этого недочеловека, убийцы и террориста на Украинском сайте?!!!
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23.12.2021 12:44 Відповісти
Россию часто били и побеждали. Она проиграла Крымскую войну в 1853 году, проиграла она войну Японии 1904 года, масса примеров... Путин опять взял роль сказочника
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23.12.2021 12:46 Відповісти
так у них об этом больше в учебниках не пишут. особенно про позорный брест-литовский мир.
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23.12.2021 12:48 Відповісти
опередил
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23.12.2021 12:50 Відповісти
Врешь поганая бункерная плешивая крыса! Побеждали твою рассею и не раз. Крымская война 1853-1856 годов. Японскя 1905 года. Если бы не помощь союзников, и не лендлиз США, то во второй мировой Гитлер несомненно одолел бы лаптелэнд. И сейчас тот же Китай порвет шо Тузик грелку. Так, *****, шо завали ипало и помалкивай в тряпочку
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23.12.2021 12:50 Відповісти
"Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин "

Ок, всех этот вариант вполне устраивает, а мнения фашистской россии никого не интересует.. да и ***** с этой задумкой по развалу фашистского незаконного образования вполне справляется год за пятилетку! Да и с утилизацией гаденького народца тоже все прексасно - лапти-антимасочники дохнут, да и чеченские бутылки лишь на благо!
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23.12.2021 12:51 Відповісти
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23.12.2021 12:57 Відповісти
Кто у нас тут ***** любит. а опзжопа
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23.12.2021 12:59 Відповісти
В западных понятиях клиент всегда прав: изнутри - так изнутри.
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23.12.2021 13:00 Відповісти
А Вы заметили на чем ,,заточена,, эта публикация?Эта публикация направляет мысли читалелей на захват територий кацапии а не на освобождение украинских територий от окупации мокшандией.
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23.12.2021 13:00 Відповісти
P.S.Хотя при сложившийся ситуации не помешало-бы провести опрос и жителей Кубани об законном возвращении в Украину на основании декларирования прав на Крым кацапией. Да и об возвращении в Украину мировых шедевров культуры находящихся в мокшанских музеях.
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23.12.2021 13:05 Відповісти
Вот именно ты ее и развалишь....
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23.12.2021 13:00 Відповісти
Спасибо за комплимент,попадешся уничтожу как врага без сожаления.
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23.12.2021 13:10 Відповісти
Сори.Я тебя первым....
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23.12.2021 14:34 Відповісти
НУ-НУ.
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23.12.2021 14:44 Відповісти
"
Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин Источник: "

А это идея
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23.12.2021 13:00 Відповісти
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23.12.2021 13:02 Відповісти
про непереможність ***** складуть легенди
ги
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23.12.2021 13:02 Відповісти
да ты же, ботоксный ушлепок, ее в результате и развалишь, побыстрей бы ...
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23.12.2021 13:04 Відповісти
Президент Путин заявил, что уговаривал Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе!!!

Гиркин с бандой вошел В Славянск 12 апреля 2014 года;

Расстрел этой бандой невооруженных сотрудников СБУ - 13 апреля

Указ Турчинова о начале АТО -14 апреля;

7 июня 2014 года состоялась инаугурация Петра Порошенко

Врать, врать и врать! Настоящим образом...

Геббельс отдыхает!
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23.12.2021 13:04 Відповісти
Так и будет. Сначала развалят, потом победят!
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23.12.2021 13:07 Відповісти
Вона й розвалиться але спочатку згниє зсередини… процес відбувається вже двадцять років…
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23.12.2021 13:07 Відповісти
Недоделанные
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23.12.2021 13:18 Відповісти
Поэтому всегда было много Лениных и Навальных щедро спонсируемых из-за бугра. Потому что другого способа победить не существует.
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23.12.2021 13:24 Відповісти
Чего мы ей и желаем, не от нашей " вредности", а по причинам постоянной военной угрозы и агрессии вышедшей из ума остаточной части псевдо империи. ( правда для полной гарантии окраины нужно отдать ее историческим владельцам Японии, Китаю, Монголии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Германии- Польше- Литве ( восточную Пруссию), Украине Беларуси, Грузии, Азербайджану, Казахстану), а уж из остального городить пару десятков " государств". Границы же Московии - запад это Можайск, восток Нижний Новгород, север- Архангельск,юг - Тула.
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23.12.2021 13:25 Відповісти
Даешь Сибирскую народную республику!
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23.12.2021 13:31 Відповісти
путін, двбйоб, розкажи це дяді Сі Цьзіньпіну. чий дальній восток?
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23.12.2021 13:40 Відповісти
Кто ее будет валить? Терпилоиды которым можно срать на голову а они будут довольны? Не смеши старый шизик))))
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23.12.2021 13:42 Відповісти
сами развалитесь, «победители» х@евы!
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23.12.2021 13:53 Відповісти
ждем с нетерпением..
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23.12.2021 13:57 Відповісти
да то же это за напасть - о недостране-передасте и ее пердизенту постоянно рассказывают новости... забыть и педофила и кацаутопию навсегда... забвение - вот смерть для вонючей кацапии... а то куда ни ткнешб в кроссворд - все вопросы о недоразвитом кацапстане, но вопросов об Украине крайне мало... поколение, воспитанное на угребке моргенштерне и недолюбленной поляковой, никогда не станут патриотами Украины... 8 лет войны додлжны вынести приговор - нынешнее руководство страны просирает Украину на всех фронтах... и чем дальше - тем больше... не пришло ли время сказать свое слово народу Украины!
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23.12.2021 14:21 Відповісти
Історія говорить що росію перемагають всі кому не лінь. Приклад: Кримська війна. Перша світова...
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23.12.2021 14:41 Відповісти

Японiя в 1904-1905 роках, Польща в 1920 роцi...Афган докончив сересер.

Чечня перемогла всю паРашу, яка Чечнi платить дань.

пуйло - ботоксна, педофiльна, придуркувата Сцариця путятiшна з Альцгеймером.
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23.12.2021 14:56 Відповісти
Победить??? Да легко....достаточно перестать поставлять на расейку продовольствие( это около 60-65 % расеянского импорта) и страна будет голодать + прекратить покупку расеянских углеводородов и это уже будет совсем зипдец
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23.12.2021 15:04 Відповісти
Попри огиду, що виникає, коли бачиш фото пики цієї потвори і читаєш новини про нього, таки корисно викладати таку інформацію.
Та маячня, яка наповнює макітру ***** і вивержується назовні, підтверджує не тільки пекельну божевільність самого *****, а й схожу ментальність переважної більшості кацапського населення.
І розуміння цього повинно підтримувати високий захисний тонус України.
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23.12.2021 15:37 Відповісти
Переважна більшість думає як розібратись із кредитами та комуналкою -
їм не до Потсдама.
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23.12.2021 17:30 Відповісти
Так і зробимо!
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23.12.2021 15:38 Відповісти
Достатньо голодомору цапам зробити, щоб це царство зникло разом з нечистю.
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23.12.2021 15:54 Відповісти
Ну дык и разваливайся, чморыдло ботоксное, вместе со своей засрашкой!
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23.12.2021 17:24 Відповісти
Путин потому и ныкается по тайге да по разных бункерах -
боится чтобы своя же ракетка не прилетела.
Его геополитика всех уже достала - военных прежде всего.
Что-то замкнуло на пульте, где-то коротнуло - "Ключ на старт" -
и вся страна ликует - от Москвы до самых до окраин...
И вся Европа.
И весь мир.
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23.12.2021 17:37 Відповісти
Московию не нужно побеждать, её нужно уничтожить как вирус...
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23.12.2021 20:43 Відповісти
https://flic.kr/p/2id4W9Q
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23.12.2021 20:57 Відповісти
 
 