Как только экс-директор ЕДАПС Обиденко возглавила государственный полиграфкомбинат "Украина", ЕДАПСовская фирма без тендеров получила подряды на 407 млн грн, - Николов

Как только экс-директор ЕДАПС Ирина Обиденко была назначена директором государственного полиграфкомбината "Украина", ЕДАПСовская фирма без тендеров получила подряды на поставку запчастей для новых паспортов для комбината. Кроме того, Тарьям Мохаммед, числящийся среди владельцев связанной с ЕДАПС фирмы, неожиданно оказался монополистом на поставку электричества из Беларуси.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жил да был творческий человек Юрий Сидоренко. Еще при Кучме он при помощи мусорского генерала Василия Грицака (в миру Вася Грицапс) добыл для своего консорциума ЕДАПС монополию на печать водительских удостоверений. При Ющенко - влез в паспорта. При Януковиче - запатентовал лично на себя внешний вид акцизных марок на алкоголь и табак, а также биометрических заграничных паспортов граждан Украины. Охуение было настолько большим, что он уже даже делал документы для африканских стран, Интерпола и ООН. И в конце концов он захватил настолько большие потоки и настолько хамским образом, что внутри Украины его начал щимить Янукович, а в США - за взятки ооновцу", - рассказал он.

Но наш герой не сдался, начал жить между Объдиненными Арабскими Эмиратами и Швейцарией, и дождался своего часа. Америсканский суд постановил, что есть пределы американскому правосудию и свернул дело про ооновские хабари. По ходу Сидоренко переписал свою головную фирму IIG на директоршу ЕДАПСа Ирину Обыденко, араба Тарьяма Мохаммеда и некоего Николая Войтовича. При Зеленском на форум IIG как ни в чем не бывало заглянул и выступил Арахамия, мол, прикольные пацаны делают новые технологии. Посмотрели - никто остракизму не подвергает, кто там уже помнит этих коррумпантов кроме пары дедов-мопедов. И назначили старинную подругу Обыденко, вышедшую из системы МВД где и служил Грицапс, директором государственного полиграфкомбината "Украина". И вжух(!) - едапсовская фирма буквально за полтора месяца без всяких тендеров получила подряды на поставку запчастей для новых паспортов для "Украины". Причем среди них чипы с антеннами для обложек паспортов для того, чтобы в прямом смысле слова следить за украинцами. А тот самый араб Тарьям Мохаммед как-то неожиданно для украинских властей оказался монополистом на поставку электричества из Беларуси. И тоже на сотни миллионов. А наши власти такие бидкаются и разводят руками - кто ж пустил "едапсовскую" камарилью взад? Наверное бацька и путен подсунули, ага", – резюмировал Николов.

Также читайте: НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн