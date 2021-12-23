Як тільки ексдиректорка ЄДАПС Обиденко очолила державний поліграфкомбінат "Україна", ЄДАПСівська фірма без тендерів отримала підряди на 407 млн грн, - Ніколов

Як тільки ексдиректорку ЄДАПС Ірину Обиденко призначили директоркою державного поліграфкомбінату "Україна", ЄДАПСівська фірма без жодних тендерів отримала підряди на постачання запчастин для нових паспортів для комбінату. Крім того, Тар'ям Мохаммед, який значиться серед власників пов'язаної з ЄДАПС фірми, несподівано виявився монополістом на постачання електрики з Білорусі.

Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жив та був творчий чоловік Юрій Сидоренко. Ще за Кучми він за допомогою сміттєвого генерала Василя Грицака (у світі Вася Грицапс) добув для свого консорціуму ЄДАПС монополію на друк посвідчень водіїв. За Ющенка - вліз у паспорти. За Януковича - запатентував особисто на себе зовнішній вигляд акцизних марок на алкоголь та тютюн, а також біометричних закордонних паспортів громадян України. Ох#іння було настільки великим, що він навіть робив документи для африканських країн, Інтерполу та ООН. І врешті-решт він захопив настільки великі потоки і настільки хамським чином, що всередині України його почав щемити Янукович, а в США – за хабарі ООНівцю", - розповів він.

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"Але наш герой не здався, почав жити між Об'єднаними Арабськими Еміратами та Швейцарією, і дочекався свого часу. Америсканський суд ухвалив, що є межі американського правосуддя і згорнув справу про ООНівські хабарі. По ходу Сидоренко переписав свою головну фірму IIG на директорку ЄДАПС Ірину Обиденко, араба Тар'яма Мохаммеда та такого собі Миколу Войтовича. При Зеленському на форум IIG, як ні в чому не бувало, заглянув і виступив Арахамія, мовляв, прикольні пацани роблять нові технології. Подивилися - ніхто на остракізму не наражає, хто там уже пам'ятає цих корумпантів, крім пари дідів-мопедів. І призначили старовинну подругу Обиденко, яка вийшла із системи МВС, де і служив Грицапс, директором державного поліграфкомбінату "Україна". І вжух(!) - ЄДАПСівська фірма буквально за півтора місяці без жодних тендерів отримала підряди на постачання запчастин для нових паспортів для "України". Причому серед них чіпи з антенами для обкладинок паспортів для того, щоб у буквальному значенні слова стежити за українцями. А цей араб Тар'ям Мохаммед якось несподівано для української влади виявився монополістом на постачання електрики з Білорусі. І також на сотні мільйонів. А наша влада така бідкається і розводить руками - хто ж пустив "ЄДАПСівську" камариллю туди? Напевно, батько і путів підсунули, ага. А цей араб Тарьям Мохаммед якось несподівано для української влади виявився монополістом на постачання електрики з Білорусі. І також на сотні мільйонів. А наша влада така бідкається і розводить руками - хто ж пустив "едапсівську" камариллю туди? Напевно, батько і путів підсунули, ага. А цей араб Тарьям Мохаммед якось несподівано для української влади виявився монополістом на постачання електрики з Білорусі. І також на сотні мільйонів. А наша влада така бідкається і розводить руками - хто ж пустив "едапсівську" камариллю туди? Напевно, бацька и путен підсунули, ага", - резюмував Ніколов.