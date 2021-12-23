Мы любой ценой хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет любой ценой выстраивать отношения добрососедства с Украиной.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"В чем проблема для нас? Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой. Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством (Украины. - Ред.) с учетом того, что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе", – заявил Путин.

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