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Мы любой ценой хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, - Путин

Мы любой ценой хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет любой ценой выстраивать отношения добрососедства с Украиной.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"В чем проблема для нас? Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой. Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством (Украины. - Ред.) с учетом того, что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе", – заявил Путин.

Также читайте: Зеленский попал под влияние "нациков", - Путин

Автор: 

путин (31197) украино-российские отношения (198) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+46
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23.12.2021 14:14
+27
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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23.12.2021 14:16
+16
Яке ж воно кончене...

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23.12.2021 14:15
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23.12.2021 14:14 Ответить


В принципе, больше комментировать речь ***** и незачем. Этого коммента вполне достаточно.
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23.12.2021 14:20 Ответить
ЗВУЧИТ КАК В СИТУАЦИИ ..ПОСЛЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ..НАСИЛЬНИК ЖЕРТВЕ ОЙ МАДАМ Я ВАМ НЕ ДОСТАВИЛ УДОВОЛЬСТВИЕ.... ВЫ НАС ИЗВИНИТЕ ...А ХОТИТЕ Я ВАМ ОРГАЗМ СДЕЛАЮ.....жертва НИНАДО!!!!!!!!!!!!!!! ВОТ ПРИМЕРНО ТАКИЕ У МЕНЯ СРАВНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕЧЕЙ ЭТО Дорогого Леонина.... ой тьфу Владимира Владимировича Х..лостанского № 1.... выскакивают....
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23.12.2021 16:04 Ответить
, для цього і частину теріторії захопили і вбиваємо і літаки сбиваемо, що нам ще зробити ради гарних відносин з Україною?
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23.12.2021 16:18 Ответить
Невже не має засобу підірвати ций Манеж разом з цим лайном?
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23.12.2021 15:48 Ответить
в
"любой ценой...",
"мы за ценой не постоим..."
"можем повторить..."

вірю, в добросусідські відносини із рашкою - ні
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23.12.2021 16:30 Ответить
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23.12.2021 14:14 Ответить
Воно думає, що платитимемо лише ми. Наївний.
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23.12.2021 14:15 Ответить
путін-іди нахрєн з своїми добросусідськими відносинами,смердюче лайно...
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23.12.2021 14:15 Ответить
Яке ж воно кончене...

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23.12.2021 14:15 Ответить
Яке нехароше *****!
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23.12.2021 14:16 Ответить
Цена - с крыма и донбасса вон, репарации выплатить, х..ло повесить, тогда может чтото получится
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23.12.2021 14:16 Ответить
Мало.Надо что бы коцапы вышли на площади и бились голвами,в покаянии,пока мозги не потекут.
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23.12.2021 14:18 Ответить
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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23.12.2021 14:16 Ответить
Схоже що ***** здувається і починає розмови про мир-дружбу-жвачку.
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23.12.2021 14:16 Ответить
Та ні! Будь яка ціна це і є війна...
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23.12.2021 14:20 Ответить
Він вже восьмий рік налагоджує відносини і все ніяк не налагодить.
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23.12.2021 14:25 Ответить
Готов залюбити до смерті.
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23.12.2021 14:22 Ответить


У стаpого бандеpівця питають:

- Діду у тебе патpони є?

- Hема, хлопці.

- Діду, а пістолет є?

- Hема, хлопці.

- А кулемет є?

- А ось чого нема, того нема!
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23.12.2021 14:17 Ответить
это уже было "будет такая борьба за добрососедские отношения, шо в Украине камня на камне не останется".
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23.12.2021 14:17 Ответить


- Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку

рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками

милувала, а ви її геть!

- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається,

але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть:

"Вот ісконно русскій пєйзаж!"
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23.12.2021 14:17 Ответить
Краще б вуйко залишив ту березу . Було б на чому москаля , за ноги вішати . А ще краще , щоб було 2 берези , для кожної ноги окрема .
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23.12.2021 15:39 Ответить
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23.12.2021 14:18 Ответить
"будь-яка ціна" - це, власне, і є УКРАЇНА. Інакше кажучи, хоч знищити її, аби тільки не була вільна і не вирішувала свою долю самостійно.
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23.12.2021 14:20 Ответить
"Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною" в действительности означает "я хочу завоевать Украину".
_Ваш Кэп.
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23.12.2021 14:22 Ответить
Мой ответ х... Отъ итесь от нас!!!!!
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23.12.2021 14:23 Ответить
все последние заявления направлены внутрь:

мол сейчас мы будем очень оперативно ваших деток в Украину отправлять, только вы не бойтесь обратно гробов не будет, мы их засекретим и тракторами в землю закатаем чтоб ровненько было, но мы не виноваты.
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23.12.2021 14:23 Ответить
"Любіл - патаму і убіл" (с) московітська народна приказка...
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23.12.2021 14:24 Ответить
С какой Украиной.. Ведь пару недель назад он сам говорил ( в приступе откровенности) что нет ни какого украинского народа, не существует ни какого государства Украина и язык украинский это порождение поляков. Так с кем он хочет хороших отношений. Пад-а.
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23.12.2021 14:24 Ответить
кажучи ,за будь яку ціну ,проклятий українським народом рашистський окупант має називати ,що цю ціну Україна платить смертями своїх захисників від війни .котру він веде з українським народом.
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23.12.2021 14:26 Ответить
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23.12.2021 14:26 Ответить
до последнего бурят в войсках сру или там кого погонят в первых рядах енералы сру из Гш имени альцгеймера
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23.12.2021 14:27 Ответить
Два брехуна - що Ху#ло, що Клоун!
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23.12.2021 14:28 Ответить
Вот это истинная правда!
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23.12.2021 16:25 Ответить
хороший кацап=мертвий кацап
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23.12.2021 14:29 Ответить
вот они за ценой не постоят если вспомнят
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23.12.2021 14:29 Ответить
Хлебай, внучки, ханку !!!
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23.12.2021 14:39 Ответить
Гандоны вы старые! Вы что все как один Дункана Маклауды? Шо ж вы куйней занимаетесь? Завтра же зароют и забудут
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23.12.2021 14:39 Ответить
Выстроить пулями,снарядами,ракетами,бомбами. Гори в аду гнида.
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23.12.2021 14:29 Ответить
Будь яка ціна я так розумію йому все одно скільки кацапів здохне аби ми "подружились"?
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23.12.2021 14:33 Ответить
Иными словами им нужен генерал - губернатор в Украине.
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23.12.2021 14:33 Ответить
}{уйло- лови рецепт "добрососедских отношений":
На *уй валишь из Крыма и Донбасса, по 1 миллиону $ семье каждого убитого тобой украинца, сотни миллиардов $ за разрушенные предприятия и прочее в Донбассе.
Итого 1-2 триллиона набежит, для тебя не деньги, вы с братвой больше из параши с*издили.
После этого сидишь тихо как мыша в своём бункере и рыло своё поганое больше в Украину и в другие страны не суёшь. Вот тебе и всё "добрососедство".
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23.12.2021 14:34 Ответить
Садо-мазо з бульбостаном займайтесь.
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23.12.2021 14:34 Ответить
Мы любой ценой хотим выстроить добрососедские отношения...
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23.12.2021 14:35 Ответить
То ***** не устраивал президент Порошенко, сегодня его не устраивает Зе ( нас тоже кстати), походу ***** как баба - переборчивая.
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23.12.2021 14:35 Ответить
За нас не нужно, вы за себя пожалуйста говорите! Единственный президент который реально работает для Украины.
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23.12.2021 15:54 Ответить
Эти пдры уже начали компанию по продвижению в презы *крепкого хозяйственника * бойка
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23.12.2021 16:36 Ответить
як мені подобається оте "любой ценой"!
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23.12.2021 14:36 Ответить
14 тыс убитых + примерно столько же пркалеченных от ранений и контузий. Это так куйло строит «дружеские отношения» с Украиной. Оказывается если ты оккупируешь территорию соседа - это называется «дружба». Мля я поражаюсь наглой самоуверенности обычного гопника! Сдохни куйло!!!!
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23.12.2021 14:37 Ответить
Путя, выпей яду, это будет хорошим началом для выстраивания добрососедских отношений.
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23.12.2021 14:37 Ответить
"добрий сусід" для москаля це - мертвий сусід.
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23.12.2021 14:37 Ответить
Пошел в жопу со своими "добрососедскими" отношениями, тварь плешивая!
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23.12.2021 14:37 Ответить
Я не проти. Давайте писати програму для цього. В програму мають входити повернення Криму і ОРДЛО під контроль України.
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23.12.2021 14:37 Ответить
Да пшель ты в жопу....любой ценой.
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23.12.2021 14:38 Ответить
Джохар Дудаев предупреждал Украину о цене !!!! Пришла наша очередь !!!15 тыс ребят!!! Их больше нет!!! А эта узкоглазое , ботексное чудище - дает пресс конФеренции!!!
Пошел ты!!
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23.12.2021 14:40 Ответить
Да,цена будет не малая.Но он так-же предупреждал что Украина это для мокшандии не Грозный или Грузия или Абхазия и она просто так не сдастся не смотря на прокацапское правительство страны.Как бы внутришние враги не надеялись.Тем более что кацапы от мала до велика сделали сами себя кровными врагами для украинцев.
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23.12.2021 14:52 Ответить
За будь-яку ціну ? Тобі ж казали , що ціна буде для тебе непідйомна ...
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23.12.2021 14:41 Ответить
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23.12.2021 14:41 Ответить
****** как дышит,пудель тряпочный
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23.12.2021 14:43 Ответить
за любую цену - это дорого
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23.12.2021 14:45 Ответить
В конце забыл добавить *ХАЙЛЬ ГИТЛЕР*
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23.12.2021 14:51 Ответить
Короче *****ть его и *****ть )) Иначе не дойдет.
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23.12.2021 14:52 Ответить
у пыни сегодня прям истерика по поводу Украины. Заметно что истерит и нервничает
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23.12.2021 14:52 Ответить
Любая цена, это убийство!
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23.12.2021 15:02 Ответить
в смысле - даже ценой смерти всех украинцев?
ну что еще мог сказать нацист Путин..
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23.12.2021 15:04 Ответить
на что все они идут, подогнали войска к границе и грозят постоянно
я уже не говорю что заявлять такое при отжатом крыме это наглость
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23.12.2021 15:05 Ответить
Нагнал войска и пугает, как Гитлер Чехословакию в 1938 году - ждет от верхушки Украины трусливой сдачи при разрешении ЕС и разрешения свободного ввода рашистских войск и оккупации.Любая уступка диктатору - и 3-я мировая война будет неизбежна.
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23.12.2021 16:18 Ответить
Са лу пу )(уйлу на комірець.
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23.12.2021 15:10 Ответить
Яке брехливе і гидке створіння. Навбивало тут десятки тисяч, каліками сотні тисяч, зробило жабраками декілька мільйонів, розвалило підприємства, частина вкрало і лізе в друзі?
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23.12.2021 15:18 Ответить
Україна в труні бачила кацапію.Краще з розумними загубити, ніж з цапами знайти.
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23.12.2021 15:26 Ответить
"За будь-яку ціну"... В перекладі з московитського це означає що немає такої кількості москалів яку б Х**лу було шкода вбити задля загарбання нашої святої землі.

Тому треба готувати кулемети до москальського зерг-рашу.
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23.12.2021 15:32 Ответить
Під добросусідськими він розуміє лише разом закриватися від світу, разом підпадати під санкції, поступово знищувати права людини у якусь афганськи-китайську сторону (так звані "традиційні цінності"), поступово забороняти Інтернет та іноземні товари, при чому заміни їм не давати, бо імпортозамєщеніє у виконанні Росії - пшик. Ні, дякуємо, такого нам не треба.
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23.12.2021 15:48 Ответить
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23.12.2021 15:56 Ответить
Действительно с головой не дружит. Невесть что несет!
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23.12.2021 15:57 Ответить
Любой ценой не надо ,**********, надо просто свалить нах из Украины!
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23.12.2021 16:25 Ответить
Круглосуточные вранье и грязь об Украине, от должносных лиц рф, высшего уровня, подрывная деятельность, спонсирование украинофобов, непризнание самого факта существования нашей страны, энергетический шантаж, блокирование судоходства, диверсионные группы, поставка вооружения террористам, захват территории суверенного государства, убийство его жителей, накопление войск у нашей граница и прямые угрозы о новом нападении, и так далее. Никогда бы, без помощи *****, не подумал, что все эти факторы, как нельзя лучше способствуют улучшению отношений между странами.
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23.12.2021 16:33 Ответить
Путем почти ежедневных убийств украинцев и захвата их земли никаких "добрососедских" отношений с Украиной не построишь.
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23.12.2021 16:35 Ответить
Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, - Путін. - Та за це ми їх готові навіть убити.
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23.12.2021 17:05 Ответить
Любой ценой ? Тогда сдохни ! Это будет самое оно.
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23.12.2021 17:06 Ответить
«Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим, и от этого сыты бываем." - Артемий Петрович Волынский

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/642926-artemii-petrovich-volynskii-nam-russkim-ne-nadoben-khleb-my-drug-druga-edim/ https://ru.citaty.net/tsitaty/642926-artemii-petrovich-volynskii-nam-russkim-ne-nadoben-khleb-my-drug-druga-edim/

Займайтесь цим у себе в Московіі, а до нас не лізьте
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23.12.2021 17:11 Ответить
Пару ядерных зарядов по Москве - самая адекватная цена.
Причём, остальная Россия будет ехидно радоваться за всё хорошее.
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23.12.2021 17:15 Ответить
Не розумію,для чого тут цитувати весь цей бред *****?
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23.12.2021 18:26 Ответить
ПНХ ПНХ ПНХ
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23.12.2021 20:18 Ответить
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23.12.2021 20:50 Ответить
 
 