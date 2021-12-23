Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія хоче за будь-яку ціну вибудовувати відносини добросусідства з Україною.

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"У чому проблема для нас? Ми хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, причому, що називається, за всяку ціну. Ідемо на все практично. Але як можна вибудувати відносини з сьогоднішнім керівництвом (України. - Ред.) з урахуванням того, що вони роблять? Практично неможливо. Але ми готові працювати з тими силами, які хотіли б вибудувати відносини з Росією в такому добросусідському ключі", - заявив Путін.

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