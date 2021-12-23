УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4724 відвідувача онлайн
Новини
9 519 90

Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, - Путін

Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія хоче за будь-яку ціну вибудовувати відносини добросусідства з Україною.

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"У чому проблема для нас? Ми хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, причому, що називається, за всяку ціну. Ідемо на все практично. Але як можна вибудувати відносини з сьогоднішнім керівництвом (України. - Ред.) з урахуванням того, що вони роблять? Практично неможливо. Але ми готові працювати з тими силами, які хотіли б вибудувати відносини з Росією в такому добросусідському ключі", - заявив Путін.

Читайте також: Зеленський потрапив під вплив "нациків", - Путін

Автор: 

путін (23740) українсько-російські відносини (19) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
23.12.2021 14:14
+27
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
показати весь коментар
23.12.2021 14:16
+16
Яке ж воно кончене...

показати весь коментар
23.12.2021 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.12.2021 14:14 Відповісти


В принципе, больше комментировать речь ***** и незачем. Этого коммента вполне достаточно.
показати весь коментар
23.12.2021 14:20 Відповісти
ЗВУЧИТ КАК В СИТУАЦИИ ..ПОСЛЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ..НАСИЛЬНИК ЖЕРТВЕ ОЙ МАДАМ Я ВАМ НЕ ДОСТАВИЛ УДОВОЛЬСТВИЕ.... ВЫ НАС ИЗВИНИТЕ ...А ХОТИТЕ Я ВАМ ОРГАЗМ СДЕЛАЮ.....жертва НИНАДО!!!!!!!!!!!!!!! ВОТ ПРИМЕРНО ТАКИЕ У МЕНЯ СРАВНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕЧЕЙ ЭТО Дорогого Леонина.... ой тьфу Владимира Владимировича Х..лостанского № 1.... выскакивают....
показати весь коментар
23.12.2021 16:04 Відповісти
, для цього і частину теріторії захопили і вбиваємо і літаки сбиваемо, що нам ще зробити ради гарних відносин з Україною?
показати весь коментар
23.12.2021 16:18 Відповісти
Невже не має засобу підірвати ций Манеж разом з цим лайном?
показати весь коментар
23.12.2021 15:48 Відповісти
в
"любой ценой...",
"мы за ценой не постоим..."
"можем повторить..."

вірю, в добросусідські відносини із рашкою - ні
показати весь коментар
23.12.2021 16:30 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 14:14 Відповісти
Воно думає, що платитимемо лише ми. Наївний.
показати весь коментар
23.12.2021 14:15 Відповісти
путін-іди нахрєн з своїми добросусідськими відносинами,смердюче лайно...
показати весь коментар
23.12.2021 14:15 Відповісти
Яке ж воно кончене...

показати весь коментар
23.12.2021 14:15 Відповісти
Яке нехароше *****!
показати весь коментар
23.12.2021 14:16 Відповісти
Цена - с крыма и донбасса вон, репарации выплатить, х..ло повесить, тогда может чтото получится
показати весь коментар
23.12.2021 14:16 Відповісти
Мало.Надо что бы коцапы вышли на площади и бились голвами,в покаянии,пока мозги не потекут.
показати весь коментар
23.12.2021 14:18 Відповісти
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
показати весь коментар
23.12.2021 14:16 Відповісти
Схоже що ***** здувається і починає розмови про мир-дружбу-жвачку.
показати весь коментар
23.12.2021 14:16 Відповісти
Та ні! Будь яка ціна це і є війна...
показати весь коментар
23.12.2021 14:20 Відповісти
Він вже восьмий рік налагоджує відносини і все ніяк не налагодить.
показати весь коментар
23.12.2021 14:25 Відповісти
Готов залюбити до смерті.
показати весь коментар
23.12.2021 14:22 Відповісти


У стаpого бандеpівця питають:

- Діду у тебе патpони є?

- Hема, хлопці.

- Діду, а пістолет є?

- Hема, хлопці.

- А кулемет є?

- А ось чого нема, того нема!
показати весь коментар
23.12.2021 14:17 Відповісти
это уже было "будет такая борьба за добрососедские отношения, шо в Украине камня на камне не останется".
показати весь коментар
23.12.2021 14:17 Відповісти


- Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку

рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками

милувала, а ви її геть!

- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається,

але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть:

"Вот ісконно русскій пєйзаж!"
показати весь коментар
23.12.2021 14:17 Відповісти
Краще б вуйко залишив ту березу . Було б на чому москаля , за ноги вішати . А ще краще , щоб було 2 берези , для кожної ноги окрема .
показати весь коментар
23.12.2021 15:39 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 14:18 Відповісти
"будь-яка ціна" - це, власне, і є УКРАЇНА. Інакше кажучи, хоч знищити її, аби тільки не була вільна і не вирішувала свою долю самостійно.
показати весь коментар
23.12.2021 14:20 Відповісти
"Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною" в действительности означает "я хочу завоевать Украину".
_Ваш Кэп.
показати весь коментар
23.12.2021 14:22 Відповісти
Мой ответ х... Отъ итесь от нас!!!!!
показати весь коментар
23.12.2021 14:23 Відповісти
все последние заявления направлены внутрь:

мол сейчас мы будем очень оперативно ваших деток в Украину отправлять, только вы не бойтесь обратно гробов не будет, мы их засекретим и тракторами в землю закатаем чтоб ровненько было, но мы не виноваты.
показати весь коментар
23.12.2021 14:23 Відповісти
"Любіл - патаму і убіл" (с) московітська народна приказка...
показати весь коментар
23.12.2021 14:24 Відповісти
С какой Украиной.. Ведь пару недель назад он сам говорил ( в приступе откровенности) что нет ни какого украинского народа, не существует ни какого государства Украина и язык украинский это порождение поляков. Так с кем он хочет хороших отношений. Пад-а.
показати весь коментар
23.12.2021 14:24 Відповісти
кажучи ,за будь яку ціну ,проклятий українським народом рашистський окупант має називати ,що цю ціну Україна платить смертями своїх захисників від війни .котру він веде з українським народом.
показати весь коментар
23.12.2021 14:26 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 14:26 Відповісти
до последнего бурят в войсках сру или там кого погонят в первых рядах енералы сру из Гш имени альцгеймера
показати весь коментар
23.12.2021 14:27 Відповісти
Два брехуна - що Ху#ло, що Клоун!
показати весь коментар
23.12.2021 14:28 Відповісти
Вот это истинная правда!
показати весь коментар
23.12.2021 16:25 Відповісти
хороший кацап=мертвий кацап
показати весь коментар
23.12.2021 14:29 Відповісти
вот они за ценой не постоят если вспомнят
показати весь коментар
23.12.2021 14:29 Відповісти
Хлебай, внучки, ханку !!!
показати весь коментар
23.12.2021 14:39 Відповісти
Гандоны вы старые! Вы что все как один Дункана Маклауды? Шо ж вы куйней занимаетесь? Завтра же зароют и забудут
показати весь коментар
23.12.2021 14:39 Відповісти
Выстроить пулями,снарядами,ракетами,бомбами. Гори в аду гнида.
показати весь коментар
23.12.2021 14:29 Відповісти
Будь яка ціна я так розумію йому все одно скільки кацапів здохне аби ми "подружились"?
показати весь коментар
23.12.2021 14:33 Відповісти
Иными словами им нужен генерал - губернатор в Украине.
показати весь коментар
23.12.2021 14:33 Відповісти
}{уйло- лови рецепт "добрососедских отношений":
На *уй валишь из Крыма и Донбасса, по 1 миллиону $ семье каждого убитого тобой украинца, сотни миллиардов $ за разрушенные предприятия и прочее в Донбассе.
Итого 1-2 триллиона набежит, для тебя не деньги, вы с братвой больше из параши с*издили.
После этого сидишь тихо как мыша в своём бункере и рыло своё поганое больше в Украину и в другие страны не суёшь. Вот тебе и всё "добрососедство".
показати весь коментар
23.12.2021 14:34 Відповісти
Садо-мазо з бульбостаном займайтесь.
показати весь коментар
23.12.2021 14:34 Відповісти
Мы любой ценой хотим выстроить добрососедские отношения...
показати весь коментар
23.12.2021 14:35 Відповісти
То ***** не устраивал президент Порошенко, сегодня его не устраивает Зе ( нас тоже кстати), походу ***** как баба - переборчивая.
показати весь коментар
23.12.2021 14:35 Відповісти
За нас не нужно, вы за себя пожалуйста говорите! Единственный президент который реально работает для Украины.
показати весь коментар
23.12.2021 15:54 Відповісти
Эти пдры уже начали компанию по продвижению в презы *крепкого хозяйственника * бойка
показати весь коментар
23.12.2021 16:36 Відповісти
як мені подобається оте "любой ценой"!
показати весь коментар
23.12.2021 14:36 Відповісти
14 тыс убитых + примерно столько же пркалеченных от ранений и контузий. Это так куйло строит «дружеские отношения» с Украиной. Оказывается если ты оккупируешь территорию соседа - это называется «дружба». Мля я поражаюсь наглой самоуверенности обычного гопника! Сдохни куйло!!!!
показати весь коментар
23.12.2021 14:37 Відповісти
Путя, выпей яду, это будет хорошим началом для выстраивания добрососедских отношений.
показати весь коментар
23.12.2021 14:37 Відповісти
"добрий сусід" для москаля це - мертвий сусід.
показати весь коментар
23.12.2021 14:37 Відповісти
Пошел в жопу со своими "добрососедскими" отношениями, тварь плешивая!
показати весь коментар
23.12.2021 14:37 Відповісти
Я не проти. Давайте писати програму для цього. В програму мають входити повернення Криму і ОРДЛО під контроль України.
показати весь коментар
23.12.2021 14:37 Відповісти
Да пшель ты в жопу....любой ценой.
показати весь коментар
23.12.2021 14:38 Відповісти
Джохар Дудаев предупреждал Украину о цене !!!! Пришла наша очередь !!!15 тыс ребят!!! Их больше нет!!! А эта узкоглазое , ботексное чудище - дает пресс конФеренции!!!
Пошел ты!!
показати весь коментар
23.12.2021 14:40 Відповісти
Да,цена будет не малая.Но он так-же предупреждал что Украина это для мокшандии не Грозный или Грузия или Абхазия и она просто так не сдастся не смотря на прокацапское правительство страны.Как бы внутришние враги не надеялись.Тем более что кацапы от мала до велика сделали сами себя кровными врагами для украинцев.
показати весь коментар
23.12.2021 14:52 Відповісти
За будь-яку ціну ? Тобі ж казали , що ціна буде для тебе непідйомна ...
показати весь коментар
23.12.2021 14:41 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 14:41 Відповісти
****** как дышит,пудель тряпочный
показати весь коментар
23.12.2021 14:43 Відповісти
за любую цену - это дорого
показати весь коментар
23.12.2021 14:45 Відповісти
В конце забыл добавить *ХАЙЛЬ ГИТЛЕР*
показати весь коментар
23.12.2021 14:51 Відповісти
Короче *****ть его и *****ть )) Иначе не дойдет.
показати весь коментар
23.12.2021 14:52 Відповісти
у пыни сегодня прям истерика по поводу Украины. Заметно что истерит и нервничает
показати весь коментар
23.12.2021 14:52 Відповісти
Любая цена, это убийство!
показати весь коментар
23.12.2021 15:02 Відповісти
в смысле - даже ценой смерти всех украинцев?
ну что еще мог сказать нацист Путин..
показати весь коментар
23.12.2021 15:04 Відповісти
на что все они идут, подогнали войска к границе и грозят постоянно
я уже не говорю что заявлять такое при отжатом крыме это наглость
показати весь коментар
23.12.2021 15:05 Відповісти
Нагнал войска и пугает, как Гитлер Чехословакию в 1938 году - ждет от верхушки Украины трусливой сдачи при разрешении ЕС и разрешения свободного ввода рашистских войск и оккупации.Любая уступка диктатору - и 3-я мировая война будет неизбежна.
показати весь коментар
23.12.2021 16:18 Відповісти
Са лу пу )(уйлу на комірець.
показати весь коментар
23.12.2021 15:10 Відповісти
Яке брехливе і гидке створіння. Навбивало тут десятки тисяч, каліками сотні тисяч, зробило жабраками декілька мільйонів, розвалило підприємства, частина вкрало і лізе в друзі?
показати весь коментар
23.12.2021 15:18 Відповісти
Україна в труні бачила кацапію.Краще з розумними загубити, ніж з цапами знайти.
показати весь коментар
23.12.2021 15:26 Відповісти
"За будь-яку ціну"... В перекладі з московитського це означає що немає такої кількості москалів яку б Х**лу було шкода вбити задля загарбання нашої святої землі.

Тому треба готувати кулемети до москальського зерг-рашу.
показати весь коментар
23.12.2021 15:32 Відповісти
Під добросусідськими він розуміє лише разом закриватися від світу, разом підпадати під санкції, поступово знищувати права людини у якусь афганськи-китайську сторону (так звані "традиційні цінності"), поступово забороняти Інтернет та іноземні товари, при чому заміни їм не давати, бо імпортозамєщеніє у виконанні Росії - пшик. Ні, дякуємо, такого нам не треба.
показати весь коментар
23.12.2021 15:48 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 15:56 Відповісти
Действительно с головой не дружит. Невесть что несет!
показати весь коментар
23.12.2021 15:57 Відповісти
Любой ценой не надо ,**********, надо просто свалить нах из Украины!
показати весь коментар
23.12.2021 16:25 Відповісти
Круглосуточные вранье и грязь об Украине, от должносных лиц рф, высшего уровня, подрывная деятельность, спонсирование украинофобов, непризнание самого факта существования нашей страны, энергетический шантаж, блокирование судоходства, диверсионные группы, поставка вооружения террористам, захват территории суверенного государства, убийство его жителей, накопление войск у нашей граница и прямые угрозы о новом нападении, и так далее. Никогда бы, без помощи *****, не подумал, что все эти факторы, как нельзя лучше способствуют улучшению отношений между странами.
показати весь коментар
23.12.2021 16:33 Відповісти
Путем почти ежедневных убийств украинцев и захвата их земли никаких "добрососедских" отношений с Украиной не построишь.
показати весь коментар
23.12.2021 16:35 Відповісти
Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, - Путін. - Та за це ми їх готові навіть убити.
показати весь коментар
23.12.2021 17:05 Відповісти
Любой ценой ? Тогда сдохни ! Это будет самое оно.
показати весь коментар
23.12.2021 17:06 Відповісти
«Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим, и от этого сыты бываем." - Артемий Петрович Волынский

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/642926-artemii-petrovich-volynskii-nam-russkim-ne-nadoben-khleb-my-drug-druga-edim/ https://ru.citaty.net/tsitaty/642926-artemii-petrovich-volynskii-nam-russkim-ne-nadoben-khleb-my-drug-druga-edim/

Займайтесь цим у себе в Московіі, а до нас не лізьте
показати весь коментар
23.12.2021 17:11 Відповісти
Пару ядерных зарядов по Москве - самая адекватная цена.
Причём, остальная Россия будет ехидно радоваться за всё хорошее.
показати весь коментар
23.12.2021 17:15 Відповісти
Не розумію,для чого тут цитувати весь цей бред *****?
показати весь коментар
23.12.2021 18:26 Відповісти
ПНХ ПНХ ПНХ
показати весь коментар
23.12.2021 20:18 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 20:50 Відповісти
 
 