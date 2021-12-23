Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія хоче за будь-яку ціну вибудовувати відносини добросусідства з Україною.
Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"У чому проблема для нас? Ми хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, причому, що називається, за всяку ціну. Ідемо на все практично. Але як можна вибудувати відносини з сьогоднішнім керівництвом (України. - Ред.) з урахуванням того, що вони роблять? Практично неможливо. Але ми готові працювати з тими силами, які хотіли б вибудувати відносини з Росією в такому добросусідському ключі", - заявив Путін.
Топ коментарі
+46 Mganga Zambezi
показати весь коментар23.12.2021 14:14
+27 Ksenia VB
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+16 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар23.12.2021 14:15
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В принципе, больше комментировать речь ***** и незачем. Этого коммента вполне достаточно.
"любой ценой...",
"мы за ценой не постоим..."
"можем повторить..."
вірю, в добросусідські відносини із рашкою - ні
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
У стаpого бандеpівця питають:
- Діду у тебе патpони є?
- Hема, хлопці.
- Діду, а пістолет є?
- Hема, хлопці.
- А кулемет є?
- А ось чого нема, того нема!
- Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку
рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками
милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається,
але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть:
"Вот ісконно русскій пєйзаж!"
_Ваш Кэп.
мол сейчас мы будем очень оперативно ваших деток в Украину отправлять, только вы не бойтесь обратно гробов не будет, мы их засекретим и тракторами в землю закатаем чтоб ровненько было, но мы не виноваты.
На *уй валишь из Крыма и Донбасса, по 1 миллиону $ семье каждого убитого тобой украинца, сотни миллиардов $ за разрушенные предприятия и прочее в Донбассе.
Итого 1-2 триллиона набежит, для тебя не деньги, вы с братвой больше из параши с*издили.
После этого сидишь тихо как мыша в своём бункере и рыло своё поганое больше в Украину и в другие страны не суёшь. Вот тебе и всё "добрососедство".
Пошел ты!!
ну что еще мог сказать нацист Путин..
я уже не говорю что заявлять такое при отжатом крыме это наглость
Тому треба готувати кулемети до москальського зерг-рашу.
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/642926-artemii-petrovich-volynskii-nam-russkim-ne-nadoben-khleb-my-drug-druga-edim/ https://ru.citaty.net/tsitaty/642926-artemii-petrovich-volynskii-nam-russkim-ne-nadoben-khleb-my-drug-druga-edim/
Займайтесь цим у себе в Московіі, а до нас не лізьте
Причём, остальная Россия будет ехидно радоваться за всё хорошее.