ВСУ будут четко соблюдать режим прекращения огня, - Залужный
Вооруженные силы Украины будут четко соблюдать условия режима прекращения огня на Донбассе и договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать", - сказал Залужный.
Он подчеркнул, что договоренности о режиме прекращения огня абсолютно четко регламентируют форматы реагирования на какие-либо действия сторон конфликта, в том числе четко обозначают формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы со стороны оппонентов.
По словам Залужного, если удастся полностью реализовать договоренность в ТКГ об усилении мер по прекращению огня, которая была достигнута в июле прошлого года, это будет точно отвечать интересам каждого украинца и позволит сохранить жизнь военных и гражданских.
"Думаю, что ни у кого нет сомнений, что Украина и каждый наш военный готовы защищать свою землю и свободу. Но также не должно быть сомнений и в том, что жизнь людей для нас – самая ценная, а дипломатический путь – фундаментальный для того, чтобы вернуть мир в Украину", - сказал он.
Как сообщалось, 22 декабря участники ТКГ в рамках заседания на уровне глав делегаций выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
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А что говорят про людей, которые не учатся на собственных ошибках? Причем уже не один раз.
_А с чего ты себе выдумал что в их системе координат и целей это - ошибка, а не умысел?
Під час бесіди з Денисом Янтарем, який запитав його про акції протесту, Зеленський сказав: "Я прийшов тобі сказати - ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав - зброю прибери. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему "
Ахтышпадла!
Чуваки, Залужный - посадовэць. Он (в отличие от педиков из лаптестана) не может ляпать языком всё, что ему вздумается. Он озвучил то, что требуют обстоятельства. А как оно будет на самом деле - хз. Очень надеюсь, что "сонэчкам" вроде какбы домой хочется вернуться живыми и здоровыми и они для этого примут все необходимые меры. Кроме того они там не первый год воюют и знаю цену всех этих кацапских обещаний.
І це на даний момент часу дає змогу посилювати Україну планомірно і невпинно, незважаючи на свята.
Тим більше, твій през закликає тебе повернутися.
"Порохобандерівець" - це як "русскій козак". Не існує, а здається.
Ганчірка.
"Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать", - сказал Залужный. Источник:
toli ja splju, toli pokozalos, kstati eto ***** govoril glavkom.
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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