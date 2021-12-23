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Новости Война
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ВСУ будут четко соблюдать режим прекращения огня, - Залужный

ВСУ будут четко соблюдать режим прекращения огня, - Залужный

Вооруженные силы Украины будут четко соблюдать условия режима прекращения огня на Донбассе и договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать", - сказал Залужный.

Он подчеркнул, что договоренности о режиме прекращения огня абсолютно четко регламентируют форматы реагирования на какие-либо действия сторон конфликта, в том числе четко обозначают формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы со стороны оппонентов.

Также читайте: Российские войска обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов и Золотого-4, - пресс-центр ОС

По словам Залужного, если удастся полностью реализовать договоренность в ТКГ об усилении мер по прекращению огня, которая была достигнута в июле прошлого года, это будет точно отвечать интересам каждого украинца и позволит сохранить жизнь военных и гражданских.

"Думаю, что ни у кого нет сомнений, что Украина и каждый наш военный готовы защищать свою землю и свободу. Но также не должно быть сомнений и в том, что жизнь людей для нас – самая ценная, а дипломатический путь – фундаментальный для того, чтобы вернуть мир в Украину", - сказал он.

Как сообщалось, 22 декабря участники ТКГ в рамках заседания на уровне глав делегаций выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Автор: 

Донбасс (26955) перемирие (1583) Залужный (654)


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Топ комментарии
+19
Сидят в окопах и блиндажах под рашистским обстрелом. Главное выполнять приказ Ермака. Может кто-то выживет.
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23.12.2021 17:34
+18
Молодцы. А нужна нам такая армия которая не защищает Украину а вступает в сговор с окупантами и позволяет обстреливать наши дома?
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23.12.2021 17:32
+10
А прикиньте, аналогию, когда в ваш дом ворвались бандиты а приехавшие по вашему вызову мусора сказали что не будут вмешиваться из-за договоренностей с бандитами так как подписали с ними перемирии.
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23.12.2021 17:35
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Молодцы. А нужна нам такая армия которая не защищает Украину а вступает в сговор с окупантами и позволяет обстреливать наши дома?
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23.12.2021 17:32 Ответить
Ну, ти ж не в окопах сидиш, чмо! Як би тобі було б що ти не можеш захищатись?
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23.12.2021 18:28 Ответить
Чмо у тебя в зеркале!!
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23.12.2021 18:39 Ответить
А у вас есть чем такую "ненужную" армию заменить? Неужто сами хотите пойти показать как надо?
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23.12.2021 18:06 Ответить
Сидят в окопах и блиндажах под рашистским обстрелом. Главное выполнять приказ Ермака. Может кто-то выживет.
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23.12.2021 17:34 Ответить
Ну и мерзкое же ты тов Сухов!!
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23.12.2021 18:02 Ответить
А, Вы не согласны? Сидят в окопах взрослые мужчины! и? наступление низззяя,стрелять низяяя, вот и пьют, курят, и всеми непотребностями занимаются! Д Е Градация) не смешно
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23.12.2021 21:53 Ответить
Ну так сходи и покажи как воевать надо.
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23.12.2021 18:13 Ответить
І гроші будете за це отримувати?
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23.12.2021 17:34 Ответить
Я маю на увазі додаткові поемії
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23.12.2021 17:40 Ответить
Премии с другой стороны только Ермак получает.
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23.12.2021 17:44 Ответить
Ну ЗСУ зеленський платив премії за не відкриття вогн
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23.12.2021 17:46 Ответить
Лишал премий за невыполнение приказа НЕ СТРЕЛЯТЬ.
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23.12.2021 18:14 Ответить
Сірьож, йшла доплата від зєлєнського за невідкриття вогню, яку і знімали.
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23.12.2021 20:27 Ответить
Боевые да, были. А по какой статье это платили?
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23.12.2021 20:31 Ответить
А прикиньте, аналогию, когда в ваш дом ворвались бандиты а приехавшие по вашему вызову мусора сказали что не будут вмешиваться из-за договоренностей с бандитами так как подписали с ними перемирии.
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23.12.2021 17:35 Ответить
притом приехавшие мусора держат вас за руки чтобы вы не правацировали бандитов и они вас беспрепятственно избивали
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23.12.2021 17:48 Ответить
Шо то я такое уже не раз слышал.....
А что говорят про людей, которые не учатся на собственных ошибках? Причем уже не один раз.
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23.12.2021 17:36 Ответить
"А что говорят про людей, которые не учатся на собственных ошибках? Причем уже не один раз."
_А с чего ты себе выдумал что в их системе координат и целей это - ошибка, а не умысел?
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23.12.2021 17:48 Ответить
Ти ще скажи шо це у них такий задум. Заманити Пуйла в котел та з засади фланговою атакою розгромити макак макшанських.
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23.12.2021 17:59 Ответить
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23.12.2021 18:07 Ответить
Да. Главное - перестать стрелять.
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23.12.2021 17:39 Ответить
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23.12.2021 17:40 Ответить
Російські війська обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів і Золотого-4, - пресцентр ОС Джерело:
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23.12.2021 17:41 Ответить
25 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом до Луганської області. Він провів ніч у Золотому, зустрівся з жителями селища і поспілкувався з учасниками акції "Останній блокпост".

Під час бесіди з Денисом Янтарем, який запитав його про акції протесту, Зеленський сказав: "Я прийшов тобі сказати - ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав - зброю прибери. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему "
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23.12.2021 17:49 Ответить

Ахтышпадла!
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23.12.2021 17:42 Ответить
то есть, будут как мишени в тире
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23.12.2021 17:42 Ответить
Залужний будет сам в окопе сидеть на НГ в минус 15
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23.12.2021 17:43 Ответить
А москалі, ні.
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23.12.2021 17:45 Ответить
Дык, во время таких перемирий рашинцы со всей Московии приглашают артистов, VIP на сафари в зону из снайперских винтовок пострелять.
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23.12.2021 17:47 Ответить
Панове,это нормальный офицер ,боевой,я вообще удивляюсь как его поставили. Так что не надо гавно в него пулять ,и что он мог сказать . ********* там,в опе,а он не мог по другому.
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23.12.2021 17:47 Ответить
Був нормальний, а зараз вступив в зелене лайно ..
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23.12.2021 17:57 Ответить
А буданов , вообще консервой марионеткой оказался! После того,какрассказывал ,что не было спецоперации "Вагнер "
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23.12.2021 20:24 Ответить
Вот Гнида ты а не генерал. Ниодин нормальный командир не будет выполнять преступные приказы и не даст своих подчиненных расстреливать как пушечное мясо. Вот после етого кто пойдет в твою армию?
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23.12.2021 17:50 Ответить
Та він говорить одне, а робить інше.
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23.12.2021 17:51 Ответить
остается только надеятся что не все скурвились в армии и не все выполняют приказы кремлевских агентов. Через недельку узнаю от парней с передовой что им там приказали
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23.12.2021 17:58 Ответить
Так в том и прикол, что зе🔍 и дерьмак делают всё что не шли в армию, а те кто есть досидели контракт и по домам
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23.12.2021 18:03 Ответить
Може вже хватить херней страдать? За 7 років хто ще не зрозумів с ким ми маємо справу?
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23.12.2021 17:56 Ответить
Они не хернёй страдают, а делают своё черное дело. А ты - по всему тормоз.
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23.12.2021 19:20 Ответить
Головой об сосну случайно не ударился?
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23.12.2021 19:28 Ответить
****** пиз***! Что за мрази правят Украиной. Еще и женщин решили мишенями сделать. Сегодня же снова обстрелы и после этого говнокомандующий этот такое заявляет. Слов нет. Мразота.
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23.12.2021 18:04 Ответить
"ЗЕиуда сам Украину не защищает и другим не даёт. "(с)

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23.12.2021 18:08 Ответить
Перемиря це хороша штука,але вона має і свої межі які не показані Залужним.Чому умови перемирья не оприлюдненні?Чи по нас можуть стріляти та нас бомбити із дозволеної зброї та вбивати наших воїнів а ми змушені будемо мовчати?
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23.12.2021 18:08 Ответить
Відбувся розвід військ... Наші відступили , але розведення не відбулося. То це як ?
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23.12.2021 19:14 Ответить
Не путайте припинення вогню із розведенням військ.Вже було два родведення.Перше при Порошенко де Україна віддала мокшандії 30 км зону яка склала 500кв км території країни без единого пострілу разом із людьми які симпатизували Україні та були покинуті порошенською владою на проізводяще.Та і друге вже при Зеленському де сепаратисти ну наших ВСУ на очах робили укріплення та підвозили ********** а воїни не могли даже плюнути у їж бік.Хоча вони ще і домагались моніторити нащі позиції на яку дав згоду сам ЗЕ але недопустили такого хахабства самі воїни ХСУ.
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23.12.2021 19:27 Ответить
"Він тіки так: спакойна, стара **дь!"(С)
Чуваки, Залужный - посадовэць. Он (в отличие от педиков из лаптестана) не может ляпать языком всё, что ему вздумается. Он озвучил то, что требуют обстоятельства. А как оно будет на самом деле - хз. Очень надеюсь, что "сонэчкам" вроде какбы домой хочется вернуться живыми и здоровыми и они для этого примут все необходимые меры. Кроме того они там не первый год воюют и знаю цену всех этих кацапских обещаний.
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23.12.2021 18:11 Ответить
Почему ВСУ поддерживает прекращение огня если сегодня в районе двух населенных пунктов наши позиции были обстреляны с вражеской стороны. Требуем объяснения ситуации.
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23.12.2021 18:13 Ответить
Поясняю: Зеленський державний зрадник у зговорі із путіним
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23.12.2021 19:54 Ответить
Да ещё 🤢🐲🤡сранный рейтинг падает , за счёт чужих жизней поднимать собрался
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23.12.2021 20:29 Ответить
Залужный, ну ты же вроде не дебил, как зеленые? Какое перемирие?
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23.12.2021 18:13 Ответить
какие нахрен договоренности, уже обстреляли... это не договоренности а предательство
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23.12.2021 18:14 Ответить
Все, що робить влада України в сфері безпеки, оборони і дипломатії, наперед планується, обговорюється і здійснюється в тісній взаємодії з партнерами і союзниками. Не зважаючи на гавкіт внутрішній і Кремля.
І це на даний момент часу дає змогу посилювати Україну планомірно і невпинно, незважаючи на свята.
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23.12.2021 18:16 Ответить
Сезон клубники скінчився. Приїдь і покажи як треба сидіти в окопі під вогнем ворога.
Тим більше, твій през закликає тебе повернутися.
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23.12.2021 18:29 Ответить
Це ти написав мені, стоячи в мерзлому окопі, порошковий бандерівцю?
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23.12.2021 18:39 Ответить
Це я написав тобі з України, бот Лєщєнка.
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23.12.2021 19:19 Ответить
Насмішив. )))
"Порохобандерівець" - це як "русскій козак". Не існує, а здається.
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23.12.2021 19:33 Ответить
Я ніколи не здаюся, бот ти копійчаний.
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23.12.2021 19:33 Ответить
Ага. Як комісар з совєцкого кіно.
Ганчірка.
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23.12.2021 19:50 Ответить
І саме тому що ти ганчірка, ти з України і втік?
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23.12.2021 20:04 Ответить
Це ж типовий зебуїн. Насрав в 2019 і втік
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23.12.2021 20:20 Ответить
дітей слуг народу - на передову
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23.12.2021 18:51 Ответить


"Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать", - сказал Залужный. Источник:

toli ja splju, toli pokozalos, kstati eto ***** govoril glavkom.
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23.12.2021 18:51 Ответить
Otvezti etu skotinu do okop Shumov ili Zolotogo 4, privezatj k stolbu i pustj skinit paru kg ovna.
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23.12.2021 18:53 Ответить
возле Шумов и Золотого-4, - пресс-центр ОС



https://images.cnscdn.com/images/4/c/4/f/4c4f2d75a4a0332182fb08da7aab2232/original.jpg
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает со ссылкой на https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/1263473407478606/ пресс-центр ОС .

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. Источник:
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23.12.2021 19:06 Ответить
А эт как понимать . Тир из живых людей от ерьмачкой?
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23.12.2021 19:07 Ответить
І дальше московські снайпери будуть їхати в Україну як в тир, а Україна буде хоронити своїх захисників. "Роде зміїний і батько ваш-сатана"-Біблія-Ісус.
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23.12.2021 19:10 Ответить
Зломали земляка. Прикро.
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23.12.2021 19:40 Ответить
Прикро, уявіть скільки б ми могли вбивати росіян, якби не злочинна заборона стріляти
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23.12.2021 19:55 Ответить
Режим прекращения огня и Минский договорняк прямо противоречит Конституции, статье 53. Так что нафиг нужно твое суровое и мужественное **..ло, если ты уголовник и пораженец. Придет время, и все участники этого предательства ответят. если не по закону нашей банановой республики, то перед историей.
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23.12.2021 20:02 Ответить
А яку логічну назву має нести перемир'я після "Всеохоплюючого"???
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23.12.2021 20:08 Ответить
руководство страны терпилы гнусавые.
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23.12.2021 21:11 Ответить
Куда вы денетесь!Не стрелять!!! Приказ отдан!
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23.12.2021 21:48 Ответить
Войну в 202x выиграют те, кто научятся подавлять минометные батареи на территории детских садиков противника.
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23.12.2021 21:59 Ответить
 
 