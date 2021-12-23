ВСУ будут четко соблюдать режим прекращения огня, - Залужный

Вооруженные силы Украины будут четко соблюдать условия режима прекращения огня на Донбассе и договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать", - сказал Залужный.

Он подчеркнул, что договоренности о режиме прекращения огня абсолютно четко регламентируют форматы реагирования на какие-либо действия сторон конфликта, в том числе четко обозначают формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы со стороны оппонентов.

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По словам Залужного, если удастся полностью реализовать договоренность в ТКГ об усилении мер по прекращению огня, которая была достигнута в июле прошлого года, это будет точно отвечать интересам каждого украинца и позволит сохранить жизнь военных и гражданских.

"Думаю, что ни у кого нет сомнений, что Украина и каждый наш военный готовы защищать свою землю и свободу. Но также не должно быть сомнений и в том, что жизнь людей для нас – самая ценная, а дипломатический путь – фундаментальный для того, чтобы вернуть мир в Украину", - сказал он.

Как сообщалось, 22 декабря участники ТКГ в рамках заседания на уровне глав делегаций выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.