ЗСУ чітко дотримуватимуться режиму припинення вогню, - Залужний

Збройні сили України чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню на Донбасі та домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході країни.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Збройні сили України не просто чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню та досягнуті домовленості, але і вже почали це робити", - сказав Залужний.

Він наголосив, що домовленості про режим припинення вогню абсолютно чітко регламентують формати реагування на будь-які дії сторін конфлікту, у тому числі чітко означають формат відкриття вогню у відповідь на провокаційні обстріли з боку опонентів.

Читайте: Російські війська обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів і Золотого-4, - пресцентр ОС

За словами Залужного, якщо вдасться повністю реалізувати домовленість у ТКГ про посилення заходів щодо припинення вогню, яка була досягнута у липні минулого року, це точно відповідатиме інтересам кожного українця та дозволить зберегти життя військових та цивільних.

"Думаю, що ні в кого немає сумнівів, що Україна і кожен наш військовий готові захищати свою землю і свободу. Але також не має бути сумнівів і в тому, що життя людей для нас - найцінніше, а дипломатичний шлях – фундаментальний щоб повернути мир до України", - сказав він.

Також читайте: РФ - посередник, а нас хочуть зробити стороною конфлікту на Донбасі. У мінських угодах такого немає, - Путін

Як повідомлялося, 22 грудня учасники ТКГ у рамках засідання на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.