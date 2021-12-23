ЗСУ чітко дотримуватимуться режиму припинення вогню, - Залужний
Збройні сили України чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню на Донбасі та домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході країни.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Збройні сили України не просто чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню та досягнуті домовленості, але і вже почали це робити", - сказав Залужний.
Він наголосив, що домовленості про режим припинення вогню абсолютно чітко регламентують формати реагування на будь-які дії сторін конфлікту, у тому числі чітко означають формат відкриття вогню у відповідь на провокаційні обстріли з боку опонентів.
За словами Залужного, якщо вдасться повністю реалізувати домовленість у ТКГ про посилення заходів щодо припинення вогню, яка була досягнута у липні минулого року, це точно відповідатиме інтересам кожного українця та дозволить зберегти життя військових та цивільних.
"Думаю, що ні в кого немає сумнівів, що Україна і кожен наш військовий готові захищати свою землю і свободу. Але також не має бути сумнівів і в тому, що життя людей для нас - найцінніше, а дипломатичний шлях – фундаментальний щоб повернути мир до України", - сказав він.
Як повідомлялося, 22 грудня учасники ТКГ у рамках засідання на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.
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А что говорят про людей, которые не учатся на собственных ошибках? Причем уже не один раз.
_А с чего ты себе выдумал что в их системе координат и целей это - ошибка, а не умысел?
Під час бесіди з Денисом Янтарем, який запитав його про акції протесту, Зеленський сказав: "Я прийшов тобі сказати - ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав - зброю прибери. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему "
Ахтышпадла!
Чуваки, Залужный - посадовэць. Он (в отличие от педиков из лаптестана) не может ляпать языком всё, что ему вздумается. Он озвучил то, что требуют обстоятельства. А как оно будет на самом деле - хз. Очень надеюсь, что "сонэчкам" вроде какбы домой хочется вернуться живыми и здоровыми и они для этого примут все необходимые меры. Кроме того они там не первый год воюют и знаю цену всех этих кацапских обещаний.
І це на даний момент часу дає змогу посилювати Україну планомірно і невпинно, незважаючи на свята.
Тим більше, твій през закликає тебе повернутися.
"Порохобандерівець" - це як "русскій козак". Не існує, а здається.
Ганчірка.
"Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать", - сказал Залужный. Источник:
toli ja splju, toli pokozalos, kstati eto ***** govoril glavkom.
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает со ссылкой на https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/1263473407478606/ пресс-центр ОС .
В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. Источник: