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Новини Війна
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ЗСУ чітко дотримуватимуться режиму припинення вогню, - Залужний

ЗСУ чітко дотримуватимуться режиму припинення вогню, - Залужний

Збройні сили України чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню на Донбасі та домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході країни.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Збройні сили України не просто чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню та досягнуті домовленості, але і вже почали це робити", - сказав Залужний.

Він наголосив, що домовленості про режим припинення вогню абсолютно чітко регламентують формати реагування на будь-які дії сторін конфлікту, у тому числі чітко означають формат відкриття вогню у відповідь на провокаційні обстріли з боку опонентів.

Читайте: Російські війська обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів і Золотого-4, - пресцентр ОС

За словами Залужного, якщо вдасться повністю реалізувати домовленість у ТКГ про посилення заходів щодо припинення вогню, яка була досягнута у липні минулого року, це точно відповідатиме інтересам кожного українця та дозволить зберегти життя військових та цивільних.

"Думаю, що ні в кого немає сумнівів, що Україна і кожен наш військовий готові захищати свою землю і свободу. Але також не має бути сумнівів і в тому, що життя людей для нас - найцінніше, а дипломатичний шлях – фундаментальний щоб повернути мир до України", - сказав він.

Також читайте: РФ - посередник, а нас хочуть зробити стороною конфлікту на Донбасі. У мінських угодах такого немає, - Путін

Як повідомлялося, 22 грудня учасники ТКГ у рамках засідання на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (886) Залужний (723)


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Топ коментарі
+19
Сидят в окопах и блиндажах под рашистским обстрелом. Главное выполнять приказ Ермака. Может кто-то выживет.
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23.12.2021 17:34
+18
Молодцы. А нужна нам такая армия которая не защищает Украину а вступает в сговор с окупантами и позволяет обстреливать наши дома?
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23.12.2021 17:32
+10
А прикиньте, аналогию, когда в ваш дом ворвались бандиты а приехавшие по вашему вызову мусора сказали что не будут вмешиваться из-за договоренностей с бандитами так как подписали с ними перемирии.
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23.12.2021 17:35
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Молодцы. А нужна нам такая армия которая не защищает Украину а вступает в сговор с окупантами и позволяет обстреливать наши дома?
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23.12.2021 17:32 Відповісти
Ну, ти ж не в окопах сидиш, чмо! Як би тобі було б що ти не можеш захищатись?
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23.12.2021 18:28 Відповісти
Чмо у тебя в зеркале!!
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23.12.2021 18:39 Відповісти
А у вас есть чем такую "ненужную" армию заменить? Неужто сами хотите пойти показать как надо?
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23.12.2021 18:06 Відповісти
Сидят в окопах и блиндажах под рашистским обстрелом. Главное выполнять приказ Ермака. Может кто-то выживет.
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23.12.2021 17:34 Відповісти
Ну и мерзкое же ты тов Сухов!!
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23.12.2021 18:02 Відповісти
А, Вы не согласны? Сидят в окопах взрослые мужчины! и? наступление низззяя,стрелять низяяя, вот и пьют, курят, и всеми непотребностями занимаются! Д Е Градация) не смешно
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23.12.2021 21:53 Відповісти
Ну так сходи и покажи как воевать надо.
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23.12.2021 18:13 Відповісти
І гроші будете за це отримувати?
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23.12.2021 17:34 Відповісти
Я маю на увазі додаткові поемії
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23.12.2021 17:40 Відповісти
Премии с другой стороны только Ермак получает.
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23.12.2021 17:44 Відповісти
Ну ЗСУ зеленський платив премії за не відкриття вогн
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23.12.2021 17:46 Відповісти
Лишал премий за невыполнение приказа НЕ СТРЕЛЯТЬ.
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23.12.2021 18:14 Відповісти
Сірьож, йшла доплата від зєлєнського за невідкриття вогню, яку і знімали.
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23.12.2021 20:27 Відповісти
Боевые да, были. А по какой статье это платили?
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23.12.2021 20:31 Відповісти
А прикиньте, аналогию, когда в ваш дом ворвались бандиты а приехавшие по вашему вызову мусора сказали что не будут вмешиваться из-за договоренностей с бандитами так как подписали с ними перемирии.
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23.12.2021 17:35 Відповісти
притом приехавшие мусора держат вас за руки чтобы вы не правацировали бандитов и они вас беспрепятственно избивали
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23.12.2021 17:48 Відповісти
Шо то я такое уже не раз слышал.....
А что говорят про людей, которые не учатся на собственных ошибках? Причем уже не один раз.
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23.12.2021 17:36 Відповісти
"А что говорят про людей, которые не учатся на собственных ошибках? Причем уже не один раз."
_А с чего ты себе выдумал что в их системе координат и целей это - ошибка, а не умысел?
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23.12.2021 17:48 Відповісти
Ти ще скажи шо це у них такий задум. Заманити Пуйла в котел та з засади фланговою атакою розгромити макак макшанських.
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23.12.2021 17:59 Відповісти
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23.12.2021 18:07 Відповісти
Да. Главное - перестать стрелять.
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23.12.2021 17:39 Відповісти
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23.12.2021 17:40 Відповісти
Російські війська обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів і Золотого-4, - пресцентр ОС Джерело:
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23.12.2021 17:41 Відповісти
25 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом до Луганської області. Він провів ніч у Золотому, зустрівся з жителями селища і поспілкувався з учасниками акції "Останній блокпост".

Під час бесіди з Денисом Янтарем, який запитав його про акції протесту, Зеленський сказав: "Я прийшов тобі сказати - ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав - зброю прибери. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему "
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23.12.2021 17:49 Відповісти

Ахтышпадла!
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23.12.2021 17:42 Відповісти
то есть, будут как мишени в тире
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23.12.2021 17:42 Відповісти
Залужний будет сам в окопе сидеть на НГ в минус 15
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23.12.2021 17:43 Відповісти
А москалі, ні.
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23.12.2021 17:45 Відповісти
Дык, во время таких перемирий рашинцы со всей Московии приглашают артистов, VIP на сафари в зону из снайперских винтовок пострелять.
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23.12.2021 17:47 Відповісти
Панове,это нормальный офицер ,боевой,я вообще удивляюсь как его поставили. Так что не надо гавно в него пулять ,и что он мог сказать . ********* там,в опе,а он не мог по другому.
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23.12.2021 17:47 Відповісти
Був нормальний, а зараз вступив в зелене лайно ..
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23.12.2021 17:57 Відповісти
А буданов , вообще консервой марионеткой оказался! После того,какрассказывал ,что не было спецоперации "Вагнер "
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23.12.2021 20:24 Відповісти
Вот Гнида ты а не генерал. Ниодин нормальный командир не будет выполнять преступные приказы и не даст своих подчиненных расстреливать как пушечное мясо. Вот после етого кто пойдет в твою армию?
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23.12.2021 17:50 Відповісти
Та він говорить одне, а робить інше.
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23.12.2021 17:51 Відповісти
остается только надеятся что не все скурвились в армии и не все выполняют приказы кремлевских агентов. Через недельку узнаю от парней с передовой что им там приказали
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23.12.2021 17:58 Відповісти
Так в том и прикол, что зе🔍 и дерьмак делают всё что не шли в армию, а те кто есть досидели контракт и по домам
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23.12.2021 18:03 Відповісти
Може вже хватить херней страдать? За 7 років хто ще не зрозумів с ким ми маємо справу?
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23.12.2021 17:56 Відповісти
Они не хернёй страдают, а делают своё черное дело. А ты - по всему тормоз.
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23.12.2021 19:20 Відповісти
Головой об сосну случайно не ударился?
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23.12.2021 19:28 Відповісти
****** пиз***! Что за мрази правят Украиной. Еще и женщин решили мишенями сделать. Сегодня же снова обстрелы и после этого говнокомандующий этот такое заявляет. Слов нет. Мразота.
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23.12.2021 18:04 Відповісти
"ЗЕиуда сам Украину не защищает и другим не даёт. "(с)

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23.12.2021 18:08 Відповісти
Перемиря це хороша штука,але вона має і свої межі які не показані Залужним.Чому умови перемирья не оприлюдненні?Чи по нас можуть стріляти та нас бомбити із дозволеної зброї та вбивати наших воїнів а ми змушені будемо мовчати?
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23.12.2021 18:08 Відповісти
Відбувся розвід військ... Наші відступили , але розведення не відбулося. То це як ?
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23.12.2021 19:14 Відповісти
Не путайте припинення вогню із розведенням військ.Вже було два родведення.Перше при Порошенко де Україна віддала мокшандії 30 км зону яка склала 500кв км території країни без единого пострілу разом із людьми які симпатизували Україні та були покинуті порошенською владою на проізводяще.Та і друге вже при Зеленському де сепаратисти ну наших ВСУ на очах робили укріплення та підвозили ********** а воїни не могли даже плюнути у їж бік.Хоча вони ще і домагались моніторити нащі позиції на яку дав згоду сам ЗЕ але недопустили такого хахабства самі воїни ХСУ.
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23.12.2021 19:27 Відповісти
"Він тіки так: спакойна, стара **дь!"(С)
Чуваки, Залужный - посадовэць. Он (в отличие от педиков из лаптестана) не может ляпать языком всё, что ему вздумается. Он озвучил то, что требуют обстоятельства. А как оно будет на самом деле - хз. Очень надеюсь, что "сонэчкам" вроде какбы домой хочется вернуться живыми и здоровыми и они для этого примут все необходимые меры. Кроме того они там не первый год воюют и знаю цену всех этих кацапских обещаний.
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23.12.2021 18:11 Відповісти
Почему ВСУ поддерживает прекращение огня если сегодня в районе двух населенных пунктов наши позиции были обстреляны с вражеской стороны. Требуем объяснения ситуации.
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23.12.2021 18:13 Відповісти
Поясняю: Зеленський державний зрадник у зговорі із путіним
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23.12.2021 19:54 Відповісти
Да ещё 🤢🐲🤡сранный рейтинг падает , за счёт чужих жизней поднимать собрался
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23.12.2021 20:29 Відповісти
Залужный, ну ты же вроде не дебил, как зеленые? Какое перемирие?
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23.12.2021 18:13 Відповісти
какие нахрен договоренности, уже обстреляли... это не договоренности а предательство
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23.12.2021 18:14 Відповісти
Все, що робить влада України в сфері безпеки, оборони і дипломатії, наперед планується, обговорюється і здійснюється в тісній взаємодії з партнерами і союзниками. Не зважаючи на гавкіт внутрішній і Кремля.
І це на даний момент часу дає змогу посилювати Україну планомірно і невпинно, незважаючи на свята.
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23.12.2021 18:16 Відповісти
Сезон клубники скінчився. Приїдь і покажи як треба сидіти в окопі під вогнем ворога.
Тим більше, твій през закликає тебе повернутися.
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23.12.2021 18:29 Відповісти
Це ти написав мені, стоячи в мерзлому окопі, порошковий бандерівцю?
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23.12.2021 18:39 Відповісти
Це я написав тобі з України, бот Лєщєнка.
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23.12.2021 19:19 Відповісти
Насмішив. )))
"Порохобандерівець" - це як "русскій козак". Не існує, а здається.
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23.12.2021 19:33 Відповісти
Я ніколи не здаюся, бот ти копійчаний.
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23.12.2021 19:33 Відповісти
Ага. Як комісар з совєцкого кіно.
Ганчірка.
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23.12.2021 19:50 Відповісти
І саме тому що ти ганчірка, ти з України і втік?
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23.12.2021 20:04 Відповісти
Це ж типовий зебуїн. Насрав в 2019 і втік
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23.12.2021 20:20 Відповісти
дітей слуг народу - на передову
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23.12.2021 18:51 Відповісти


"Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать", - сказал Залужный. Источник:

toli ja splju, toli pokozalos, kstati eto ***** govoril glavkom.
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23.12.2021 18:51 Відповісти
Otvezti etu skotinu do okop Shumov ili Zolotogo 4, privezatj k stolbu i pustj skinit paru kg ovna.
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23.12.2021 18:53 Відповісти
возле Шумов и Золотого-4, - пресс-центр ОС



https://images.cnscdn.com/images/4/c/4/f/4c4f2d75a4a0332182fb08da7aab2232/original.jpg
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает со ссылкой на https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/1263473407478606/ пресс-центр ОС .

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. Источник:
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23.12.2021 19:06 Відповісти
А эт как понимать . Тир из живых людей от ерьмачкой?
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23.12.2021 19:07 Відповісти
І дальше московські снайпери будуть їхати в Україну як в тир, а Україна буде хоронити своїх захисників. "Роде зміїний і батько ваш-сатана"-Біблія-Ісус.
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23.12.2021 19:10 Відповісти
Зломали земляка. Прикро.
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23.12.2021 19:40 Відповісти
Прикро, уявіть скільки б ми могли вбивати росіян, якби не злочинна заборона стріляти
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23.12.2021 19:55 Відповісти
Режим прекращения огня и Минский договорняк прямо противоречит Конституции, статье 53. Так что нафиг нужно твое суровое и мужественное **..ло, если ты уголовник и пораженец. Придет время, и все участники этого предательства ответят. если не по закону нашей банановой республики, то перед историей.
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23.12.2021 20:02 Відповісти
А яку логічну назву має нести перемир'я після "Всеохоплюючого"???
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23.12.2021 20:08 Відповісти
руководство страны терпилы гнусавые.
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23.12.2021 21:11 Відповісти
Куда вы денетесь!Не стрелять!!! Приказ отдан!
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23.12.2021 21:48 Відповісти
Войну в 202x выиграют те, кто научятся подавлять минометные батареи на территории детских садиков противника.
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23.12.2021 21:59 Відповісти
 
 