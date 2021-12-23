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Кабмин увеличил в 10 раз штрафы за ущерб природно-заповедному фонду

Кабмин увеличил в 10 раз штрафы за ущерб природно-заповедному фонду

Кабинет Министров своим постановлением увеличил штрафы за нарушение законодательства о природно-заповедном фонде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Устанавливаем новый подход для вычисления ущерба, который могут нанести природно-заповедному фонду Украины. По формуле расчета, размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", - прокомментировал решение и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

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Отмечается, что нарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить гораздо больший штраф за:

  • незаконные рубки, повреждения деревьев и растений;
  • снижение или повреждение лесных культур, естественного подроста и самосева, сеянцев и саженцев;
  • снижение или повреждение газонов и цветников;
  • самовольную заготовку сена или выпас скота;
  • незаконная добыча или уничтожение объектов животного мира, повреждение их жилья, мест обитания и размножения;
  • незаконный сбор или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод;
  • проезд транспорта, пролета и посадки летательных аппаратов;
  • самовольное занятие земельных участков, загрязнение территорий и т.д.

Автор: 

Кабмин (14024) природа (245) штраф (1282) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Топ комментарии
+3
Вже і гриби не можна збирати ?
І чорницю ?
Бляха, ржали з кацапів, що їм заборонили валєжнік збирати. І в нас самих зебілля такого ж придурка обрало.
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23.12.2021 19:21
+1
Уявіть собі - бачила. Але ж Ви пишите "Мова про заповідні і заказні території."
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23.12.2021 21:35
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Если до этого никто не штрафовал даже на 1 гривну, думаете, оштрафуют на миллион?
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23.12.2021 19:18 Ответить
Вже і гриби не можна збирати ?
І чорницю ?
Бляха, ржали з кацапів, що їм заборонили валєжнік збирати. І в нас самих зебілля такого ж придурка обрало.
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23.12.2021 19:21 Ответить
самовільну заготівлю сіна або випасання худоби

незаконний збір або знищення дикорослих трав'янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід.
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23.12.2021 19:23 Ответить
Саме так. А де люди збирають ягоди.
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23.12.2021 19:29 Ответить
А в заповедниках есть клумбы и газоны? Вроде это искусственно созданные объекты? "Повреждение газонов Кабмин оценил в 198-320 гривен за квадратный метр. Клумбы тарифицировали в зависимости от сортов цветов. Куст пионов - 168 гривен, другие цветы - 91 гривна за одно растение."
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23.12.2021 21:20 Ответить
Уявіть собі - бачила. Але ж Ви пишите "Мова про заповідні і заказні території."
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23.12.2021 21:35 Ответить
Так нині мода пішла на створення як не заказників так заповідників.
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23.12.2021 19:57 Ответить
Уберите свои дачи, дома, постройки - сначала. В Киеве, вокруг него. Вокруг остальных городов и в них . Свои. Потом будете ратовать за сохранность .....

https://m.youtube.com/watch?v=dCvn0zR3gpA
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23.12.2021 20:36 Ответить
Для этого нужно пенсионерам не вакцинироваться. И прочим тоже. Чем больше уйдет, тем больше будет свободного продающегося места. Тогда часть уедет из Киева в окресности.
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24.12.2021 07:27 Ответить
Першим будуте - ви.
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12.01.2022 18:56 Ответить
От би його ще виконували всі!
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23.12.2021 22:22 Ответить
 
 