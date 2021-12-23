Кабмин увеличил в 10 раз штрафы за ущерб природно-заповедному фонду
Кабинет Министров своим постановлением увеличил штрафы за нарушение законодательства о природно-заповедном фонде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
"Устанавливаем новый подход для вычисления ущерба, который могут нанести природно-заповедному фонду Украины. По формуле расчета, размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", - прокомментировал решение и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Отмечается, что нарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить гораздо больший штраф за:
- незаконные рубки, повреждения деревьев и растений;
- снижение или повреждение лесных культур, естественного подроста и самосева, сеянцев и саженцев;
- снижение или повреждение газонов и цветников;
- самовольную заготовку сена или выпас скота;
- незаконная добыча или уничтожение объектов животного мира, повреждение их жилья, мест обитания и размножения;
- незаконный сбор или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод;
- проезд транспорта, пролета и посадки летательных аппаратов;
- самовольное занятие земельных участков, загрязнение территорий и т.д.
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І чорницю ?
Бляха, ржали з кацапів, що їм заборонили валєжнік збирати. І в нас самих зебілля такого ж придурка обрало.
незаконний збір або знищення дикорослих трав'янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід.
https://m.youtube.com/watch?v=dCvn0zR3gpA