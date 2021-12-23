Кабмин увеличил в 10 раз штрафы за ущерб природно-заповедному фонду

Кабинет Министров своим постановлением увеличил штрафы за нарушение законодательства о природно-заповедном фонде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Устанавливаем новый подход для вычисления ущерба, который могут нанести природно-заповедному фонду Украины. По формуле расчета, размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", - прокомментировал решение и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Читайте также: С сегодняшнего дня одноразовые пластиковые пакеты в магазинах под запретом

Отмечается, что нарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить гораздо больший штраф за: