Кабмін збільшив у 10 разів штрафи за шкоду природно-заповідному фонду
Кабінет Міністрів своєю постановою збільшив штрафи за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
"Встановлюємо новий підхід для обчислення шкоди, яку можуть нанести природно-заповідному фонду України. За формулою розрахунку, розмір шкоди збільшується у 10 разів та щорічно буде індексуватись. Такі заходи допоможуть охороняти ці території та зберегти їх біорізноманіття", - прокоментував рішення в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Наголошується, що порушники природоохоронного законодавства на заповідних територіях будуть сплачувати набагато більший штраф за:
- незаконні рубки, пошкодження дерев та рослин;
- зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців;
- зниження чи пошкодження газонів та квітників;
- самовільну заготівлю сіна або випасання худоби;
- незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження їх житла, місць перебування і розмноження;
- незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;
- проїзд транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;
- самовільне зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.
Топ коментарі
+3 Ksenia VB
показати весь коментар23.12.2021 19:21
+1 Полтава и Харьков
показати весь коментар23.12.2021 21:35
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І чорницю ?
Бляха, ржали з кацапів, що їм заборонили валєжнік збирати. І в нас самих зебілля такого ж придурка обрало.
незаконний збір або знищення дикорослих трав'янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід.
https://m.youtube.com/watch?v=dCvn0zR3gpA