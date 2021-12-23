Кабмін збільшив у 10 разів штрафи за шкоду природно-заповідному фонду

Кабінет Міністрів своєю постановою збільшив штрафи за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Встановлюємо новий підхід для обчислення шкоди, яку можуть нанести природно-заповідному фонду України. За формулою розрахунку, розмір шкоди збільшується у 10 разів та щорічно буде індексуватись. Такі заходи допоможуть охороняти ці території та зберегти їх біорізноманіття", - прокоментував рішення в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Наголошується, що порушники природоохоронного законодавства на заповідних територіях будуть сплачувати набагато більший штраф за:

незаконні рубки, пошкодження дерев та рослин;

зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців;

зниження чи пошкодження газонів та квітників;

самовільну заготівлю сіна або випасання худоби;

незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження їх житла, місць перебування і розмноження;

незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;

проїзд транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;

самовільне зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.

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