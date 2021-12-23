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Кабмін збільшив у 10 разів штрафи за шкоду природно-заповідному фонду

Кабмін збільшив у 10 разів штрафи за шкоду природно-заповідному фонду

Кабінет Міністрів своєю постановою збільшив штрафи за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Встановлюємо новий підхід для обчислення шкоди, яку можуть нанести природно-заповідному фонду України. За формулою розрахунку, розмір шкоди збільшується у 10 разів та щорічно буде індексуватись. Такі заходи допоможуть охороняти ці території та зберегти їх біорізноманіття", - прокоментував рішення в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Наголошується, що порушники природоохоронного законодавства на заповідних територіях будуть сплачувати набагато більший штраф за:

  • незаконні рубки, пошкодження дерев та рослин;
  • зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців;
  • зниження чи пошкодження газонів та квітників;
  • самовільну заготівлю сіна або випасання худоби;
  • незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження їх житла, місць перебування і розмноження;
  • незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;
  • проїзд транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;
  • самовільне зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.

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Автор: 

Кабмін (14061) природа (107) штраф (1851) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168)


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Топ коментарі
+3
Вже і гриби не можна збирати ?
І чорницю ?
Бляха, ржали з кацапів, що їм заборонили валєжнік збирати. І в нас самих зебілля такого ж придурка обрало.
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23.12.2021 19:21
+1
Уявіть собі - бачила. Але ж Ви пишите "Мова про заповідні і заказні території."
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23.12.2021 21:35
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Если до этого никто не штрафовал даже на 1 гривну, думаете, оштрафуют на миллион?
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23.12.2021 19:18 Відповісти
Вже і гриби не можна збирати ?
І чорницю ?
Бляха, ржали з кацапів, що їм заборонили валєжнік збирати. І в нас самих зебілля такого ж придурка обрало.
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23.12.2021 19:21 Відповісти
самовільну заготівлю сіна або випасання худоби

незаконний збір або знищення дикорослих трав'янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід.
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23.12.2021 19:23 Відповісти
Саме так. А де люди збирають ягоди.
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23.12.2021 19:29 Відповісти
А в заповедниках есть клумбы и газоны? Вроде это искусственно созданные объекты? "Повреждение газонов Кабмин оценил в 198-320 гривен за квадратный метр. Клумбы тарифицировали в зависимости от сортов цветов. Куст пионов - 168 гривен, другие цветы - 91 гривна за одно растение."
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23.12.2021 21:20 Відповісти
Уявіть собі - бачила. Але ж Ви пишите "Мова про заповідні і заказні території."
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23.12.2021 21:35 Відповісти
Так нині мода пішла на створення як не заказників так заповідників.
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23.12.2021 19:57 Відповісти
Уберите свои дачи, дома, постройки - сначала. В Киеве, вокруг него. Вокруг остальных городов и в них . Свои. Потом будете ратовать за сохранность .....

https://m.youtube.com/watch?v=dCvn0zR3gpA
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23.12.2021 20:36 Відповісти
Для этого нужно пенсионерам не вакцинироваться. И прочим тоже. Чем больше уйдет, тем больше будет свободного продающегося места. Тогда часть уедет из Киева в окресности.
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24.12.2021 07:27 Відповісти
Першим будуте - ви.
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12.01.2022 18:56 Відповісти
От би його ще виконували всі!
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23.12.2021 22:22 Відповісти
 
 