США должны выдвинуть России ультиматум о возвращении Крыма, - Макфол

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол считает, что НАТО и США должны требовать от России возвращения оккупированного Крыма в состав Украины.

Об этом он пишет в статье The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Макфол отмечает, что Россия пытается вести переговоры напрямую со Штатами "через голову" их союзников. Но соглашаться на это нельзя.

По мнению Макфола, если Путин хочет договориться с Вашингтоном о договоре по НАТО - то к переговорам должны быть привлечены также ОБСЕ, другие члены НАТО, а также Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан.

"Нам нужен Хельсинки 2.0, а не Ялта 2.0, чтобы меньшие страны Восточной Европы могли быть уверены, что Москва и Вашингтон не будут обсуждать ничего о нас без нас", - пишет бывший посол.

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По словам Макфола, для усиления европейской безопасности Россия должна вывести солдат из Приднестровья, отказаться от признания "независимости" оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

"Чтобы подтвердить свою приверженность набору договоров, соглашений и многосторонних институций, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, включая, главное, норму против аннексии, Россия должна вернуть Крым Украине и прекратить поддержку насильственных сепаратистских движений на востоке Украины", - пишет экс-посол.