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США должны выдвинуть России ультиматум о возвращении Крыма, - Макфол

США должны выдвинуть России ультиматум о возвращении Крыма, - Макфол

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол считает, что НАТО и США должны требовать от России возвращения оккупированного Крыма в состав Украины.

Об этом он пишет в статье The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Макфол отмечает, что Россия пытается вести переговоры напрямую со Штатами "через голову" их союзников. Но соглашаться на это нельзя.

По мнению Макфола, если Путин хочет договориться с Вашингтоном о договоре по НАТО - то к переговорам должны быть привлечены также ОБСЕ, другие члены НАТО, а также Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан.

"Нам нужен Хельсинки 2.0, а не Ялта 2.0, чтобы меньшие страны Восточной Европы могли быть уверены, что Москва и Вашингтон не будут обсуждать ничего о нас без нас", - пишет бывший посол.

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По словам Макфола, для усиления европейской безопасности Россия должна вывести солдат из Приднестровья, отказаться от признания "независимости" оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

"Чтобы подтвердить свою приверженность набору договоров, соглашений и многосторонних институций, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, включая, главное, норму против аннексии, Россия должна вернуть Крым Украине и прекратить поддержку насильственных сепаратистских движений на востоке Украины", - пишет экс-посол.

Автор: 

Крым (26362) россия (95339) США (26368) Макфол (24)


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Топ комментарии
+17
Макфло ошибся - как раз не "висунути", а "всунути" по самые гланды
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23.12.2021 19:30
+16
12 часов и энергетическое эмбарго
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23.12.2021 19:37
+11
США мають висунути Росії ультиматум про повернення Криму, - Макфол Джерело:

Хоч хтось діло каже
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23.12.2021 19:34
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Ультиматум, это требование с ограничением времени его выполнения и подкрепленное угрозой последствий в случае невыполнения или нарушения временных ограничений.
Какие временные ограничения и какие последствия?
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23.12.2021 19:23 Ответить
12 часов и энергетическое эмбарго
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23.12.2021 19:37 Ответить


Вовка рамсы попутал !
Вова, Ялта-1 это Европы тупо нет! ни государств, ни правительств, ни экономик!
Европа еще оккупирована !
т.н. "Ялта-2" это ВВП Европы около 20% мирового, а ВВП рашки - 2%

Вова, ВВП рашки, в 10 (десять прописью) раз меньше Европы !
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23.12.2021 19:58 Ответить
и то по рашкованским данным. верить которым - себя не уважать.
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23.12.2021 20:06 Ответить
да попал Путя в переплет хочется выдвигает условия диктат а тут ответка прилетает и вся его ахинея про вяликоруссие облом случается.. короче переговоры ради переговоров до дня Х забег лафетов все надеются не на 100%- но надеются- что Путя слиняет потом может быть будет более продуктивным разговор и да как бы не кричали они в Рашке все такие..одинаковые. и тем не менее- но каждый человек отличается от иного... так что другой-- НО не Путин -уже шанс для мира найти или начать продуктивный разговор.... хотя угомонить шизроидную политику России до вменяемости и реальности --а пока надо тупо тянуть волынку...
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23.12.2021 20:15 Ответить
да. политическая нестабильность в рашковании после смерти царя пугает запад гораздо больше пуйловских страшилок
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23.12.2021 20:17 Ответить
як вчить історія, найкраще заспокійливе для рашки - ножки Буша
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23.12.2021 20:26 Ответить
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24.12.2021 00:40 Ответить
развал кацапии
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23.12.2021 19:51 Ответить
да да. что то много у вовы последнее время про развал кацапии мыслей.
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23.12.2021 20:06 Ответить
Макфло ошибся - как раз не "висунути", а "всунути" по самые гланды
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23.12.2021 19:30 Ответить
"Екси" часто виглядають значно адекватнішими і рішучими ніж діючі.
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23.12.2021 19:34 Ответить
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДЕГРАДИРУЕТ. ПОСМОТРИТЕ НА РАЗНОГО РОДА МЕРКЕЛЕЙ, САРКОЗИ, ПУТИНЫХ, ЗЕЛЕНСКИХ, ШРЁДЕРОВ И РАЗНОГО ПОШИБА МАКРОНОВ. НАКОНЕЦ ПОСМОТРИТЕ НА 73% ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ФИГЛЯРА ИЗ ПОДВОРОТНИ И ВАМ ВСЁ СТАНЕТ ПОНЯТНО. УЖЕ НЕТ И ДОЛГО ЕЩЁ НЕ БУДЕТ БАНДЕР И РЕЙГАНОВ, ТЕТЧЕР И РУЗВЕЛЬТОВ. НАПОЛЕОНЫ БУДУТ. В ПААЛТЕ ВМЕСТЕ С МАКЕДОНСКИМИ.
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23.12.2021 20:07 Ответить
бо раніше була шляхта, яка мала славетних предків та відповідальність перед своїми нащадками.

а нині - службовці меркеля-шрьодеря, для яких головне - гешефт
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23.12.2021 20:37 Ответить
Ви дещо спрощуєте і узагальнююте але у цілому усе вірно.
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23.12.2021 22:06 Ответить
Те, кто ещё не "эксы", должны думать что ляпают, сверяться с генеральной линией и в случае если ляпнут не то - получат по шапке и станут "эксами" досрочно. У эксов таких проблем нет.
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24.12.2021 01:08 Ответить
США мають висунути Росії ультиматум про повернення Криму, - Макфол Джерело:

Хоч хтось діло каже
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23.12.2021 19:34 Ответить
толково
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23.12.2021 19:35 Ответить
Фуфел нашвабреный, ну шо там *****, живое?
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23.12.2021 22:55 Ответить
уже судя по всему потребовали. сегодня вова с пеной у рта вещал на рашкованию
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23.12.2021 19:38 Ответить
АБСОЛЮТНО ВІРНО!
ПРИ ЦЬОМУ ПІДКРЕСЛЮЮ-ПУТІН *****!
Я ЗА ВИДАЧУ ЗБРОЇ ОФІЦЕРАМ ТА ПРАПОРЩИКАМ ЯКІ МАЮТЬ БОЙОВІ ВУСи.
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23.12.2021 19:46 Ответить
Мені теж потрібно, я офіцер запас
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23.12.2021 20:19 Ответить
Всі пАпереднікі такі мудрі, справедливі, принципові і рішучі - ХВеномен!?
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23.12.2021 19:47 Ответить
А ещё }{уйло должно самоубиться ап стену.
Сам не захочет- Штаты должны ему помочь.
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23.12.2021 19:48 Ответить
оце людина із здоровим почуттям самоповаги, а не шрьодернуті повії
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23.12.2021 20:08 Ответить
вообще то, политика такой инструмент, когда принимаются решения не наиболее устраивающие всех, а наименее всех неустраивающие.
поэтому я придумал шикарное решение. демилитаризованная зона и членство Крыма в ЕС под прямым управлением Еврокомиссии и Европарламента!
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23.12.2021 20:14 Ответить
немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "Prussia" 300 лет назад не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia" и отсель есть пошла земля пРусская !
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23.12.2021 20:20 Ответить
Наконец то правильное решение. И выплатить каждому украинцу моральный ущерб за годы войны хотя бы по 50000уе за каждый год.
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23.12.2021 20:21 Ответить
Макфол перечислил шесть задач, выполнив которые Россия восстановит безопасность в Европе.
"Теперь, когда путин опубликовал свои идеи нового соглашения о европейской безопасности, позвольте мне предложить несколько дополнительных статей к проекту соглашения", - написал Макфол
Макфол считает, что России нужно выполнить шесть пунктов:
1.Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
2.Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии.
3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, Донбасса, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
4. Россия соглашается вывести ракеты "Искандер" из Калининграда. Немецкого Кенигсберга .
5. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.
6. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по покушению на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.
https://gordonua.com/news/worldnews/eks-posol-ssha-v-rf-makfol-perechislil-shest-zadach-vypolniv-kotorye-rossiya-vosstanovit-bezopasnost-v-evrope-1586956.html
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23.12.2021 20:23 Ответить
это пиарится, другой ржет, что блин творится?
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23.12.2021 20:41 Ответить
Х#йло начало заикаться и дрожащим голосом произносить слова это клиника преждевременной кончины кремлевского гоблина...
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23.12.2021 20:49 Ответить
А! Так бывший! Вопросов нет!
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23.12.2021 20:50 Ответить
Макфол - умный человек и отличный стратег,побольше бы таких.США и НАТО нужно прислушатся к умным советам вместе с Украиной.
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23.12.2021 20:53 Ответить
Макфол, видать человек неосведомленный и недалёкий,ультиматум красно-коричевой кровавой Москаль Орде,может быть один:
1.Вернуть оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до группировки кремлевской ОПГ.

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23.12.2021 20:57 Ответить
Ну почему все бывшие ( не зависимо от названия страны) такие всегда правильные, решительные ...Когда уже не у власти.
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23.12.2021 22:24 Ответить
Наверное потому, что высказывают собственное виденье решения проблем, а не командную игру в "компромиссы". Да и материальное "обеспечение" на должностях свою роль видимо тоже играет.
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24.12.2021 00:49 Ответить
Ультиматум? Байден - 80-річний з хворобою Алцгеймера, який періодично навіть слова під час промов забуває? Не смішіть мої віники!!!!!
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24.12.2021 02:18 Ответить
Наконец я услышал настоящую Америку.
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24.12.2021 05:25 Ответить
Цензор,ви там двійочників в редактори набрали? Росія має вивести солтаДів)))
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24.12.2021 07:44 Ответить
 
 