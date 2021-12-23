США должны выдвинуть России ультиматум о возвращении Крыма, - Макфол
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол считает, что НАТО и США должны требовать от России возвращения оккупированного Крыма в состав Украины.
Об этом он пишет в статье The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
Макфол отмечает, что Россия пытается вести переговоры напрямую со Штатами "через голову" их союзников. Но соглашаться на это нельзя.
По мнению Макфола, если Путин хочет договориться с Вашингтоном о договоре по НАТО - то к переговорам должны быть привлечены также ОБСЕ, другие члены НАТО, а также Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан.
"Нам нужен Хельсинки 2.0, а не Ялта 2.0, чтобы меньшие страны Восточной Европы могли быть уверены, что Москва и Вашингтон не будут обсуждать ничего о нас без нас", - пишет бывший посол.
По словам Макфола, для усиления европейской безопасности Россия должна вывести солдат из Приднестровья, отказаться от признания "независимости" оккупированных Абхазии и Южной Осетии.
"Чтобы подтвердить свою приверженность набору договоров, соглашений и многосторонних институций, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, включая, главное, норму против аннексии, Россия должна вернуть Крым Украине и прекратить поддержку насильственных сепаратистских движений на востоке Украины", - пишет экс-посол.
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Какие временные ограничения и какие последствия?
Вовка рамсы попутал !
Вова, Ялта-1 это Европы тупо нет! ни государств, ни правительств, ни экономик!
Европа еще оккупирована !
т.н. "Ялта-2" это ВВП Европы около 20% мирового, а ВВП рашки - 2%
Вова, ВВП рашки, в 10 (десять прописью) раз меньше Европы !
а нині - службовці меркеля-шрьодеря, для яких головне - гешефт
Хоч хтось діло каже
ПРИ ЦЬОМУ ПІДКРЕСЛЮЮ-ПУТІН *****!
Я ЗА ВИДАЧУ ЗБРОЇ ОФІЦЕРАМ ТА ПРАПОРЩИКАМ ЯКІ МАЮТЬ БОЙОВІ ВУСи.
Сам не захочет- Штаты должны ему помочь.
поэтому я придумал шикарное решение. демилитаризованная зона и членство Крыма в ЕС под прямым управлением Еврокомиссии и Европарламента!
"Теперь, когда путин опубликовал свои идеи нового соглашения о европейской безопасности, позвольте мне предложить несколько дополнительных статей к проекту соглашения", - написал Макфол
Макфол считает, что России нужно выполнить шесть пунктов:
1.Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
2.Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии.
3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, Донбасса, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
4. Россия соглашается вывести ракеты "Искандер" из Калининграда. Немецкого Кенигсберга .
5. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.
6. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по покушению на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.
https://gordonua.com/news/worldnews/eks-posol-ssha-v-rf-makfol-perechislil-shest-zadach-vypolniv-kotorye-rossiya-vosstanovit-bezopasnost-v-evrope-1586956.html
1.Вернуть оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до группировки кремлевской ОПГ.