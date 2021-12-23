УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11132 відвідувача онлайн
Новини
11 290 44

США мають висунути Росії ультиматум про повернення Криму, - Макфол

США мають висунути Росії ультиматум про повернення Криму, - Макфол

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол вважає, що НАТО та США мають вимагати від Росії поверненння окупованого Криму до складу України.

Про це він пише у статті для The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Макфол зауважує, що Росія намагається вести перемовини напряму зі Штатами "через голови" їхніх союзників. Але погоджуватися на це не можна.

На думку Макфола, якщо Путін хоче домовитися з Вашингтоном про договір щодо НАТО - то до переговорів з мають бути залучені також ОБСЄ, інші члени НАТО, а також Україна, Грузія, Молдова, Вірменія та Азербайджан.

"Нам потрібен Гельсінкі 2.0, а не Ялта 2.0, щоб менші країни Східної Європи могли бути впевнені, що Москва і Вашингтон не обговорюватимуть "нічого про нас без нас"", - пише колишній посол.

Читайте: Білий дім відповів на звинувачення та погрози Путіна: Агресія, яку ми спостерігали на кордоні України, та войовнича риторика виходять з одного боку

За словами Макфола, для посилення європейської безпеки Росія має вивести солтадів з Придністров’я, відмовитися від визнання "незалежності" окупованих Абхазії та Південної Осетії.

"Щоб підтвердити свою прихильність до набору договорів, угод та багатосторонніх інституцій, які допомогли зміцнити європейську безпеку наприкінці Другої світової війни, включаючи, головне, норму проти анексії, Росія має повернути Крим Україні та припинити підтримку насильницьких сепаратистських рухів на сході України", - пише експосол.

Також читайте: Буде "три треки переговорів щодо гарантій безпеки" зі США. Реакція на пропозиції РФ є "діловою", - Лавров

Автор: 

Крим (14124) росія (64895) США (22455) Макфол (29)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Макфло ошибся - как раз не "висунути", а "всунути" по самые гланды
показати весь коментар
23.12.2021 19:30
+16
12 часов и энергетическое эмбарго
показати весь коментар
23.12.2021 19:37
+11
США мають висунути Росії ультиматум про повернення Криму, - Макфол Джерело:

Хоч хтось діло каже
показати весь коментар
23.12.2021 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ультиматум, это требование с ограничением времени его выполнения и подкрепленное угрозой последствий в случае невыполнения или нарушения временных ограничений.
Какие временные ограничения и какие последствия?
показати весь коментар
23.12.2021 19:23 Відповісти
12 часов и энергетическое эмбарго
показати весь коментар
23.12.2021 19:37 Відповісти


Вовка рамсы попутал !
Вова, Ялта-1 это Европы тупо нет! ни государств, ни правительств, ни экономик!
Европа еще оккупирована !
т.н. "Ялта-2" это ВВП Европы около 20% мирового, а ВВП рашки - 2%

Вова, ВВП рашки, в 10 (десять прописью) раз меньше Европы !
показати весь коментар
23.12.2021 19:58 Відповісти
и то по рашкованским данным. верить которым - себя не уважать.
показати весь коментар
23.12.2021 20:06 Відповісти
да попал Путя в переплет хочется выдвигает условия диктат а тут ответка прилетает и вся его ахинея про вяликоруссие облом случается.. короче переговоры ради переговоров до дня Х забег лафетов все надеются не на 100%- но надеются- что Путя слиняет потом может быть будет более продуктивным разговор и да как бы не кричали они в Рашке все такие..одинаковые. и тем не менее- но каждый человек отличается от иного... так что другой-- НО не Путин -уже шанс для мира найти или начать продуктивный разговор.... хотя угомонить шизроидную политику России до вменяемости и реальности --а пока надо тупо тянуть волынку...
показати весь коментар
23.12.2021 20:15 Відповісти
да. политическая нестабильность в рашковании после смерти царя пугает запад гораздо больше пуйловских страшилок
показати весь коментар
23.12.2021 20:17 Відповісти
як вчить історія, найкраще заспокійливе для рашки - ножки Буша
показати весь коментар
23.12.2021 20:26 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 00:40 Відповісти
развал кацапии
показати весь коментар
23.12.2021 19:51 Відповісти
да да. что то много у вовы последнее время про развал кацапии мыслей.
показати весь коментар
23.12.2021 20:06 Відповісти
Макфло ошибся - как раз не "висунути", а "всунути" по самые гланды
показати весь коментар
23.12.2021 19:30 Відповісти
"Екси" часто виглядають значно адекватнішими і рішучими ніж діючі.
показати весь коментар
23.12.2021 19:34 Відповісти
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДЕГРАДИРУЕТ. ПОСМОТРИТЕ НА РАЗНОГО РОДА МЕРКЕЛЕЙ, САРКОЗИ, ПУТИНЫХ, ЗЕЛЕНСКИХ, ШРЁДЕРОВ И РАЗНОГО ПОШИБА МАКРОНОВ. НАКОНЕЦ ПОСМОТРИТЕ НА 73% ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ФИГЛЯРА ИЗ ПОДВОРОТНИ И ВАМ ВСЁ СТАНЕТ ПОНЯТНО. УЖЕ НЕТ И ДОЛГО ЕЩЁ НЕ БУДЕТ БАНДЕР И РЕЙГАНОВ, ТЕТЧЕР И РУЗВЕЛЬТОВ. НАПОЛЕОНЫ БУДУТ. В ПААЛТЕ ВМЕСТЕ С МАКЕДОНСКИМИ.
показати весь коментар
23.12.2021 20:07 Відповісти
бо раніше була шляхта, яка мала славетних предків та відповідальність перед своїми нащадками.

а нині - службовці меркеля-шрьодеря, для яких головне - гешефт
показати весь коментар
23.12.2021 20:37 Відповісти
Ви дещо спрощуєте і узагальнююте але у цілому усе вірно.
показати весь коментар
23.12.2021 22:06 Відповісти
Те, кто ещё не "эксы", должны думать что ляпают, сверяться с генеральной линией и в случае если ляпнут не то - получат по шапке и станут "эксами" досрочно. У эксов таких проблем нет.
показати весь коментар
24.12.2021 01:08 Відповісти
США мають висунути Росії ультиматум про повернення Криму, - Макфол Джерело:

Хоч хтось діло каже
показати весь коментар
23.12.2021 19:34 Відповісти
толково
показати весь коментар
23.12.2021 19:35 Відповісти
Фуфел нашвабреный, ну шо там *****, живое?
показати весь коментар
23.12.2021 22:55 Відповісти
уже судя по всему потребовали. сегодня вова с пеной у рта вещал на рашкованию
показати весь коментар
23.12.2021 19:38 Відповісти
АБСОЛЮТНО ВІРНО!
ПРИ ЦЬОМУ ПІДКРЕСЛЮЮ-ПУТІН *****!
Я ЗА ВИДАЧУ ЗБРОЇ ОФІЦЕРАМ ТА ПРАПОРЩИКАМ ЯКІ МАЮТЬ БОЙОВІ ВУСи.
показати весь коментар
23.12.2021 19:46 Відповісти
Мені теж потрібно, я офіцер запас
показати весь коментар
23.12.2021 20:19 Відповісти
Всі пАпереднікі такі мудрі, справедливі, принципові і рішучі - ХВеномен!?
показати весь коментар
23.12.2021 19:47 Відповісти
А ещё }{уйло должно самоубиться ап стену.
Сам не захочет- Штаты должны ему помочь.
показати весь коментар
23.12.2021 19:48 Відповісти
оце людина із здоровим почуттям самоповаги, а не шрьодернуті повії
показати весь коментар
23.12.2021 20:08 Відповісти
вообще то, политика такой инструмент, когда принимаются решения не наиболее устраивающие всех, а наименее всех неустраивающие.
поэтому я придумал шикарное решение. демилитаризованная зона и членство Крыма в ЕС под прямым управлением Еврокомиссии и Европарламента!
показати весь коментар
23.12.2021 20:14 Відповісти
немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "Prussia" 300 лет назад не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia" и отсель есть пошла земля пРусская !
показати весь коментар
23.12.2021 20:20 Відповісти
Наконец то правильное решение. И выплатить каждому украинцу моральный ущерб за годы войны хотя бы по 50000уе за каждый год.
показати весь коментар
23.12.2021 20:21 Відповісти
Макфол перечислил шесть задач, выполнив которые Россия восстановит безопасность в Европе.
"Теперь, когда путин опубликовал свои идеи нового соглашения о европейской безопасности, позвольте мне предложить несколько дополнительных статей к проекту соглашения", - написал Макфол
Макфол считает, что России нужно выполнить шесть пунктов:
1.Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
2.Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии.
3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, Донбасса, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
4. Россия соглашается вывести ракеты "Искандер" из Калининграда. Немецкого Кенигсберга .
5. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.
6. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по покушению на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.
https://gordonua.com/news/worldnews/eks-posol-ssha-v-rf-makfol-perechislil-shest-zadach-vypolniv-kotorye-rossiya-vosstanovit-bezopasnost-v-evrope-1586956.html
показати весь коментар
23.12.2021 20:23 Відповісти
это пиарится, другой ржет, что блин творится?
показати весь коментар
23.12.2021 20:41 Відповісти
Х#йло начало заикаться и дрожащим голосом произносить слова это клиника преждевременной кончины кремлевского гоблина...
показати весь коментар
23.12.2021 20:49 Відповісти
А! Так бывший! Вопросов нет!
показати весь коментар
23.12.2021 20:50 Відповісти
Макфол - умный человек и отличный стратег,побольше бы таких.США и НАТО нужно прислушатся к умным советам вместе с Украиной.
показати весь коментар
23.12.2021 20:53 Відповісти
Макфол, видать человек неосведомленный и недалёкий,ультиматум красно-коричевой кровавой Москаль Орде,может быть один:
1.Вернуть оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до группировки кремлевской ОПГ.

показати весь коментар
23.12.2021 20:57 Відповісти
Ну почему все бывшие ( не зависимо от названия страны) такие всегда правильные, решительные ...Когда уже не у власти.
показати весь коментар
23.12.2021 22:24 Відповісти
Наверное потому, что высказывают собственное виденье решения проблем, а не командную игру в "компромиссы". Да и материальное "обеспечение" на должностях свою роль видимо тоже играет.
показати весь коментар
24.12.2021 00:49 Відповісти
Ультиматум? Байден - 80-річний з хворобою Алцгеймера, який періодично навіть слова під час промов забуває? Не смішіть мої віники!!!!!
показати весь коментар
24.12.2021 02:18 Відповісти
Наконец я услышал настоящую Америку.
показати весь коментар
24.12.2021 05:25 Відповісти
Цензор,ви там двійочників в редактори набрали? Росія має вивести солтаДів)))
показати весь коментар
24.12.2021 07:44 Відповісти
 
 