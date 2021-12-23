США мають висунути Росії ультиматум про повернення Криму, - Макфол
Колишній посол США в РФ Майкл Макфол вважає, що НАТО та США мають вимагати від Росії поверненння окупованого Криму до складу України.
Про це він пише у статті для The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Макфол зауважує, що Росія намагається вести перемовини напряму зі Штатами "через голови" їхніх союзників. Але погоджуватися на це не можна.
На думку Макфола, якщо Путін хоче домовитися з Вашингтоном про договір щодо НАТО - то до переговорів з мають бути залучені також ОБСЄ, інші члени НАТО, а також Україна, Грузія, Молдова, Вірменія та Азербайджан.
"Нам потрібен Гельсінкі 2.0, а не Ялта 2.0, щоб менші країни Східної Європи могли бути впевнені, що Москва і Вашингтон не обговорюватимуть "нічого про нас без нас"", - пише колишній посол.
За словами Макфола, для посилення європейської безпеки Росія має вивести солтадів з Придністров’я, відмовитися від визнання "незалежності" окупованих Абхазії та Південної Осетії.
"Щоб підтвердити свою прихильність до набору договорів, угод та багатосторонніх інституцій, які допомогли зміцнити європейську безпеку наприкінці Другої світової війни, включаючи, головне, норму проти анексії, Росія має повернути Крим Україні та припинити підтримку насильницьких сепаратистських рухів на сході України", - пише експосол.
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Какие временные ограничения и какие последствия?
Вовка рамсы попутал !
Вова, Ялта-1 это Европы тупо нет! ни государств, ни правительств, ни экономик!
Европа еще оккупирована !
т.н. "Ялта-2" это ВВП Европы около 20% мирового, а ВВП рашки - 2%
Вова, ВВП рашки, в 10 (десять прописью) раз меньше Европы !
а нині - службовці меркеля-шрьодеря, для яких головне - гешефт
Хоч хтось діло каже
ПРИ ЦЬОМУ ПІДКРЕСЛЮЮ-ПУТІН *****!
Я ЗА ВИДАЧУ ЗБРОЇ ОФІЦЕРАМ ТА ПРАПОРЩИКАМ ЯКІ МАЮТЬ БОЙОВІ ВУСи.
Сам не захочет- Штаты должны ему помочь.
поэтому я придумал шикарное решение. демилитаризованная зона и членство Крыма в ЕС под прямым управлением Еврокомиссии и Европарламента!
"Теперь, когда путин опубликовал свои идеи нового соглашения о европейской безопасности, позвольте мне предложить несколько дополнительных статей к проекту соглашения", - написал Макфол
Макфол считает, что России нужно выполнить шесть пунктов:
1.Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
2.Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии.
3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, Донбасса, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
4. Россия соглашается вывести ракеты "Искандер" из Калининграда. Немецкого Кенигсберга .
5. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.
6. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по покушению на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.
https://gordonua.com/news/worldnews/eks-posol-ssha-v-rf-makfol-perechislil-shest-zadach-vypolniv-kotorye-rossiya-vosstanovit-bezopasnost-v-evrope-1586956.html
1.Вернуть оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до группировки кремлевской ОПГ.