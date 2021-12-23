США мають висунути Росії ультиматум про повернення Криму, - Макфол

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол вважає, що НАТО та США мають вимагати від Росії поверненння окупованого Криму до складу України.

Про це він пише у статті для The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Макфол зауважує, що Росія намагається вести перемовини напряму зі Штатами "через голови" їхніх союзників. Але погоджуватися на це не можна.

На думку Макфола, якщо Путін хоче домовитися з Вашингтоном про договір щодо НАТО - то до переговорів з мають бути залучені також ОБСЄ, інші члени НАТО, а також Україна, Грузія, Молдова, Вірменія та Азербайджан.

"Нам потрібен Гельсінкі 2.0, а не Ялта 2.0, щоб менші країни Східної Європи могли бути впевнені, що Москва і Вашингтон не обговорюватимуть "нічого про нас без нас"", - пише колишній посол.

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За словами Макфола, для посилення європейської безпеки Росія має вивести солтадів з Придністров’я, відмовитися від визнання "незалежності" окупованих Абхазії та Південної Осетії.

"Щоб підтвердити свою прихильність до набору договорів, угод та багатосторонніх інституцій, які допомогли зміцнити європейську безпеку наприкінці Другої світової війни, включаючи, головне, норму проти анексії, Росія має повернути Крим Україні та припинити підтримку насильницьких сепаратистських рухів на сході України", - пише експосол.

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