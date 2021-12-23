Известный танцовщик из Украины Королев умер в Польше

В Варшаве скончался известный хореограф, танцовщик и предприниматель украинского происхождения 34-летний Георгий Королев.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

По информации местных СМИ, уроженец Одессы умер от воспаления сердечной мышцы, однако официальная причина смерти неизвестна.

Королев стал известен в Польше после участия в шести сезонах популярного шоу "Танцы со звездами". Он был участником других развлекательных программ на польском телевидении, снимался в кино и сериалах.

Хореограф создал в Варшаве Академию искусств "Arte Жора Королев".

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Во время танцевальной карьеры он представлял самый высокий международный класс "S" по латиноамериканским и стандартным танцам. Королев был чемпионом Украины среди юниоров в латиноамериканских танцах, побеждал на турнире Vienna Open, был вице-чемпионом Германии, чемпионом Польши.

Королев окончил в Киеве Национальный университет физического воспитания и спорта по направлению "хореография и танец". Его отец был футболистом, поэтому и Георгий играл в футбол на любительском уровне, в частности, участвовал в Матче звезд Украины и Польши в 2012 году, где выступал за украинскую сборную.

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Кроме того, Королев являлся лицензированным менеджером ФИФА. Имея лицензию футбольного агента, он способствовал переходу нескольких украинских футболистов в польские клубы.

Королев активно рассказывал об Украине на местном телевидении, а также занимался благотворительностью, в частности, участвовал в акции "Праздники без папы" для детей, отцы которых погибли на востоке Украины.

Похоронят Георгия Королева в Варшаве.