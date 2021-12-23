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Известный танцовщик из Украины Королев умер в Польше

Известный танцовщик из Украины Королев умер в Польше

В Варшаве скончался известный хореограф, танцовщик и предприниматель украинского происхождения 34-летний Георгий Королев.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

По информации местных СМИ, уроженец Одессы умер от воспаления сердечной мышцы, однако официальная причина смерти неизвестна.

Королев стал известен в Польше после участия в шести сезонах популярного шоу "Танцы со звездами". Он был участником других развлекательных программ на польском телевидении, снимался в кино и сериалах.

Хореограф создал в Варшаве Академию искусств "Arte Жора Королев".

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Во время танцевальной карьеры он представлял самый высокий международный класс "S" по латиноамериканским и стандартным танцам. Королев был чемпионом Украины среди юниоров в латиноамериканских танцах, побеждал на турнире Vienna Open, был вице-чемпионом Германии, чемпионом Польши.

Королев окончил в Киеве Национальный университет физического воспитания и спорта по направлению "хореография и танец". Его отец был футболистом, поэтому и Георгий играл в футбол на любительском уровне, в частности, участвовал в Матче звезд Украины и Польши в 2012 году, где выступал за украинскую сборную.

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Кроме того, Королев являлся лицензированным менеджером ФИФА. Имея лицензию футбольного агента, он способствовал переходу нескольких украинских футболистов в польские клубы.

Королев активно рассказывал об Украине на местном телевидении, а также занимался благотворительностью, в частности, участвовал в акции "Праздники без папы" для детей, отцы которых погибли на востоке Украины.

Похоронят Георгия Королева в Варшаве.

Автор: 

Польша (8394) смерть (9211) украинцы (3860)


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Топ комментарии
+23
Вперше чую про цього хлопця, але про цього одесита написали всі польські ЗМІ і практично всі канали. Приймав участь в танцювальних конкурсах, знімався в серіалах, пропагував допомогу Україні. Очевидно, він з тих людей, які викликали в Польщі масову симпатію. Можливо, що і його заслуга є в тому, що більша частина поляків - за надання ********, демократичній Україні всесторонньої допомоги, включаючи військову.
І вона надається.
Земля йому пухом.
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23.12.2021 22:49
+8
запалення сердцевого м'яза називається міокардит. Це побічний ефект від нових уколів. В інструкції до препаратів написано - міокардит, а в пресі пишуть запалення сердцевого м'яза . Чого би це так?
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23.12.2021 23:08
+7
Почему бред , всё правильно он написал, это то что сюда попало , а ты поинтересуйся сколько спортсменов умерло за последние полгода от этого воспаления сердечной мышцы прямо на соревнованиях или тренировках и таки все просто случайно через пару месяцев после вакцинации . Странные люди какие то , всё открыто ,ни чего от них не скрывают , им уже говорят , что пандемия в 2022 г закончится но ограничения локдауны и куаркоды останутся . А они всё бредоносцев и мракобесов выискивают среди тех кто отказывается колоться жижей
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24.12.2021 00:51
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Прямо с интервалом в 20 минут? Сочувствую.
Тут один тоже писал, что 120 футболистов за год от прививок умерло на футбольном поле. 10 команд, а мы не знаем...
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23.12.2021 23:48 Ответить
Я про футболістів не чув. Футболісти буває мають напади прямо на полі. Я займався футболом і бачив таке. І вмирають буває. Але цих людей я знав особисто. Зауважте, що про те, що цей Корольов був вакцинований, коли це було всі чомусь мовчать . Назву хвороби перекручують. Ви можливо маєте ці уколи. І це змушує людину вставати на захист свого вибору. Так влаштована психологія. І не треба боятись, бо це нічого не змінить. Я не вірю, в те, що кажуть деякі фахівці, що масово почнуть від тих препаратів помирати. Це малоймовірно. Бо людина то така зараза, що перемола любий препарат. Але жертви є і будуть ще. Мабуть не варто колоти багато разів ці уколи. В нас кажуть бустерна доза. Це означає посилена. Навіщо вона? якщо дві перші не допомогли то вже і третя не допоможе. Може сумбурно але якось так.
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24.12.2021 00:19 Ответить
Почему бред , всё правильно он написал, это то что сюда попало , а ты поинтересуйся сколько спортсменов умерло за последние полгода от этого воспаления сердечной мышцы прямо на соревнованиях или тренировках и таки все просто случайно через пару месяцев после вакцинации . Странные люди какие то , всё открыто ,ни чего от них не скрывают , им уже говорят , что пандемия в 2022 г закончится но ограничения локдауны и куаркоды останутся . А они всё бредоносцев и мракобесов выискивают среди тех кто отказывается колоться жижей
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24.12.2021 00:51 Ответить
А ЩО, РАНІШЕ ВІД МІОКАРДИТУ ЛЮДИ НЕ ПОМИРАЛИ? ПОМИРАТИ СТАЛИ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВАКЦИН?
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24.12.2021 09:23 Ответить
Массово - да.
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24.12.2021 11:44 Ответить
Якщо поховають у Варшаві , значить вся родина живе в Польщі . Інакше чого б ? Блін , люди виїздять цілими сім'ями .
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23.12.2021 22:31 Ответить
щас ковидобесы припишут корону...даже к коронарной недостаточности
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23.12.2021 22:44 Ответить
запалення сердцевого м'яза називається міокардит. Це побічний ефект від нових уколів. В інструкції до препаратів написано - міокардит, а в пресі пишуть запалення сердцевого м'яза . Чого би це так?
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23.12.2021 23:08 Ответить
А еще та же корона, причем даже перенесенная в легкой форме, вызывает миокардиты в тысячи раз чаще, чем "новые уколы". Но об этом почему-то антивакцинаторы молчат.
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24.12.2021 01:17 Ответить
Я Вас попрошу дати якесь нормальне посилання на підтвердження цієї інформації. Бо я таке вже чув, а коли сам намагався знайти якесь дослідження, то не зміг. І ті хто таке стверджували також не змогли надати пруфи.
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24.12.2021 01:31 Ответить
Доходчиво здесь: https://euat.ru/publications/razvitie_hsn_u_patsientov_perenesshih_miokardit_kak_oslozhnenie_covid_19 https://euat.ru/publications/razvitie_hsn_u_patsientov_perenesshih_miokardit_kak_oslozhnenie_covid_19


А вообще вбиваете в Гугле "миокардит коронавирус" или что-то в этом роде и читаете.
Мишенью для короны являются клетки с рецепторами АСЕ2, т.е. легкие, сердце, кишечник, почки, мочевой пузырь и т.д. Т.е. ковид - это не просто пневмония, это системное заболевание, которое поражает практически все системы организма.
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24.12.2021 02:36 Ответить
Есть Вероятность миокардита при тяжелой форме.
Но от прививки вероятность миокардита в 6 раз выше чем вероятность тяжелой формы
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24.12.2021 07:15 Ответить
А может в семь?
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24.12.2021 07:41 Ответить
Трошки нижче ссилочка, Для хлопців з бронепотяга
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24.12.2021 08:22 Ответить
Мне вот интересно, каким местом Вы анализируете статьи? Статья можно сказать художественная, но все же в ней есть приблизительно та же информация, которой обладаю я, правда подана она криво. Статья явно по заказу одной кацапской компании для продвижения своей фуфловакцины на немецкий рынок.
Во-первых, в статье идет речь о вакцинации детей и подростков.
Во-вторых, там указано, что вероятность переболеть ковидом в тяжелой форме у ребенка в 6 раз ниже, чем вероятность миокардита после прививки.
В-третьих, там же указано, что частота миокардита после прививки у детей 160 случаев у мальчиков на миллион прививок и 13 случаев у девочек (0.016% и 0,0013%) соответственно. А вероятность миокардита при ковиде до 10%. 0,016% против 10%. Разницу понимаешь? Но так как миокардит - это далеко не самое страшное что несет с собой ковид, то на это как бы не сильно внимание обращают.
Частота случаев миокардита после вакцинации зависит от пола и возраста. Предположительно, это как-то связано с синтезом тестостерона. Максимальная вероятность миокардита о подростков - до 10-20 случаев на 100 тысяч прививок. После 40 лет вероятность такого осложнения 1-2 случая на 100 тысяч прививок. И если что, то речь не идет о серьезном миокардите, требующем госпитализации. Короче после перенесенного насморка может быть то же самое. Это не является опасным осложнением.
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24.12.2021 11:40 Ответить
Если что, то для тех, кто в танке поясню, что то второй пункт никак не сравнивает частоту миокардитов после прививки и после заболевания. Он лишь утверждает, что дети очень редко болеют короной в тяжелой форме.
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24.12.2021 11:44 Ответить
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею?
- Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
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24.12.2021 14:31 Ответить
Люблю антивакцинаторов. С вашей ссылкой как в том анекдоте:

- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею?
- Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.

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24.12.2021 14:30 Ответить
Так вище ж антивакцинобіси професори Шарікови вже діагноз поставили - вакцина "винна".
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23.12.2021 23:11 Ответить
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-vakcinirovatsja-nesmotrja-na-risk-miokardita/a-59214714
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24.12.2021 07:11 Ответить
А самому прочитать, перед тем, как ссылку кидать, слабо ?
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24.12.2021 11:45 Ответить
во-первых кто тебе сказал что разговор о взрослых. статья о подростках
во-вторых переболеть в тяжелой форме подростку менее вероятно чем вляпаться от укола.
в-третьих "миокардита при ковиде до 10%" ссылочку от общих больных ковидом - 10%?
ты перечитывай тот шлак, что накнопал или попроси кого-то
.
и уйми свое домашнее животное () если нечего сказать пусть не лает
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26.12.2021 16:50 Ответить
Еще раз для тугодоходящих: миокардит - это не называется "вляпаться от укола". Это осложнение, которое в 90+% случаев проходит за неделю практически без симптомов (если миокардит вызван вакцинацией). Легкое осложнение. Тот "шлак", который осилить у тебя мозгов не хватает является вполне научной статьей, в отличие от говноСМИ, на которые ты пытался сослаться.
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26.12.2021 19:50 Ответить
R.I.P.
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23.12.2021 22:47 Ответить
Вперше чую про цього хлопця, але про цього одесита написали всі польські ЗМІ і практично всі канали. Приймав участь в танцювальних конкурсах, знімався в серіалах, пропагував допомогу Україні. Очевидно, він з тих людей, які викликали в Польщі масову симпатію. Можливо, що і його заслуга є в тому, що більша частина поляків - за надання ********, демократичній Україні всесторонньої допомоги, включаючи військову.
І вона надається.
Земля йому пухом.
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23.12.2021 22:49 Ответить
запалення сердцевого м'яза називається міокардит. Це побічний ефект від нових уколів. В інструкції до препаратів написано - побочній ефект міокардит. А в пресі пишуть "запалення сердцевого м'яза" . Чого би це так?
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23.12.2021 23:09 Ответить
не варто юродствувати. Людей примушують. Багато хто не може відмовитись. Не мають сил. Боюсь, що вчені, які казали, що побочки будуть з часом вилазити можуть виявитись праві. Що тоді буде? Це жах.
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23.12.2021 23:30 Ответить
Шкода хлопця.

Антивакси навіть під такою сумною новиною не можуть бути людьми та припинити антиваксити. Деякі навіть акаунт змінили, щоб не бути видаленою та забаненою.
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24.12.2021 00:38 Ответить
Я здесь уже 7 лет безпрерывно и не подох, наверное все же лучше бы - это произошло.
Большая часть из Вас заблуждается.... Очень глубоко заблуждается и не осознает происходящего, и того что льют отовсюду.
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24.12.2021 01:53 Ответить
Можно конкретнее в чем заблуждаются?
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24.12.2021 04:52 Ответить
Очень знакомое лицо....
Царство ему небесное. Очень жаль парня....
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24.12.2021 04:53 Ответить
Воспаление сердечной мышцы может иметь разные причины, но в таком возрасте это чаще всего наркотики. Напомню, что в Польша варят лучший в мире метамфетамин
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24.12.2021 05:33 Ответить
https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-vakcinirovatsja-nesmotrja-na-risk-miokardita/a-59214714
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24.12.2021 08:57 Ответить
не слышал--так укр фамилии короленко королев кацапья...или короливский польска..
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24.12.2021 09:01 Ответить
так же помер Игорь Фриц глава велолклуба ЗАпорожья..вроде велик..блогер поездки..раз и все..
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24.12.2021 09:03 Ответить
 
 