Известный танцовщик из Украины Королев умер в Польше
В Варшаве скончался известный хореограф, танцовщик и предприниматель украинского происхождения 34-летний Георгий Королев.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
По информации местных СМИ, уроженец Одессы умер от воспаления сердечной мышцы, однако официальная причина смерти неизвестна.
Королев стал известен в Польше после участия в шести сезонах популярного шоу "Танцы со звездами". Он был участником других развлекательных программ на польском телевидении, снимался в кино и сериалах.
Хореограф создал в Варшаве Академию искусств "Arte Жора Королев".
Во время танцевальной карьеры он представлял самый высокий международный класс "S" по латиноамериканским и стандартным танцам. Королев был чемпионом Украины среди юниоров в латиноамериканских танцах, побеждал на турнире Vienna Open, был вице-чемпионом Германии, чемпионом Польши.
Королев окончил в Киеве Национальный университет физического воспитания и спорта по направлению "хореография и танец". Его отец был футболистом, поэтому и Георгий играл в футбол на любительском уровне, в частности, участвовал в Матче звезд Украины и Польши в 2012 году, где выступал за украинскую сборную.
Кроме того, Королев являлся лицензированным менеджером ФИФА. Имея лицензию футбольного агента, он способствовал переходу нескольких украинских футболистов в польские клубы.
Королев активно рассказывал об Украине на местном телевидении, а также занимался благотворительностью, в частности, участвовал в акции "Праздники без папы" для детей, отцы которых погибли на востоке Украины.
Похоронят Георгия Королева в Варшаве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут один тоже писал, что 120 футболистов за год от прививок умерло на футбольном поле. 10 команд, а мы не знаем...
А вообще вбиваете в Гугле "миокардит коронавирус" или что-то в этом роде и читаете.
Мишенью для короны являются клетки с рецепторами АСЕ2, т.е. легкие, сердце, кишечник, почки, мочевой пузырь и т.д. Т.е. ковид - это не просто пневмония, это системное заболевание, которое поражает практически все системы организма.
Но от прививки вероятность миокардита в 6 раз выше чем вероятность тяжелой формы
Во-первых, в статье идет речь о вакцинации детей и подростков.
Во-вторых, там указано, что вероятность переболеть ковидом в тяжелой форме у ребенка в 6 раз ниже, чем вероятность миокардита после прививки.
В-третьих, там же указано, что частота миокардита после прививки у детей 160 случаев у мальчиков на миллион прививок и 13 случаев у девочек (0.016% и 0,0013%) соответственно. А вероятность миокардита при ковиде до 10%. 0,016% против 10%. Разницу понимаешь? Но так как миокардит - это далеко не самое страшное что несет с собой ковид, то на это как бы не сильно внимание обращают.
Частота случаев миокардита после вакцинации зависит от пола и возраста. Предположительно, это как-то связано с синтезом тестостерона. Максимальная вероятность миокардита о подростков - до 10-20 случаев на 100 тысяч прививок. После 40 лет вероятность такого осложнения 1-2 случая на 100 тысяч прививок. И если что, то речь не идет о серьезном миокардите, требующем госпитализации. Короче после перенесенного насморка может быть то же самое. Это не является опасным осложнением.
- Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею?
- Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
во-вторых переболеть в тяжелой форме подростку менее вероятно чем вляпаться от укола.
в-третьих "миокардита при ковиде до 10%" ссылочку от общих больных ковидом - 10%?
ты перечитывай тот шлак, что накнопал или попроси кого-то
.
и уйми свое домашнее животное () если нечего сказать пусть не лает
І вона надається.
Земля йому пухом.
Антивакси навіть під такою сумною новиною не можуть бути людьми та припинити антиваксити. Деякі навіть акаунт змінили, щоб не бути видаленою та забаненою.
Большая часть из Вас заблуждается.... Очень глубоко заблуждается и не осознает происходящего, и того что льют отовсюду.
Царство ему небесное. Очень жаль парня....