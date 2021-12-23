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Відомий танцівник з України Корольов помер у Польщі

Відомий танцівник з України Корольов помер у Польщі

У Варшаві помер відомий хореограф, танцівник та підприємець українського походження 34-річний Георгій Корольов.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За інформацією місцевих ЗМІ, уродженець Одеси помер від запалення серцевого м’яза, проте офіційна причини смерті наразі невідома.

Корольов став відомим у Польщі після участі у шести сезонах популярного шоу "Танці з зірками". Він також був учасником інших розважальних програм на польському телебаченні, знімався у кіно та серіалах.

Хореограф створив у Варшаві Академію мистецтв "Arte Жора Корольов".

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Під час танцювальної кар’єри він представляв найвищий міжнародний клас "S" з латиноамериканських та стандартних танців. Корольов був чемпіоном України серед юніорів в латиноамериканських танцях, перемагав на турнірі Vienna Open, був віцечемпіоном Німеччини, чемпіоном Польщі.

Корольов закінчив у Києві Національний університет фізичного виховання і спорту за напрямком "хореографія і танець". Його батько був футболістом, тож і Георгій грав у футбол на аматорському рівні, зокрема брав участь у Матчі зірок України і Польщі в 2012 році, де виступав за українську збірну.

Крім того, Корольов був ліцензованим менеджером ФІФА. Маючи ліцензію футбольного агента, він сприяв переходу кількох українських футболістів до польських клубів.

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Корольов активно розповідав про Україну на місцевому телебаченні, а також займався благодійністю, зокрема брав участь в акції "Свята без тата" для дітей, батьки яких загинули на сході України.

Поховають Георгія Корольова у Варшаві.

Автор: 

Польща (8472) смерть (6739) українці (2536)


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Топ коментарі
+23
Вперше чую про цього хлопця, але про цього одесита написали всі польські ЗМІ і практично всі канали. Приймав участь в танцювальних конкурсах, знімався в серіалах, пропагував допомогу Україні. Очевидно, він з тих людей, які викликали в Польщі масову симпатію. Можливо, що і його заслуга є в тому, що більша частина поляків - за надання ********, демократичній Україні всесторонньої допомоги, включаючи військову.
І вона надається.
Земля йому пухом.
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23.12.2021 22:49
+8
запалення сердцевого м'яза називається міокардит. Це побічний ефект від нових уколів. В інструкції до препаратів написано - міокардит, а в пресі пишуть запалення сердцевого м'яза . Чого би це так?
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23.12.2021 23:08
+7
Почему бред , всё правильно он написал, это то что сюда попало , а ты поинтересуйся сколько спортсменов умерло за последние полгода от этого воспаления сердечной мышцы прямо на соревнованиях или тренировках и таки все просто случайно через пару месяцев после вакцинации . Странные люди какие то , всё открыто ,ни чего от них не скрывают , им уже говорят , что пандемия в 2022 г закончится но ограничения локдауны и куаркоды останутся . А они всё бредоносцев и мракобесов выискивают среди тех кто отказывается колоться жижей
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24.12.2021 00:51
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Прямо с интервалом в 20 минут? Сочувствую.
Тут один тоже писал, что 120 футболистов за год от прививок умерло на футбольном поле. 10 команд, а мы не знаем...
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23.12.2021 23:48 Відповісти
Я про футболістів не чув. Футболісти буває мають напади прямо на полі. Я займався футболом і бачив таке. І вмирають буває. Але цих людей я знав особисто. Зауважте, що про те, що цей Корольов був вакцинований, коли це було всі чомусь мовчать . Назву хвороби перекручують. Ви можливо маєте ці уколи. І це змушує людину вставати на захист свого вибору. Так влаштована психологія. І не треба боятись, бо це нічого не змінить. Я не вірю, в те, що кажуть деякі фахівці, що масово почнуть від тих препаратів помирати. Це малоймовірно. Бо людина то така зараза, що перемола любий препарат. Але жертви є і будуть ще. Мабуть не варто колоти багато разів ці уколи. В нас кажуть бустерна доза. Це означає посилена. Навіщо вона? якщо дві перші не допомогли то вже і третя не допоможе. Може сумбурно але якось так.
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24.12.2021 00:19 Відповісти
Почему бред , всё правильно он написал, это то что сюда попало , а ты поинтересуйся сколько спортсменов умерло за последние полгода от этого воспаления сердечной мышцы прямо на соревнованиях или тренировках и таки все просто случайно через пару месяцев после вакцинации . Странные люди какие то , всё открыто ,ни чего от них не скрывают , им уже говорят , что пандемия в 2022 г закончится но ограничения локдауны и куаркоды останутся . А они всё бредоносцев и мракобесов выискивают среди тех кто отказывается колоться жижей
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24.12.2021 00:51 Відповісти
А ЩО, РАНІШЕ ВІД МІОКАРДИТУ ЛЮДИ НЕ ПОМИРАЛИ? ПОМИРАТИ СТАЛИ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВАКЦИН?
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24.12.2021 09:23 Відповісти
Массово - да.
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24.12.2021 11:44 Відповісти
Якщо поховають у Варшаві , значить вся родина живе в Польщі . Інакше чого б ? Блін , люди виїздять цілими сім'ями .
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23.12.2021 22:31 Відповісти
щас ковидобесы припишут корону...даже к коронарной недостаточности
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23.12.2021 22:44 Відповісти
запалення сердцевого м'яза називається міокардит. Це побічний ефект від нових уколів. В інструкції до препаратів написано - міокардит, а в пресі пишуть запалення сердцевого м'яза . Чого би це так?
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23.12.2021 23:08 Відповісти
А еще та же корона, причем даже перенесенная в легкой форме, вызывает миокардиты в тысячи раз чаще, чем "новые уколы". Но об этом почему-то антивакцинаторы молчат.
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24.12.2021 01:17 Відповісти
Я Вас попрошу дати якесь нормальне посилання на підтвердження цієї інформації. Бо я таке вже чув, а коли сам намагався знайти якесь дослідження, то не зміг. І ті хто таке стверджували також не змогли надати пруфи.
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24.12.2021 01:31 Відповісти
Доходчиво здесь: https://euat.ru/publications/razvitie_hsn_u_patsientov_perenesshih_miokardit_kak_oslozhnenie_covid_19 https://euat.ru/publications/razvitie_hsn_u_patsientov_perenesshih_miokardit_kak_oslozhnenie_covid_19


А вообще вбиваете в Гугле "миокардит коронавирус" или что-то в этом роде и читаете.
Мишенью для короны являются клетки с рецепторами АСЕ2, т.е. легкие, сердце, кишечник, почки, мочевой пузырь и т.д. Т.е. ковид - это не просто пневмония, это системное заболевание, которое поражает практически все системы организма.
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24.12.2021 02:36 Відповісти
Есть Вероятность миокардита при тяжелой форме.
Но от прививки вероятность миокардита в 6 раз выше чем вероятность тяжелой формы
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24.12.2021 07:15 Відповісти
А может в семь?
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24.12.2021 07:41 Відповісти
Трошки нижче ссилочка, Для хлопців з бронепотяга
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24.12.2021 08:22 Відповісти
Мне вот интересно, каким местом Вы анализируете статьи? Статья можно сказать художественная, но все же в ней есть приблизительно та же информация, которой обладаю я, правда подана она криво. Статья явно по заказу одной кацапской компании для продвижения своей фуфловакцины на немецкий рынок.
Во-первых, в статье идет речь о вакцинации детей и подростков.
Во-вторых, там указано, что вероятность переболеть ковидом в тяжелой форме у ребенка в 6 раз ниже, чем вероятность миокардита после прививки.
В-третьих, там же указано, что частота миокардита после прививки у детей 160 случаев у мальчиков на миллион прививок и 13 случаев у девочек (0.016% и 0,0013%) соответственно. А вероятность миокардита при ковиде до 10%. 0,016% против 10%. Разницу понимаешь? Но так как миокардит - это далеко не самое страшное что несет с собой ковид, то на это как бы не сильно внимание обращают.
Частота случаев миокардита после вакцинации зависит от пола и возраста. Предположительно, это как-то связано с синтезом тестостерона. Максимальная вероятность миокардита о подростков - до 10-20 случаев на 100 тысяч прививок. После 40 лет вероятность такого осложнения 1-2 случая на 100 тысяч прививок. И если что, то речь не идет о серьезном миокардите, требующем госпитализации. Короче после перенесенного насморка может быть то же самое. Это не является опасным осложнением.
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24.12.2021 11:40 Відповісти
Если что, то для тех, кто в танке поясню, что то второй пункт никак не сравнивает частоту миокардитов после прививки и после заболевания. Он лишь утверждает, что дети очень редко болеют короной в тяжелой форме.
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24.12.2021 11:44 Відповісти
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею?
- Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
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24.12.2021 14:31 Відповісти
Люблю антивакцинаторов. С вашей ссылкой как в том анекдоте:

- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею?
- Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.

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24.12.2021 14:30 Відповісти
Так вище ж антивакцинобіси професори Шарікови вже діагноз поставили - вакцина "винна".
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23.12.2021 23:11 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-vakcinirovatsja-nesmotrja-na-risk-miokardita/a-59214714
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24.12.2021 07:11 Відповісти
А самому прочитать, перед тем, как ссылку кидать, слабо ?
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24.12.2021 11:45 Відповісти
во-первых кто тебе сказал что разговор о взрослых. статья о подростках
во-вторых переболеть в тяжелой форме подростку менее вероятно чем вляпаться от укола.
в-третьих "миокардита при ковиде до 10%" ссылочку от общих больных ковидом - 10%?
ты перечитывай тот шлак, что накнопал или попроси кого-то
.
и уйми свое домашнее животное () если нечего сказать пусть не лает
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26.12.2021 16:50 Відповісти
Еще раз для тугодоходящих: миокардит - это не называется "вляпаться от укола". Это осложнение, которое в 90+% случаев проходит за неделю практически без симптомов (если миокардит вызван вакцинацией). Легкое осложнение. Тот "шлак", который осилить у тебя мозгов не хватает является вполне научной статьей, в отличие от говноСМИ, на которые ты пытался сослаться.
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26.12.2021 19:50 Відповісти
R.I.P.
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23.12.2021 22:47 Відповісти
Вперше чую про цього хлопця, але про цього одесита написали всі польські ЗМІ і практично всі канали. Приймав участь в танцювальних конкурсах, знімався в серіалах, пропагував допомогу Україні. Очевидно, він з тих людей, які викликали в Польщі масову симпатію. Можливо, що і його заслуга є в тому, що більша частина поляків - за надання ********, демократичній Україні всесторонньої допомоги, включаючи військову.
І вона надається.
Земля йому пухом.
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23.12.2021 22:49 Відповісти
запалення сердцевого м'яза називається міокардит. Це побічний ефект від нових уколів. В інструкції до препаратів написано - побочній ефект міокардит. А в пресі пишуть "запалення сердцевого м'яза" . Чого би це так?
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23.12.2021 23:09 Відповісти
не варто юродствувати. Людей примушують. Багато хто не може відмовитись. Не мають сил. Боюсь, що вчені, які казали, що побочки будуть з часом вилазити можуть виявитись праві. Що тоді буде? Це жах.
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23.12.2021 23:30 Відповісти
Шкода хлопця.

Антивакси навіть під такою сумною новиною не можуть бути людьми та припинити антиваксити. Деякі навіть акаунт змінили, щоб не бути видаленою та забаненою.
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24.12.2021 00:38 Відповісти
Я здесь уже 7 лет безпрерывно и не подох, наверное все же лучше бы - это произошло.
Большая часть из Вас заблуждается.... Очень глубоко заблуждается и не осознает происходящего, и того что льют отовсюду.
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24.12.2021 01:53 Відповісти
Можно конкретнее в чем заблуждаются?
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24.12.2021 04:52 Відповісти
Очень знакомое лицо....
Царство ему небесное. Очень жаль парня....
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24.12.2021 04:53 Відповісти
Воспаление сердечной мышцы может иметь разные причины, но в таком возрасте это чаще всего наркотики. Напомню, что в Польша варят лучший в мире метамфетамин
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24.12.2021 05:33 Відповісти
https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-vakcinirovatsja-nesmotrja-na-risk-miokardita/a-59214714
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24.12.2021 08:57 Відповісти
не слышал--так укр фамилии короленко королев кацапья...или короливский польска..
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24.12.2021 09:01 Відповісти
так же помер Игорь Фриц глава велолклуба ЗАпорожья..вроде велик..блогер поездки..раз и все..
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24.12.2021 09:03 Відповісти
 
 