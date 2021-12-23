Відомий танцівник з України Корольов помер у Польщі

У Варшаві помер відомий хореограф, танцівник та підприємець українського походження 34-річний Георгій Корольов.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За інформацією місцевих ЗМІ, уродженець Одеси помер від запалення серцевого м’яза, проте офіційна причини смерті наразі невідома.

Корольов став відомим у Польщі після участі у шести сезонах популярного шоу "Танці з зірками". Він також був учасником інших розважальних програм на польському телебаченні, знімався у кіно та серіалах.

Хореограф створив у Варшаві Академію мистецтв "Arte Жора Корольов".

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Під час танцювальної кар’єри він представляв найвищий міжнародний клас "S" з латиноамериканських та стандартних танців. Корольов був чемпіоном України серед юніорів в латиноамериканських танцях, перемагав на турнірі Vienna Open, був віцечемпіоном Німеччини, чемпіоном Польщі.

Корольов закінчив у Києві Національний університет фізичного виховання і спорту за напрямком "хореографія і танець". Його батько був футболістом, тож і Георгій грав у футбол на аматорському рівні, зокрема брав участь у Матчі зірок України і Польщі в 2012 році, де виступав за українську збірну.

Крім того, Корольов був ліцензованим менеджером ФІФА. Маючи ліцензію футбольного агента, він сприяв переходу кількох українських футболістів до польських клубів.

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Корольов активно розповідав про Україну на місцевому телебаченні, а також займався благодійністю, зокрема брав участь в акції "Свята без тата" для дітей, батьки яких загинули на сході України.

Поховають Георгія Корольова у Варшаві.