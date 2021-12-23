Відомий танцівник з України Корольов помер у Польщі
У Варшаві помер відомий хореограф, танцівник та підприємець українського походження 34-річний Георгій Корольов.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
За інформацією місцевих ЗМІ, уродженець Одеси помер від запалення серцевого м’яза, проте офіційна причини смерті наразі невідома.
Корольов став відомим у Польщі після участі у шести сезонах популярного шоу "Танці з зірками". Він також був учасником інших розважальних програм на польському телебаченні, знімався у кіно та серіалах.
Хореограф створив у Варшаві Академію мистецтв "Arte Жора Корольов".
Під час танцювальної кар’єри він представляв найвищий міжнародний клас "S" з латиноамериканських та стандартних танців. Корольов був чемпіоном України серед юніорів в латиноамериканських танцях, перемагав на турнірі Vienna Open, був віцечемпіоном Німеччини, чемпіоном Польщі.
Корольов закінчив у Києві Національний університет фізичного виховання і спорту за напрямком "хореографія і танець". Його батько був футболістом, тож і Георгій грав у футбол на аматорському рівні, зокрема брав участь у Матчі зірок України і Польщі в 2012 році, де виступав за українську збірну.
Крім того, Корольов був ліцензованим менеджером ФІФА. Маючи ліцензію футбольного агента, він сприяв переходу кількох українських футболістів до польських клубів.
Корольов активно розповідав про Україну на місцевому телебаченні, а також займався благодійністю, зокрема брав участь в акції "Свята без тата" для дітей, батьки яких загинули на сході України.
Поховають Георгія Корольова у Варшаві.
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Тут один тоже писал, что 120 футболистов за год от прививок умерло на футбольном поле. 10 команд, а мы не знаем...
А вообще вбиваете в Гугле "миокардит коронавирус" или что-то в этом роде и читаете.
Мишенью для короны являются клетки с рецепторами АСЕ2, т.е. легкие, сердце, кишечник, почки, мочевой пузырь и т.д. Т.е. ковид - это не просто пневмония, это системное заболевание, которое поражает практически все системы организма.
Но от прививки вероятность миокардита в 6 раз выше чем вероятность тяжелой формы
Во-первых, в статье идет речь о вакцинации детей и подростков.
Во-вторых, там указано, что вероятность переболеть ковидом в тяжелой форме у ребенка в 6 раз ниже, чем вероятность миокардита после прививки.
В-третьих, там же указано, что частота миокардита после прививки у детей 160 случаев у мальчиков на миллион прививок и 13 случаев у девочек (0.016% и 0,0013%) соответственно. А вероятность миокардита при ковиде до 10%. 0,016% против 10%. Разницу понимаешь? Но так как миокардит - это далеко не самое страшное что несет с собой ковид, то на это как бы не сильно внимание обращают.
Частота случаев миокардита после вакцинации зависит от пола и возраста. Предположительно, это как-то связано с синтезом тестостерона. Максимальная вероятность миокардита о подростков - до 10-20 случаев на 100 тысяч прививок. После 40 лет вероятность такого осложнения 1-2 случая на 100 тысяч прививок. И если что, то речь не идет о серьезном миокардите, требующем госпитализации. Короче после перенесенного насморка может быть то же самое. Это не является опасным осложнением.
- Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею?
- Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
во-вторых переболеть в тяжелой форме подростку менее вероятно чем вляпаться от укола.
в-третьих "миокардита при ковиде до 10%" ссылочку от общих больных ковидом - 10%?
ты перечитывай тот шлак, что накнопал или попроси кого-то
.
и уйми свое домашнее животное () если нечего сказать пусть не лает
І вона надається.
Земля йому пухом.
Антивакси навіть під такою сумною новиною не можуть бути людьми та припинити антиваксити. Деякі навіть акаунт змінили, щоб не бути видаленою та забаненою.
Большая часть из Вас заблуждается.... Очень глубоко заблуждается и не осознает происходящего, и того что льют отовсюду.
Царство ему небесное. Очень жаль парня....