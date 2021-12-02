Українці стали менше їздити на заробітки в Росію, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Серед топ-4 для бажаної міграції для українців - держави Євросоюзу. Привабливість Росії як країни для можливої міграції в Україні знижується з кожним роком.
Такі результати дослідження Міжнародної організації з міграції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"У нас лідирує Німеччина та Польща, як основні напрямки трудової міграції - понад 30%, тощо... Взагалі, якщо подивитися на перші 4 країни (до яких хочуть мігрувати українці. - Ред.), то це країни ЄС. А привабливість РФ для міграції з кожним роком знижується", - розказала представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.
Вона уточнила, що в Італію з України переважно хочуть мігрувати жінки, а у Велику Британію - чоловіки.
Дослідження було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) — Агентства ООН з питань міграції в Україні за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у вересні-жовтні 2021 р.
Дослідження здійснене шляхом національного репрезентативного опитування методом особистих інтерв’ю.
Обсяг вибірки становить 5 228 респондентів, із них 2 374 - чоловіки та 2 854 - жінки.
Будь ласка, зачекайте...
газ по 1200 за куб - это до фига денег.
И Путин уже просто раздает по десятке тысяч то пенсам то детям то ментам то военным - миллиардами заливает.
А коли американці висадились на Місяці то зустріли гуцулів що варили бануш.Ну і питають:
- Ви хто такі?Як тут опинились???
-Гуцули ми! На заробітки тутай приїхали!!!
- ЯК?? На МІсяць на заробітки?
- Та чого на місяць? Ми по безвізу, то на 3 місяці позволієсі!
По моїм спостереженням , на кацапію їздять одні ватніки , для яких русня до сих пір - брати .
многие уезжали в 14 году просто потому что в Украину невозможно было выехать. Физически. Линию фронта переходить - безумие, и дорога из оккупации была только в Россию.
Ватани живуть не лише на Донбасі , а і - у Полтаві , наприклад .
Приезжали с полностью промытыми мозгами, включали ОРТ, и говорили что у нас все врут а Путин хороший.
Попасть в застенки фсб как агент, желающих всё меньше.
Можете Лєроса не дивитися просто прерший кадр - це вова і усьо!!!
Есть Польша, где всё по закону, оплата в евро, язык понятный,
отношение к Московии одинаковое - чего ещё ?
Всяко бывает.
Але мабуть і такі є...
(українське прислів'я)
Відтіля тікають навіть топові будівники - оздоблювачи, бо ця кацапська мишоловка може захлопнутись у будь який момент і хрєн своїх рідних побачиш в Україні