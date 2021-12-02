Украинцы стали меньше ездить на заработки в Россию, - исследование

Среди топ-4 стран для желаемой миграции для украинцев - государства Евросоюза. Привлекательность России как страны для возможной миграции в Украине снижается с каждым годом.

Таковы результаты исследования Международной организации по миграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

по вопросам миграции и торговли людьми, а также других форм эксплуатации мигрантов, проведенного в 2021 году, на брифинге в Укринформе сообщила представительв Украине

"У нас лидирует Германия и Польша, как основные направления трудовой миграции – более 30%, и т.д.... Вообще, если посмотреть на первые 4 страны (в которые хотят мигрировать украинцы — ред.), это страны ЕС. А привлекательность РФ для миграции с каждым годом снижается", - сообщила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

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Она уточнила, что в Италию из Украины преимущественно хотят мигрировать женщины, а в Великобританию - мужчины.

Исследование было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Украине при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в сентябре-октябре 2021 года.

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Исследование проведено путём национального репрезентативного опроса методом личных интервью.

Объем выборки составляет 5 228 респондентов, из них 2 374 – мужчины и 2 854 – женщины.