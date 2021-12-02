Украинцы стали меньше ездить на заработки в Россию, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Общество
Среди топ-4 стран для желаемой миграции для украинцев - государства Евросоюза. Привлекательность России как страны для возможной миграции в Украине снижается с каждым годом.
Таковы результаты исследования Международной организации по миграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
по вопросам миграции и торговли людьми, а также других форм эксплуатации мигрантов, проведенного в 2021 году, на брифинге в Укринформе сообщила представительв Украине
"У нас лидирует Германия и Польша, как основные направления трудовой миграции – более 30%, и т.д.... Вообще, если посмотреть на первые 4 страны (в которые хотят мигрировать украинцы — ред.), это страны ЕС. А привлекательность РФ для миграции с каждым годом снижается", - сообщила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.
Она уточнила, что в Италию из Украины преимущественно хотят мигрировать женщины, а в Великобританию - мужчины.
Исследование было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Украине при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в сентябре-октябре 2021 года.
Исследование проведено путём национального репрезентативного опроса методом личных интервью.
Объем выборки составляет 5 228 респондентов, из них 2 374 – мужчины и 2 854 – женщины.
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газ по 1200 за куб - это до фига денег.
И Путин уже просто раздает по десятке тысяч то пенсам то детям то ментам то военным - миллиардами заливает.
А коли американці висадились на Місяці то зустріли гуцулів що варили бануш.Ну і питають:
- Ви хто такі?Як тут опинились???
-Гуцули ми! На заробітки тутай приїхали!!!
- ЯК?? На МІсяць на заробітки?
- Та чого на місяць? Ми по безвізу, то на 3 місяці позволієсі!
По моїм спостереженням , на кацапію їздять одні ватніки , для яких русня до сих пір - брати .
многие уезжали в 14 году просто потому что в Украину невозможно было выехать. Физически. Линию фронта переходить - безумие, и дорога из оккупации была только в Россию.
Ватани живуть не лише на Донбасі , а і - у Полтаві , наприклад .
Приезжали с полностью промытыми мозгами, включали ОРТ, и говорили что у нас все врут а Путин хороший.
Попасть в застенки фсб как агент, желающих всё меньше.
Можете Лєроса не дивитися просто прерший кадр - це вова і усьо!!!
Есть Польша, где всё по закону, оплата в евро, язык понятный,
отношение к Московии одинаковое - чего ещё ?
Всяко бывает.
Але мабуть і такі є...
(українське прислів'я)
Відтіля тікають навіть топові будівники - оздоблювачи, бо ця кацапська мишоловка може захлопнутись у будь який момент і хрєн своїх рідних побачиш в Україні