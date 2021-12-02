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Украинцы стали меньше ездить на заработки в Россию, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы стали меньше ездить на заработки в Россию, - исследование

Среди топ-4 стран для желаемой миграции для украинцев - государства Евросоюза. Привлекательность России как страны для возможной миграции в Украине снижается с каждым годом.

Таковы результаты исследования Международной организации по миграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

по вопросам миграции и торговли людьми, а также других форм эксплуатации мигрантов, проведенного в 2021 году, на брифинге в Укринформе сообщила представительв Украине 

"У нас лидирует Германия и Польша, как основные направления трудовой миграции – более 30%, и т.д.... Вообще, если посмотреть на первые 4 страны (в которые хотят мигрировать украинцы — ред.), это страны ЕС. А привлекательность РФ для миграции с каждым годом снижается", - сообщила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

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Она уточнила, что в Италию из Украины преимущественно хотят мигрировать женщины, а в Великобританию - мужчины.

Исследование было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Украине при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в сентябре-октябре 2021 года.

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Исследование проведено путём национального репрезентативного опроса методом личных интервью.

Объем выборки составляет 5 228 респондентов, из них 2 374 – мужчины и 2 854 – женщины.
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Топ комментарии
+30
То не українці їздили, а раби-малороси.
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02.12.2021 18:10
+22
Який притомний українець поїде на заробітки , в ту зачухану кацапію .?? Та ще й -коли відкриті двері в ЄС ,і де оплата праці набагато більша .!
По моїм спостереженням , на кацапію їздять одні ватніки , для яких русня до сих пір - брати .
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02.12.2021 18:29
+15
😀😀😀
А коли американці висадились на Місяці то зустріли гуцулів що варили бануш.Ну і питають:
- Ви хто такі?Як тут опинились???
-Гуцули ми! На заробітки тутай приїхали!!!
- ЯК?? На МІсяць на заробітки?
- Та чого на місяць? Ми по безвізу, то на 3 місяці позволієсі!
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02.12.2021 18:05
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Правила форума Совет форумчан
теперь буба совсем загордится...то фсьо офис..
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02.12.2021 17:47 Ответить
Наверное, потому что туда остались ездить только шпионы.
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02.12.2021 17:49 Ответить
шо? може разведчики,а ,кацап?
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02.12.2021 18:05 Ответить
Для кацапа наші розвідники то таки шпійони. 😁
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02.12.2021 20:51 Ответить
На роісьці вже грошей нема.
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02.12.2021 17:51 Ответить
Валютні ресурси москви зросли майже до 700 мільярдів. І можуть збільшитись до 900 в наступному році. У непрямий спосіб це відбивається і на доходах громадян. Хоча шлях до низу, зазвичай, буває звивистим і більша частина осідає в заощадженнях осіб, наближених до бюджетних витрат.
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02.12.2021 19:54 Ответить
Я чула про їхню кубишку.
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02.12.2021 20:10 Ответить
За счет чего?
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02.12.2021 20:23 Ответить
За счет информационного говна, которое заливают лохам в уши.
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02.12.2021 20:33 Ответить
за счет высоких цен на энергоносители и резкое повышение спроса на другое сырье в мире в этом году.
газ по 1200 за куб - это до фига денег.
И Путин уже просто раздает по десятке тысяч то пенсам то детям то ментам то военным - миллиардами заливает.
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02.12.2021 21:20 Ответить
Не надо єто людям рассказівать, зачем им обїективная реальность. Рашка все, сдохли. нема там никого. А то что там воюют, так то дистрофані, и мы их из человеколюбия не побеждаем. Жалко их очень.
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03.12.2021 08:58 Ответить
военным по 15 дали
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03.12.2021 12:06 Ответить
Івано-франківські вуйки будинки москалям будують аж гай шумить.
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02.12.2021 18:03 Ответить
НАХЙ ТУДА ВООБЩЕ ЕЗДИТЬ ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ !!!??? ЛУЧШЕ В КИТАЙ ПОЕХАТЬ !!!
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02.12.2021 18:04 Ответить
😀😀😀
А коли американці висадились на Місяці то зустріли гуцулів що варили бануш.Ну і питають:
- Ви хто такі?Як тут опинились???
-Гуцули ми! На заробітки тутай приїхали!!!
- ЯК?? На МІсяць на заробітки?
- Та чого на місяць? Ми по безвізу, то на 3 місяці позволієсі!
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02.12.2021 18:05 Ответить
То не українці їздили, а раби-малороси.
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02.12.2021 18:10 Ответить
Тобто непотріб.
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02.12.2021 18:52 Ответить
Який притомний українець поїде на заробітки , в ту зачухану кацапію .?? Та ще й -коли відкриті двері в ЄС ,і де оплата праці набагато більша .!
По моїм спостереженням , на кацапію їздять одні ватніки , для яких русня до сих пір - брати .
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02.12.2021 18:29 Ответить
да-какиє-разници або вiд бeзвиходдя.
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02.12.2021 18:58 Ответить
не всегда и не у всех есть выбор.

многие уезжали в 14 году просто потому что в Украину невозможно было выехать. Физически. Линию фронта переходить - безумие, и дорога из оккупации была только в Россию.
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02.12.2021 21:22 Ответить
Я мав на увазі тих хто їздить з неокупованої території України на заробітки в паРашу .
Ватани живуть не лише на Донбасі , а і - у Полтаві , наприклад .
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02.12.2021 22:13 Ответить
Рискові ватнікі. Московити можуть кожного з них засадити в зону зі швабрами на 15 років, прото так, за те. що ти з України.
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02.12.2021 19:23 Ответить
украинцы с 2014 на паРашу не ездят.
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02.12.2021 19:25 Ответить
Українці не можуть їздити на росію,то їздять нащадки цапської завезенки.
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02.12.2021 19:46 Ответить
судя по твоей логике, больше всего кацапов навезли в Закарпатье. Потому что больше всего в Москву в качестве строителей ездили именно закарпатцы, вуйки всякие.
Приезжали с полностью промытыми мозгами, включали ОРТ, и говорили что у нас все врут а Путин хороший.
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02.12.2021 21:25 Ответить
Цапів завозили повсюди, навіть на Закарпатья, намагаючись таким чином знищити українство як окрему від монголо кацапів націю.
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03.12.2021 05:22 Ответить
Дураков становится меньше, ну если не ватаны.
Попасть в застенки фсб как агент, желающих всё меньше.
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02.12.2021 19:47 Ответить
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02.12.2021 20:00 Ответить
їх засліплює вялічиє
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02.12.2021 20:10 Ответить
Лерос не сказал никакой неадекватной глупости, все его доводы и аргументы абсолютно логичны и разумны! Отстранение Зеленского от власти по причине его НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ является верным и правильным выходом из сложившейся ситуации!
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02.12.2021 20:38 Ответить
Тех, кто ДОБРОВОЛЬНО ездит к врагу, агрессору и оккупанту после 2014 года (кроме случаев диверсионной и подрывной деятельности в тылу врага) УКРАИНЦАМИ назвать никак нельзя (то предатели или в лучшем случае фактические РАБЫ, а у рабов нет ГРАЖДАНСТВА как бы их не называли или кем бы их ФОРМАЛЬНО не считали)!
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02.12.2021 20:16 Ответить
Чего туда ехать - чтобы повязали как террористов и шпионов ?
Есть Польша, где всё по закону, оплата в евро, язык понятный,
отношение к Московии одинаковое - чего ещё ?
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02.12.2021 20:21 Ответить
разные бывают причины. Родственники, имущество.
Всяко бывает.
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02.12.2021 21:26 Ответить
речь же не об этом, а о шабашниках..
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03.12.2021 01:30 Ответить
просто там зп уже ниже украинских
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02.12.2021 20:22 Ответить
польша, из которой уже выехало более 10 млн поляков в более успешные страны - желаемая страна для иммиграции. Бугагага)) вот так цирк. Хотя еще больший цирк поехать в парашию на заработки
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02.12.2021 20:36 Ответить
Кому цікаво їхати в пекло?
Але мабуть і такі є...
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02.12.2021 20:44 Ответить
Кордон з балалайнєю потрібно повністю закривати. Пускати родичів лише на поховання, на три дні, у супроводженні СБУшніка з машингвером…
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02.12.2021 20:57 Ответить
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02.12.2021 21:52 Ответить
"на паРашу поїхати - додому не повернутися"
(українське прислів'я)
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02.12.2021 22:42 Ответить
Украинцы стали меньше ездить на заработки в Россию, - исследование Источник: https://censor.net/ru/n3303044

Відтіля тікають навіть топові будівники - оздоблювачи, бо ця кацапська мишоловка може захлопнутись у будь який момент і хрєн своїх рідних побачиш в Україні
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02.12.2021 23:53 Ответить
 
 