Двое детей утонули в пруду в Херсонской области, - ГСЧС
23 декабря в 21:10 в ГСЧС поступила информация, что в с. Раздольное Каховского района исчезло 2 ребенка (2013 г.р.). По информации Нацполиции, возможно, утонули в местном пруду, играя на тонком льду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Подразделениями ГСЧС тело 1 ребенка найдено и изъято из пруда. Поиски второго ребенка продолжаются.
От ГСЧС привлечены 4 человека и 2 единицы техники (в том числе 1 лодка).
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не заробляйте рейтинг на чужому горі.
а ми дивуємося дітлахам, які ковзають по кризі .