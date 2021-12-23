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Двое детей утонули в пруду в Херсонской области, - ГСЧС

23 декабря в 21:10 в ГСЧС поступила информация, что в с. Раздольное Каховского района исчезло 2 ребенка (2013 г.р.). По информации Нацполиции, возможно, утонули в местном пруду, играя на тонком льду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС тело 1 ребенка найдено и изъято из пруда. Поиски второго ребенка продолжаются.

От ГСЧС привлечены 4 человека и 2 единицы техники (в том числе 1 лодка).

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Двое детей утонули в пруду в Херсонской области, - ГСЧС 01

Автор: 

дети (6466) ГСЧС (4944) Херсонская область (4711)


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лікар с Кропивницького (Канади) не встиг
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23.12.2021 22:26 Ответить
Чого вони лізуть в ті ставки ,?
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23.12.2021 22:26 Ответить
Бо діти... Інстинкт самозбереження ще десь у стадії зародка.
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23.12.2021 22:32 Ответить
не знаєте 100% інформації, НЕ ПИШІТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не заробляйте рейтинг на чужому горі.
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23.12.2021 22:28 Ответить
Почався "збір урожаю"! Хоча дітям свого розуму не втулиш - сам у 12 років провалився На все життя розуму додалося!
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23.12.2021 22:40 Ответить
Я у зрілому , молодому віці вирішив перейти через канал із Березняків на Русанівку ( кияни знають) , та коли почав підходити до берега , лід почав тріщати під ногами і тоді я приліг , та добрі люди витягли 😊
а ми дивуємося дітлахам, які ковзають по кризі .
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24.12.2021 00:47 Ответить
Жаль детей. Детям по 8 лет. Мозгов совсем нет у родителей.
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24.12.2021 09:38 Ответить
Провалился на Киевском море весной. Фотографировался на фоне тороса. Приятель с камерой сказал "чуть левее!"
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24.12.2021 09:57 Ответить
 
 