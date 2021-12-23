Двоє дітей потонули у ставку в Херсонській області, - ДСНС

23 грудня о 21:10 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.). За інформацією Нацполіції можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДСНС.



Підрозділами ДСНС тіло 1 дитини знайдено та вилучено зі ставка. Пошуки другої дитини тривають.



Від ДСНС залучено 4 особи та 2 одиниці техніки (в тому числі 1 човен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульного знайшли повішеним у лісі на Херсонщині, - поліція