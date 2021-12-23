Двоє дітей потонули у ставку в Херсонській області, - ДСНС
23 грудня о 21:10 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.). За інформацією Нацполіції можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДСНС.
Підрозділами ДСНС тіло 1 дитини знайдено та вилучено зі ставка. Пошуки другої дитини тривають.
Від ДСНС залучено 4 особи та 2 одиниці техніки (в тому числі 1 човен).
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не заробляйте рейтинг на чужому горі.
а ми дивуємося дітлахам, які ковзають по кризі .