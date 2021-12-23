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Двоє дітей потонули у ставку в Херсонській області, - ДСНС

23 грудня о 21:10 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.). За інформацією Нацполіції можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДСНС.

Підрозділами ДСНС тіло 1 дитини знайдено та вилучено зі ставка. Пошуки другої дитини тривають.

Від ДСНС залучено 4 особи та 2 одиниці техніки (в тому числі 1 човен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульного знайшли повішеним у лісі на Херсонщині, - поліція

Двоє дітей потонули у ставку в Херсонській області, - ДСНС 01

Автор: 

діти (5038) ДСНС (5083) Херсонська область (5697)


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лікар с Кропивницького (Канади) не встиг
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23.12.2021 22:26 Відповісти
Чого вони лізуть в ті ставки ,?
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23.12.2021 22:26 Відповісти
Бо діти... Інстинкт самозбереження ще десь у стадії зародка.
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23.12.2021 22:32 Відповісти
не знаєте 100% інформації, НЕ ПИШІТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не заробляйте рейтинг на чужому горі.
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23.12.2021 22:28 Відповісти
Почався "збір урожаю"! Хоча дітям свого розуму не втулиш - сам у 12 років провалився На все життя розуму додалося!
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23.12.2021 22:40 Відповісти
Я у зрілому , молодому віці вирішив перейти через канал із Березняків на Русанівку ( кияни знають) , та коли почав підходити до берега , лід почав тріщати під ногами і тоді я приліг , та добрі люди витягли 😊
а ми дивуємося дітлахам, які ковзають по кризі .
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24.12.2021 00:47 Відповісти
Жаль детей. Детям по 8 лет. Мозгов совсем нет у родителей.
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24.12.2021 09:38 Відповісти
Провалился на Киевском море весной. Фотографировался на фоне тороса. Приятель с камерой сказал "чуть левее!"
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24.12.2021 09:57 Відповісти
 
 