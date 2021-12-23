Преемник Меркель в ХДС Мерц поддержал поставки оружия Украине

Будущий глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц выступил за предоставление Украине летального оружия для самообороны на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.

Мерц заявил, что запросы Украины на летальное оружие для защиты своей территории "безусловно законны с учетом массированного размещения войск российской армии на ее восточной границе".

Он также заявил о необходимости дать "четкий и решительный ответ Путину" на его действия – вплоть до вопроса о том, чтобы помогать Украине с получением оборонного вооружения для противостояния этой угрозе.

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На прошлой неделе стало известно, что в борьбе за пост лидера ХДС, которым недавно была Ангела Меркель, по итогам внутрипартийного "референдума" победил Фридрих Мерц. Он обошел по количеству голосов своих соперников Норберта Реттгена и бывшего главу канцелярии Хельге Брауна. Результаты голосования должны быть утверждены на партийном съезде ХДС в январе 2022 года.