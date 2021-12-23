Наступник Меркель у ХДС Мерц підтримав постачання зброї Україні
Майбутній глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц виступив за надання Україні летальної зброї для самооборони на тлі російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.
Мерц заявив, що запити України на летальну зброю для захисту своєї території "безперечно законні з урахуванням масованого розміщення військ російської армії на її східному кордоні".
Він також заявив про необхідність дати "чітку та рішучу відповідь Путіну" на його дії – аж до питання про те, щоб допомагати Україні з отриманням оборонного озброєння для протистояння цій загрозі.
Минулого тижня стало відомо, що у боротьбі за пост лідера ХДС, яким донедавна була Ангела Меркель, за підсумками внутрішньопартійного "референдуму" переміг Фрідріх Мерц. Він обійшов за кількістю голосів своїх суперників Норберта Реттгена та колишнього главу канцелярії Хельге Брауна. Результати голосування мають бути затверджені на партійному з'їзді ХДС у січні 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зебилы выбрали шмарклю. Ну что,поржали?
Когда в окно расейский снаряд влетит - вот смеху будет!
Жми руку дальше!
Высказался за поддержку - ...
Не варто забувати, що після розпаду СССР та об'єднання Німеччини в цій країні різко підскочив рівень суспільних симпатій до Росії. Це вилилось у різке збільшення рівня німецьких інвестицій в Рашку і т.д.
Рашці це не допомогло, з цілком зрозумілих причин. Незважаючи на трильйон доларів,які Захід влив у Рашку, незважаючи ще на майже трильйон, який Захід заплатив за енергоносії - Рашка все одно, піднявшись на коліно, впала мордою в гнилу калюжу...
Все це саме відбувалося в Україні, з певними відмінностями: тут мало енергоносіїв, які були тією подушкою, що тримала на плаву Рашку, і тут було набагато менше західних інвестицій, бо місцеві бариги типу Порошенка чи Ахметова з Коломойським прибирали країну до рук, і тому ставили бар'єри західному бізнесу, спекулюючи суспільною думкою і нав'язуючи цілком фальшивий нарратив про "вітчизняного товаровиробника". Як прибирали країну до рук? Всіма способами. Нищили підприємства, доводили до банкрутства, приватизовували за копійки. Звичайно, економіка здихала...
Суспільство цього не витримувало, було кілька майданів і революцій - які були сприйняті в Рашці з ворожістю і ненавистю, а в Німеччині без особливого розуміння, адже інформацію про Україну там отримували переважно з подачі "іновєщанія" рашистських ЗМІ типу Russia Today...
І коли Україна почала виходити зі сфери російського впливу і почалася війна, Німеччина повірила в "громадянський конфлікт"... Просто вважала, що Росія підтримує одну зі сторін - і тому наклала якісь там санкції. Будуючи при цьому газопровід в обхід "бунтівної України"...
Прийшов комік Зеленський. Він сказав прості речі: щоб закінчити війну, потрібно перестати стріляти. І ці шокуюче прості слова прорвалися до свідомості європейців, хоча стосувались ці слова росіян.
Зеленський оголосив і дотримувався "перемир'я". Проте це різко суперечило цілям Кремля, який почав війну. Він же почав війну, щоб стріляти, щоб окупувати Україну, щоб принаймні пересадити в Україну через Донбас ракову пухлину кривавого "русскаво міра"...
Росія продовжила агресію. І німцям відкрились очі: почекайте, якщо Україна не стріляє, а йде війна, то тоді стріляє Росія. Це значить, що Росія не підтримує "сепаратистів", а є агресором.
І це почало перевертати суспільну думку в Німеччині. Процес не завершено, проте він пішов. Так, з семирічним запізненням. Проте ця інерція - особливість всіх високорозвинутих країн - Швейцарії, Німеччини, Японії тощо. Там нічого швидко не міняється. Але якщо вже щось почалось робитися, то буде доведено до кінця.