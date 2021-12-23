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Наступник Меркель у ХДС Мерц підтримав постачання зброї Україні

Наступник Меркель у ХДС Мерц підтримав постачання зброї Україні

Майбутній глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц виступив за надання Україні летальної зброї для самооборони на тлі російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

Мерц заявив, що запити України на летальну зброю для захисту своєї території "безперечно законні з урахуванням масованого розміщення військ російської армії на її східному кордоні".

Він також заявив про необхідність дати "чітку та рішучу відповідь Путіну" на його дії – аж до питання про те, щоб допомагати Україні з отриманням оборонного озброєння для протистояння цій загрозі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Меркель блокувала продаж зброї Україні, - Bild

Минулого тижня стало відомо, що у боротьбі за пост лідера ХДС, яким донедавна була Ангела Меркель, за підсумками внутрішньопартійного "референдуму" переміг Фрідріх Мерц. Він обійшов за кількістю голосів своїх суперників Норберта Реттгена та колишнього главу канцелярії Хельге Брауна. Результати голосування мають бути затверджені на партійному з'їзді ХДС у січні 2022 року.

Автор: 

Німеччина (7317) зброя (7433)


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Топ коментарі
+10
видимо в Германии ветер поменялся после Меркель.Политики ориентируются на избирателя и его общественный запрос.ХДС поняли,що политика Меркель это тупик и потеря рейтинга для ХДС.Поэтому в ход пошли другие,противоположные курсу Меркель,политики.Як вариант
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23.12.2021 23:38
+8
Мне чет кажется это все пурга с той серии когда поддерживают, но Мы им говорим - тогда отгружайте, ждем ! .. а они извините, подождите - пока нет вагонов ...
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23.12.2021 23:52
+7
Это очень хорошо, но последнее слово за канцлером.
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23.12.2021 23:26
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Ех , а Анжелка уже й ДАФи спакувала золотими унітазами й батонами. Прийдеться тепер розгружать.
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24.12.2021 00:29 Відповісти
Може хоч цей щось надасть. Бо мине рік і вже не допросишся.
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23.12.2021 22:54 Відповісти
Він очільник опозиційної наразі партії, а не канцлер. Тобто, цих питань він не вирішує.
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23.12.2021 22:58 Відповісти
Як це по срузькі - поведение определяет место сидения
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23.12.2021 23:28 Відповісти
А хто буде вигризати зброю з ФРН? Зешмаркля? Йому потрібен університет його імені та продаж серіалів/фільмів на московію,а не захист України!
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24.12.2021 00:13 Відповісти
Здравомыслящий человек!
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23.12.2021 22:54 Відповісти
Ну все , не бачити Меркельші посади в Газпромі , як своїх вух .
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23.12.2021 23:02 Відповісти
фрідріх знає,як дістати мордехая...
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23.12.2021 23:08 Відповісти
дедбунтовавший только уголовник, а внучок - ***** в законе ))
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23.12.2021 23:21 Відповісти
И не поднялась рука ни у одного доброго черносотенца присечь этот ядовитый корень(можно и не убивать, кастрировать).
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23.12.2021 23:36 Відповісти
сексот он, судя по внуку
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23.12.2021 23:48 Відповісти
Это очень хорошо, но последнее слово за канцлером.
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23.12.2021 23:26 Відповісти
видимо в Германии ветер поменялся после Меркель.Политики ориентируются на избирателя и его общественный запрос.ХДС поняли,що политика Меркель это тупик и потеря рейтинга для ХДС.Поэтому в ход пошли другие,противоположные курсу Меркель,политики.Як вариант
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23.12.2021 23:38 Відповісти
Мне чет кажется это все пурга с той серии когда поддерживают, но Мы им говорим - тогда отгружайте, ждем ! .. а они извините, подождите - пока нет вагонов ...
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23.12.2021 23:52 Відповісти
Потму,что нужен ПОрох,а не ВАЗелин!
А зебилы выбрали шмарклю. Ну что,поржали?
Когда в окно расейский снаряд влетит - вот смеху будет!
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24.12.2021 00:16 Відповісти
порох=вазелин одна ******* ликвидаторов Украины !!! (про склады, жму руку, напомнить !?)
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24.12.2021 00:23 Відповісти
Напомни за " меня устроит кто угодно,только не Порошенко!"
Жми руку дальше!
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24.12.2021 00:43 Відповісти
Ну а куди їм тепер дітися після такого журналістського палєва. Шоб не німецькі газетярі , то так би й ходили на умняку , шо та Меркель.
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24.12.2021 00:22 Відповісти
Мерц и Рёттген - это те политики, которые сегодня востребованы в Германии. Они давно поддерживают антипутинские позиции!
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24.12.2021 00:57 Відповісти
Слава Богу есть еще честные немецкие политики. Госпожа Меркель как и Шредер с Штанмайером и т.д. смогли убедить Украину и часть человечества в том немцы жадная, прродажная и коррумпированная нация. Не одна политическая элита мира не прогнулась так умело под Газпромовским членом.
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24.12.2021 05:30 Відповісти
Все що потрібно знати за Меркель.
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24.12.2021 06:41 Відповісти
И это только слегкапроветрили помещение после от вони залежавшихся бебихов старой торговки сосискамииз украинской человечинки.
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24.12.2021 07:44 Відповісти
Поддержал - подписал.
Высказался за поддержку - ...
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24.12.2021 09:45 Відповісти
Треба розуміти основи ******** європейської політики, в тому числі - німецької. Тут влада робить тільки те, що хочуть виборці, і дуже старанно питає їх про це.
Не варто забувати, що після розпаду СССР та об'єднання Німеччини в цій країні різко підскочив рівень суспільних симпатій до Росії. Це вилилось у різке збільшення рівня німецьких інвестицій в Рашку і т.д.
Рашці це не допомогло, з цілком зрозумілих причин. Незважаючи на трильйон доларів,які Захід влив у Рашку, незважаючи ще на майже трильйон, який Захід заплатив за енергоносії - Рашка все одно, піднявшись на коліно, впала мордою в гнилу калюжу...
Все це саме відбувалося в Україні, з певними відмінностями: тут мало енергоносіїв, які були тією подушкою, що тримала на плаву Рашку, і тут було набагато менше західних інвестицій, бо місцеві бариги типу Порошенка чи Ахметова з Коломойським прибирали країну до рук, і тому ставили бар'єри західному бізнесу, спекулюючи суспільною думкою і нав'язуючи цілком фальшивий нарратив про "вітчизняного товаровиробника". Як прибирали країну до рук? Всіма способами. Нищили підприємства, доводили до банкрутства, приватизовували за копійки. Звичайно, економіка здихала...
Суспільство цього не витримувало, було кілька майданів і революцій - які були сприйняті в Рашці з ворожістю і ненавистю, а в Німеччині без особливого розуміння, адже інформацію про Україну там отримували переважно з подачі "іновєщанія" рашистських ЗМІ типу Russia Today...
І коли Україна почала виходити зі сфери російського впливу і почалася війна, Німеччина повірила в "громадянський конфлікт"... Просто вважала, що Росія підтримує одну зі сторін - і тому наклала якісь там санкції. Будуючи при цьому газопровід в обхід "бунтівної України"...
Прийшов комік Зеленський. Він сказав прості речі: щоб закінчити війну, потрібно перестати стріляти. І ці шокуюче прості слова прорвалися до свідомості європейців, хоча стосувались ці слова росіян.
Зеленський оголосив і дотримувався "перемир'я". Проте це різко суперечило цілям Кремля, який почав війну. Він же почав війну, щоб стріляти, щоб окупувати Україну, щоб принаймні пересадити в Україну через Донбас ракову пухлину кривавого "русскаво міра"...
Росія продовжила агресію. І німцям відкрились очі: почекайте, якщо Україна не стріляє, а йде війна, то тоді стріляє Росія. Це значить, що Росія не підтримує "сепаратистів", а є агресором.
І це почало перевертати суспільну думку в Німеччині. Процес не завершено, проте він пішов. Так, з семирічним запізненням. Проте ця інерція - особливість всіх високорозвинутих країн - Швейцарії, Німеччини, Японії тощо. Там нічого швидко не міняється. Але якщо вже щось почалось робитися, то буде доведено до кінця.
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24.12.2021 11:11 Відповісти
 
 