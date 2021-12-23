Наступник Меркель у ХДС Мерц підтримав постачання зброї Україні

Майбутній глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц виступив за надання Україні летальної зброї для самооборони на тлі російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

Мерц заявив, що запити України на летальну зброю для захисту своєї території "безперечно законні з урахуванням масованого розміщення військ російської армії на її східному кордоні".

Він також заявив про необхідність дати "чітку та рішучу відповідь Путіну" на його дії – аж до питання про те, щоб допомагати Україні з отриманням оборонного озброєння для протистояння цій загрозі.

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Минулого тижня стало відомо, що у боротьбі за пост лідера ХДС, яким донедавна була Ангела Меркель, за підсумками внутрішньопартійного "референдуму" переміг Фрідріх Мерц. Він обійшов за кількістю голосів своїх суперників Норберта Реттгена та колишнього главу канцелярії Хельге Брауна. Результати голосування мають бути затверджені на партійному з'їзді ХДС у січні 2022 року.