Будет создана единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг, – Шмыгаль

В Украине планируется создать единую информационно-аналитическую систему по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 декабря на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проектной системы под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единственный инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ", – заявил Шмыгаль.

По его словам, система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачно управлять жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.

Также премьер рассказал, что украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

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