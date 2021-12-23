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Будет создана единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг, – Шмыгаль

Будет создана единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг, – Шмыгаль

В Украине планируется создать единую информационно-аналитическую систему по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 декабря на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проектной системы под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единственный инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ", – заявил Шмыгаль.

По его словам, система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачно управлять жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.

Также премьер рассказал, что украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

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Автор: 

Газ (10223) ЖКХ (1404) уголь (1000) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+12
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24.12.2021 00:24
+5
Людей интересуют тарифы, а не система. Диджитализаторы хреновы, все подменяют имитацией. Вы же обещали из понизить их в 2 раза, а не поднять почти в 2.5 раза
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23.12.2021 23:33
+4
Потім другокурсник її зламає.
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23.12.2021 23:32
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Правила форума Совет форумчан
в любом случае это за ваши деньги...
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23.12.2021 23:28 Ответить
просто у этих суицидников свой путь...
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23.12.2021 23:29 Ответить
Потім другокурсник її зламає.
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23.12.2021 23:32 Ответить
Людей интересуют тарифы, а не система. Диджитализаторы хреновы, все подменяют имитацией. Вы же обещали из понизить их в 2 раза, а не поднять почти в 2.5 раза
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23.12.2021 23:33 Ответить
А как бабкам и дедам в этой системе разобраться.
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23.12.2021 23:39 Ответить
Буде створена , - Шмыгаль /возможность запуска, - Шмыгаль /получат, - Шмыгаль/ Шмыгаль: пойдут на /вырастет до, - Шмыгаль/ будет выше, - Шмыгаль/ будет достигать более, - Шмыгаль/ Шмыгаль: не должно быть /начнут вводить, - Шмыгаль/Шмыгаль: максимально расширить /необходимо развернуть, - Шмыгаль/ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль/ И вишенка на торте: Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль.
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23.12.2021 23:42 Ответить
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24.12.2021 00:24 Ответить
ясно.. будут опять грабить и обдирать народ до последней нитки своими услугами-тарифами..
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23.12.2021 23:54 Ответить
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24.12.2021 00:33 Ответить
Чергова ЗЕлокшина на вуха лохам.
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24.12.2021 00:31 Ответить
система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачно управлять жилым фондом и домом,
Ну понятно.По этой системе,все поставщики,должны будут всё согласовывать со смотрящим в новосозданном органе.Если смотрящего не устраивает поставщик и его цена,то на место этого поставщика,приходит новый поставщик.И не просто новый,а кум,сват,брат и т.д.Для этого все конкуренты,должны быть зачищены и выдавлены с рынка под нужного нового поставщика,которого назначит новый орган.Вообщем Шмыгло воплощает Ахметовскую схему заводских поставок.Где над независимыми поставщиками услуг,продуктов и т.д,поставили орган диктующий руководству завода,пищеблока и т.д у кого им нужно покупать,а у кого нежелательно,бо можно потерять работу
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24.12.2021 00:32 Ответить
Я один подумал что Лысого нужно куда-то пристроить?
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24.12.2021 00:42 Ответить
Давно пора. В Польше всё это давно работает. Нужно просто брать и адаптировать. С любой информатизации всегда много пользы.
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24.12.2021 00:47 Ответить
Да, учет рабов изобрели сразу с учетом прибылей.
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24.12.2021 01:34 Ответить
А в Польше тоже до сих пор есть ЖЭКи? Прочитайте новость сначала внимательно, а потом кичтесь что живете в Польше. Нет там такой симтемы Шмыгаля-Ахметова и в принципе быть не может
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24.12.2021 05:14 Ответить
Люди которые создали Дию говорят об ИТ технологиях.
В Дие - 5 кнопок, 3 функции, и ниодна толком не работает, и это витрина украинских цифровых трансмутаций.
почитайте сколько злости у пользователей этой Дия.
У меня правда на 5 раз переустановки Дия заработала, всего 2 дня потратил.
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24.12.2021 01:33 Ответить
Шмат шмигалястого лайна... Воно ж не знає, що в ті "системи", які зараз існують і ще не централізовані, ні дозвонитися ні завітати просто не можливо... Не будучи екстрасенсом, можу спрогнозувати якою фразою вас будуть вітати в цій централізованій інформаційній системі електронного примусу: "Вам необхідно..."
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24.12.2021 05:50 Ответить
По сути это система повышения тарифов. По-другому не выйдет.
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24.12.2021 07:52 Ответить
а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.
Т.е. можно будет: Если не заказал услугу - можно не платить?
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24.12.2021 09:35 Ответить
Ну все как всегда. Давно известно что
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24.12.2021 11:47 Ответить
 
 