Будет создана единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг, – Шмыгаль
В Украине планируется создать единую информационно-аналитическую систему по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 декабря на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Сегодня мы создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проектной системы под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единственный инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ", – заявил Шмыгаль.
По его словам, система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачно управлять жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.
Также премьер рассказал, что украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.
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Ну понятно.По этой системе,все поставщики,должны будут всё согласовывать со смотрящим в новосозданном органе.Если смотрящего не устраивает поставщик и его цена,то на место этого поставщика,приходит новый поставщик.И не просто новый,а кум,сват,брат и т.д.Для этого все конкуренты,должны быть зачищены и выдавлены с рынка под нужного нового поставщика,которого назначит новый орган.Вообщем Шмыгло воплощает Ахметовскую схему заводских поставок.Где над независимыми поставщиками услуг,продуктов и т.д,поставили орган диктующий руководству завода,пищеблока и т.д у кого им нужно покупать,а у кого нежелательно,бо можно потерять работу
В Дие - 5 кнопок, 3 функции, и ниодна толком не работает, и это витрина украинских цифровых трансмутаций.
почитайте сколько злости у пользователей этой Дия.
У меня правда на 5 раз переустановки Дия заработала, всего 2 дня потратил.
Т.е. можно будет: Если не заказал услугу - можно не платить?