США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной, - Госдеп
США продолжают призывать Россию отвести силы, сосредоточенные вдоль границ с Украиной. Соединенные Штаты также приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
"Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ относительно "полной решимости" правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
США считают, что конфликт на востоке Украины может быть решен только в "атмосфере деэскалации", готовы поддержать ОБСЕ и Нормандский процесс.
"Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, примером которой является объявленное вчера прекращение огня. Мы готовы помочь облегчить выполнение минских соглашений в целях поддержки ОБСЕ и нормандского процесса", - добавили в пресс-службе Госдепа США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
_Эти призывы в 1001-й раз путлеру совершенно до сраки! И то, что Белый Дом снова с бубном у костра кого-то призывает, означает что результат им не нужен, они категорически не намерены давать отпор фашистам, они предпочитают скормить им Украину - сегодня. А завтра и остальную Восточную Европу! Мрази и сообщники людоедов!
"Конфлікт на сході України"?! ДБ
"Конфлікт" може бути "врегульований" тільки коли загарбник піде зі сходу та півдня України, виплатить компенсації, та покається.
все буде добре виберемо адекватну людину і усе буде гаразд
на жаль (або на щастя) у американському суспільстві не можна прийняти авторитарних рвшень
А я знаю чітко, хто прийде і порядок наведе, тільки це вже буде ЙОГО порядок, *************! А ваше ЄС з америчкою тільки будуть на це спосібні, щоб знову закликати раSSєю до порядку...
Байданутісь зашкалює!