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США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной, - Госдеп

США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной, - Госдеп

США продолжают призывать Россию отвести силы, сосредоточенные вдоль границ с Украиной. Соединенные Штаты также приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ относительно "полной решимости" правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

США считают, что конфликт на востоке Украины может быть решен только в "атмосфере деэскалации", готовы поддержать ОБСЕ и Нормандский процесс.

"Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, примером которой является объявленное вчера прекращение огня. Мы готовы помочь облегчить выполнение минских соглашений в целях поддержки ОБСЕ и нормандского процесса", - добавили в пресс-службе Госдепа США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США призвал Россию прекратить провокационную риторику по отношению к Украине после слов Шойгу об американских ЧВК на Донбассе

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+3
"США продовжують закликати Росію..."
_Эти призывы в 1001-й раз путлеру совершенно до сраки! И то, что Белый Дом снова с бубном у костра кого-то призывает, означает что результат им не нужен, они категорически не намерены давать отпор фашистам, они предпочитают скормить им Украину - сегодня. А завтра и остальную Восточную Европу! Мрази и сообщники людоедов!
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24.12.2021 00:51
+3
"Як США вже дали зрозуміти, конфлікт на сході України може бути врегульований тільки в атмосфері деескалації, прикладом якої є оголошене вчора припинення вогню."

"Конфлікт на сході України"?! ДБ
"Конфлікт" може бути "врегульований" тільки коли загарбник піде зі сходу та півдня України, виплатить компенсації, та покається.
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24.12.2021 01:07
+1
шо мучиццо?мож закольцевать сообщение?
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24.12.2021 00:47
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шо мучиццо?мож закольцевать сообщение?
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24.12.2021 00:47 Ответить
"США продовжують закликати Росію..."
_Эти призывы в 1001-й раз путлеру совершенно до сраки! И то, что Белый Дом снова с бубном у костра кого-то призывает, означает что результат им не нужен, они категорически не намерены давать отпор фашистам, они предпочитают скормить им Украину - сегодня. А завтра и остальную Восточную Европу! Мрази и сообщники людоедов!
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24.12.2021 00:51 Ответить
Як там звучить американське прислів'я? - "Добре слово і кольт діють краще, ніж просто добре слово"...
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24.12.2021 00:58 Ответить
"Як США вже дали зрозуміти, конфлікт на сході України може бути врегульований тільки в атмосфері деескалації, прикладом якої є оголошене вчора припинення вогню."

"Конфлікт на сході України"?! ДБ
"Конфлікт" може бути "врегульований" тільки коли загарбник піде зі сходу та півдня України, виплатить компенсації, та покається.
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24.12.2021 01:07 Ответить
чекаймо виборів у Листопаді 2022
все буде добре виберемо адекватну людину і усе буде гаразд

на жаль (або на щастя) у американському суспільстві не можна прийняти авторитарних рвшень
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24.12.2021 04:07 Ответить
Ну шо, байдануті, БІДЕн прийшов, порядок навів? Вам мало подібних заяв з 2014? Ви ще вірите в допомогу комунякам з європи і з амерички? Ну-ну, вас вже злили з потрохами одразу після виборів деменційного маразматика, який думає, що він є президентом US. Ви ж всі за нього топили, тепер це і маєте!
А я знаю чітко, хто прийде і порядок наведе, тільки це вже буде ЙОГО порядок, *************! А ваше ЄС з америчкою тільки будуть на це спосібні, щоб знову закликати раSSєю до порядку...
Байданутісь зашкалює!
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24.12.2021 06:19 Ответить
😑💨💥?
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24.12.2021 08:10 Ответить
Умовляли вовка стати веганом...
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24.12.2021 07:21 Ответить
От, якби не умовляли, а зуби виставили!!! Хоч-нехоч, став би веганом! Отак й в теперішній ситуації, ***** зрозуміє лише, коли по іпалу чоботом!!!
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24.12.2021 08:58 Ответить
Не сделают, будут новые санкции. русне от этого только лучше будет.
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24.12.2021 08:49 Ответить
 
 