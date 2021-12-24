Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров российской компании "Сибур"

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон избран в совет директоров российской нефтегазохимической компании "Сибур".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Фийон в статусе "независимого директора" вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитета по устойчивому развитию.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что оффшорная компания Кирилла Шамалова в 2013 году купила 3,8% акций "Сибура" за 100 долларов, после чего его совокупная доля в "Сибуре" составила 4,3%. В августе 2014 года его компания приобрела 17% "Сибура". После развода Шамалова-младшего с дочерью президента России Екатериной Тихоновой семья Шамаловых вышла из больших активов. В частности, доля Кирилла Шамалова в "Сибуре" снизилась с 20,9 до 3,9%, он также продал части в компаниях "Сибцемент" и "Российская цементная компания"", - говорится в сообщении.

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