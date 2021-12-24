Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров российской компании "Сибур"
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон избран в совет директоров российской нефтегазохимической компании "Сибур".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Фийон в статусе "независимого директора" вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитета по устойчивому развитию.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что оффшорная компания Кирилла Шамалова в 2013 году купила 3,8% акций "Сибура" за 100 долларов, после чего его совокупная доля в "Сибуре" составила 4,3%. В августе 2014 года его компания приобрела 17% "Сибура". После развода Шамалова-младшего с дочерью президента России Екатериной Тихоновой семья Шамаловых вышла из больших активов. В частности, доля Кирилла Шамалова в "Сибуре" снизилась с 20,9 до 3,9%, он также продал части в компаниях "Сибцемент" и "Российская цементная компания"", - говорится в сообщении.
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а так фійоном у заголовку заманили нас і ми вже задумуємось, а чи не стане з тим зятьом так, як стало з бувшим зятем юлі...
адже бєлочки не карркають
А добре чи погано робили Свинарчуки, коли купляли на Росії лопаті для вертольотів?
И эти люди запрещают нам в носу ковыряться.
а те що залишиться від ЦУМу до Арбату зрівняти
...бывшая территория https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F нацистской Германии была разделена между союзниками по антигитлеровской коалиции на зоны оккупации: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 американскую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 британскую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 советскую и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 французскую .
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1946 году США и Великобритания объединили свои оккупационные зоны в Германии в так называемую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бизонию . В https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1948 году к ним присоединилась Франция, таким образом, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бизония стала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Тризонией .
чекаєм де Меркель вспливе....
Давно уже все понятно с европейскими бюрократами.
Но некоторым очень выгодно не замечать очевидных вещей и имитировать бурную деятельность в виде бесконечных и пустых переговоров "с нашими европейскими друзьями" для укрепления не существующей "антипутинской коалиции".
Есть отдельные страны, которые являются реальными друзьями Украины и искренне стараются нам помочь. Но увы, эти страны ничего не решают в Европе и возможности их ограничены.
Кадры решают всё!