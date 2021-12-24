Експремʼєр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської компанії "Сібур"
Колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон обраний до ради директорів російської нафтогазохімічної компанії "Сібур".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода.
Фійон у статусі "незалежного директора" увійшов до комітету з аудиту, кадрів та винагород і комітету зі сталого розвитку.
"Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) зʼясував, що офшорна компанія Кирила Шамалова у 2013 році купила 3,8% акцій "Сібура" за 100 доларів, після чого його сукупна частка у "Сібурі" склала 4,3%. У серпні 2014 року його компанія придбала 17% "Сібура". Після розлучення Шамалова-молодшого з дочкою президента Росії Катериною Тихоновою родина Шамалових вийшла з великих активів. Зокрема, частка Кирила Шамалова в "Сібурі" знизилася з 20,9 до 3,9%, він також продав частки в компаніях "Сібцемент" та "Російська цементна компанія"", - йдеться у повідомленні.
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а так фійоном у заголовку заманили нас і ми вже задумуємось, а чи не стане з тим зятьом так, як стало з бувшим зятем юлі...
адже бєлочки не карркають
А добре чи погано робили Свинарчуки, коли купляли на Росії лопаті для вертольотів?
И эти люди запрещают нам в носу ковыряться.
а те що залишиться від ЦУМу до Арбату зрівняти
...бывшая территория https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F нацистской Германии была разделена между союзниками по антигитлеровской коалиции на зоны оккупации: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 американскую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 британскую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 советскую и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 французскую .
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1946 году США и Великобритания объединили свои оккупационные зоны в Германии в так называемую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бизонию . В https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1948 году к ним присоединилась Франция, таким образом, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бизония стала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Тризонией .
чекаєм де Меркель вспливе....
Давно уже все понятно с европейскими бюрократами.
Но некоторым очень выгодно не замечать очевидных вещей и имитировать бурную деятельность в виде бесконечных и пустых переговоров "с нашими европейскими друзьями" для укрепления не существующей "антипутинской коалиции".
Есть отдельные страны, которые являются реальными друзьями Украины и искренне стараются нам помочь. Но увы, эти страны ничего не решают в Европе и возможности их ограничены.
Кадры решают всё!