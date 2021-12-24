Експремʼєр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської компанії "Сібур"

Колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон обраний до ради директорів російської нафтогазохімічної компанії "Сібур".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода.

Фійон у статусі "незалежного директора" увійшов до комітету з аудиту, кадрів та винагород і комітету зі сталого розвитку.

"Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) зʼясував, що офшорна компанія Кирила Шамалова у 2013 році купила 3,8% акцій "Сібура" за 100 доларів, після чого його сукупна частка у "Сібурі" склала 4,3%. У серпні 2014 року його компанія придбала 17% "Сібура". Після розлучення Шамалова-молодшого з дочкою президента Росії Катериною Тихоновою родина Шамалових вийшла з великих активів. Зокрема, частка Кирила Шамалова в "Сібурі" знизилася з 20,9 до 3,9%, він також продав частки в компаніях "Сібцемент" та "Російська цементна компанія"", - йдеться у повідомленні.

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