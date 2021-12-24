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Експремʼєр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської компанії "Сібур"

Експремʼєр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської компанії

Колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон обраний до ради директорів російської нафтогазохімічної компанії "Сібур".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода.

Фійон у статусі "незалежного директора" увійшов до комітету з аудиту, кадрів та винагород і комітету зі сталого розвитку.

"Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) зʼясував, що офшорна компанія Кирила Шамалова у 2013 році купила 3,8% акцій "Сібура" за 100 доларів, після чого його сукупна частка у "Сібурі" склала 4,3%. У серпні 2014 року його компанія придбала 17% "Сібура". Після розлучення Шамалова-молодшого з дочкою президента Росії Катериною Тихоновою родина Шамалових вийшла з великих активів. Зокрема, частка Кирила Шамалова в "Сібурі" знизилася з 20,9 до 3,9%, він також продав частки в компаніях "Сібцемент" та "Російська цементна компанія"", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрем'єр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть"

Автор: 

росія (64895) Фійон Франсуа (4)


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Топ коментарі
+29
Ще одна путінська шльондра вигідно працевлаштувалася. Це називається - "відкладена корупція", коли посадовець продався *****, а "гонорар" отримає через деякий час після того як звільнився...
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24.12.2021 01:21
+16
обскакал меркельшу...одной янэлохиней больше...
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24.12.2021 01:17
+13
Это чтобы было понятно чем является "Сибур", что это не просто российская компания, а ***** для подкупа иностранных чиновников за бабки ФСБ
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24.12.2021 07:27
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обскакал меркельшу...одной янэлохиней больше...
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24.12.2021 01:17 Відповісти
Нє спєші. (цитата). Все попереду)
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24.12.2021 01:26 Відповісти
Ничего не понятно, но очень интересно... При чем тут бывший премьер к написаному ниже?
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24.12.2021 01:18 Відповісти
такий журналістський прийомчик...ну, кому інтересний бивший зять путіна і чоловік його доньки...
а так фійоном у заголовку заманили нас і ми вже задумуємось, а чи не стане з тим зятьом так, як стало з бувшим зятем юлі...
адже бєлочки не карркають
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24.12.2021 07:18 Відповісти
Это чтобы было понятно чем является "Сибур", что это не просто российская компания, а ***** для подкупа иностранных чиновников за бабки ФСБ
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24.12.2021 07:27 Відповісти
Ще одна путінська шльондра вигідно працевлаштувалася. Це називається - "відкладена корупція", коли посадовець продався *****, а "гонорар" отримає через деякий час після того як звільнився...
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24.12.2021 01:21 Відповісти
Ми ведемо бізнеси з москалями,коли вони вбивають українців.Як це назвати?
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24.12.2021 01:36 Відповісти
Хто ми? Держава чи бізнесмени?
А добре чи погано робили Свинарчуки, коли купляли на Росії лопаті для вертольотів?
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24.12.2021 01:55 Відповісти
Вони заробляли великі гроші,а купляли застаріле лахміття.Хоча я не це мав на увазі.Ми в москалів навіть побутову хімію купляємо,замість того,щоб напряму з європейськими виробниками домовлятися.І так у всьому,на все є відмовки в технологів з екранів.Україна найбагатіша надрами країна в Європі і від цього потрібно відштовхуватися.
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24.12.2021 02:04 Відповісти
Особисто я купляю побутову хімію яку виробляє завод у моєму місті. Якщо якісь бізнесюки купляють в Мордорі товар та продають в Україні - значить є попит. Це вже на совісті того хто привіз, та того хто купляє цей товар. Звичайно держава має із цим щось робити, але ж...
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24.12.2021 02:15 Відповісти
Має бути заборона на московське.Скільки можна цього лайна витримувати?Повністю від всього московського відмовитися потрібно.В нас є уран,але купляємо московський,бо завода по переробці його,для атомних станцій немає і так у всьому.
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24.12.2021 02:20 Відповісти
Та хто ж би сперечався, але "мудрому наріду" хочеться ковбаси по 2.20, Басту із Кіркоровим, та "Сватів".
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24.12.2021 02:33 Відповісти
Так і попередня влада нічого не зробила для того,щоб не возити московське лахміття.Я сам за попередників голосував,бо клоунів не хотів.
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24.12.2021 02:39 Відповісти
Тут была проблема, техника Самсунг для Украины - завод в рашке. Кстати, телики lg и сейчас пр-ва кацапии.
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24.12.2021 09:00 Відповісти
Басту і Сватів не чіпайте бо то святе, 73% без них і дня не проживуть. Це для них як повітря.
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24.12.2021 08:39 Відповісти
В Киеве одновременно снимется сотни сериалов, фильмов, интервью, показов, рекламы. И большенство с российскими деньгами. Вот как тут разделить? Без их денег умрет не одна отрасль. Тут надо действовать гибридно, брать у них и пускать на укрепление обороны. А
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24.12.2021 08:55 Відповісти
Станом на 2014 рік 60 % електроенергії в Україні вироблялося АЕС, які на 100% споживали ТВЕЛи "Росатому". Поступово їх переводять на "Вестінгауз". Якби у 2014 році розірвали всі економічні зв'язки з немитою, ти б не на форумах сидів, мучаючи клаву, а тягав би воду на 9-й поверх, шукав би дрова і рив би чергову яму для вбиральні у дворі своєї багатоповерхівки, якщо не здох би від дизентерії. І це лише один аспект.
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24.12.2021 11:06 Відповісти
Штука в тому, що наше має бути. А про це мова навіть не йшла. Нехочуть наші партнери, щоб ми були енергетично незвлежні.
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24.12.2021 13:09 Відповісти
Ну, так роби! Хто тобі не дає? А то всі знаєте - як має бути, а самі ходите в нечищених черевиках.
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24.12.2021 21:29 Відповісти
Цим не може займатися окрема людина.Для цього є влада,яка має думати за безпеку країни.
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24.12.2021 21:34 Відповісти
Казалось бы причем тут коррупция на высшем уровне...

И эти люди запрещают нам в носу ковыряться.
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24.12.2021 01:26 Відповісти
А кому це вони забороняють займатися цими справами? Як на мене, так навпаки - вітають
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24.12.2021 01:28 Відповісти
плюс ганьба снайперам міравого правітєльства...
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24.12.2021 01:26 Відповісти
Это конечно очень важно.. Но у нас что не такие?
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24.12.2021 01:46 Відповісти
Тепер ждем,коли наша паскуда буде устроєна на велику посаду в газпром.Розвалить раніше чим це робить з Україною.Спеціаліст же!Не кожному дано пісєю по клавішам!
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24.12.2021 02:21 Відповісти
Яка там ще посада! За щастя буде, якщо виступити на корпоративі дозволять!
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24.12.2021 06:14 Відповісти
мрію о ядерному ударі по Москві
а те що залишиться від ЦУМу до Арбату зрівняти
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24.12.2021 04:20 Відповісти
нехай Юнеско плаче
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24.12.2021 04:22 Відповісти
Це шлюха, яка працювала при саркозі. Це вони одобрили напад путіна на Грузію в 2008 році
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24.12.2021 04:28 Відповісти
щас еще меркель подтянется
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24.12.2021 05:36 Відповісти
Ну что же, ждём когда баба Меркель войдёт в газпром
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24.12.2021 06:41 Відповісти
Жабоеды продажные.
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24.12.2021 06:49 Відповісти
Нам точно потрібна Європа , де кожен прем'єр жабоїдів і кожен канцлер німчури працевлаштовані в Московії і корумповані від п'ят до вух ?
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24.12.2021 06:53 Відповісти
Нам потрібне НАТО. Інше до дупи.
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24.12.2021 08:18 Відповісти
а як вы представляете вступ в НАТО с Луга.ндонией?
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24.12.2021 11:04 Відповісти
Вступим без Луганды.
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24.12.2021 12:44 Відповісти
а как вы себе это представляете?
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24.12.2021 12:58 Відповісти
НАТО принимает Украину с оговоркой что его обязательства по защите не распространяются на ОРДЛО и Крым.
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24.12.2021 14:21 Відповісти
що за дурня...Вы що, недавно школу закончили?
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24.12.2021 14:28 Відповісти
ФРГ признавало ГДР оккупированными территориями Германии, но это не помешало ФРГ вступить в НАТО
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24.12.2021 14:32 Відповісти


...бывшая территория https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F нацистской Германии была разделена между союзниками по антигитлеровской коалиции на зоны оккупации: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 американскую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 британскую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 советскую и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 французскую .

В https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1946 году США и Великобритания объединили свои оккупационные зоны в Германии в так называемую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бизонию . В https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1948 году к ним присоединилась Франция, таким образом, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бизония стала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Тризонией .
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24.12.2021 14:39 Відповісти
Продаються шльондри - не соромляться, що весь світ бачить🤮
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24.12.2021 07:03 Відповісти
Жить как говорится хорошо. А хорошо жить ещё лучше. ТочнА.
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24.12.2021 07:48 Відповісти
Звичайно-це просто совпадєніє....
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24.12.2021 07:49 Відповісти
ну всё ясно всем с французами и германией, шрёдеры и этот лягушатник .все запроданци и пособники россии на зарплате а там италия кореш берлускони и другие .как раз эти страны самые влиятельные + там ещё и испания с проросийским душком в европе.вот они эти 4 страны главные в евросоюзе и притормаживают вхождение Украины в нато и другое ...+ австрия там иногда бухтит что то за трубу против санкций...КАК ТАК МОЖНО ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ И НАКАЗАТЬ РАССЕЮ ОДНОВРЕМЕННО ПОМОГАТЬ ЕЙ...
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24.12.2021 08:17 Відповісти
А чем жабоеды с фрицами хуже нас? Мы ведь тоже с лаптеногими торгуем, миллионы наших хохлов-малоросов в Мордор ездят на зароботки
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24.12.2021 08:18 Відповісти
Ну, ніяк не мільйони.Немита лише на 5-му місці по популярності серед гастарбайтерів, перші 4 - країни ЄС. Скільки серед тих заробітчан наших розвідників і диверсантів - знає лише той, кому треба.
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24.12.2021 11:27 Відповісти
та ти шо....
чекаєм де Меркель вспливе....
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24.12.2021 08:19 Відповісти
Объявляется конкурс на тему :"Угадай,куда пристроят Меркельшу")
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24.12.2021 08:30 Відповісти
У Меркель огромный офис сейчас с кучей сотрудников, немецкая прэсса недоумевает зачем. Они в упор не видят погоны Штази на плечах старой кошелки. Чем бы Оно не занималось, оно продвигает интересы Х..йла в Европе. Формально неважно, неформально всегда работала будет работать на РФ это уже и ежу очевидно , но не немцам
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24.12.2021 08:59 Відповісти
Та все они видят.Делают вид,что не видят
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24.12.2021 09:19 Відповісти
Це, чи що? https://www.rbc.ru/politics/17/11/2021/619454db9a794714b9ad19c0 )))
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24.12.2021 11:35 Відповісти
Вот так покупают глошатых за лояльность к Путину и его режиму. Ещё один Шредар. Деньги сильное оружие. И у Путина получается. А у нас война на носу и я понимаю что мы жопе из за такого главнокомандующего
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24.12.2021 08:48 Відповісти
И мы опять будем слушать про коррупцию в Украине от самовлюбленных европейских бездельников. Да у нас коорупции полно, но у нас не становятся на карачки перед Хутиным экс первые лица. Исключение Янукович , но мы его вынудили в 2014м.
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24.12.2021 08:52 Відповісти
Ще один , бідний . На молодих , бл....й не вистарчає . Нажаль це категорія людей , котра би їла , срала і знову їла , але вже своє гівно . Молімося за нашу армію . Єдині , хто реально боронить Україну .
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24.12.2021 08:54 Відповісти
А говорят евврочиновники взяток не берут . Ждем где Меркель "всплывет"
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24.12.2021 09:03 Відповісти
Еще один продажный жабоед-мезавец пристроен парашниками на доходное место. И эти продажные кондомы еще набираються наглости учить нас жизни. И вообще, французы это типичные падальщики. Как и немцы с итальяшками.
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24.12.2021 09:20 Відповісти
Ай, маладес, ****! Ждем сообщения о кооптации в правление Газпрома Анжелы Хорстовны.
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24.12.2021 09:24 Відповісти
Германия, Италия, Франция - бебло ***** побеждает даже инстинкт самосохранения!
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24.12.2021 09:28 Відповісти
Никогда такого не было и вот ...
Давно уже все понятно с европейскими бюрократами.
Но некоторым очень выгодно не замечать очевидных вещей и имитировать бурную деятельность в виде бесконечных и пустых переговоров "с нашими европейскими друзьями" для укрепления не существующей "антипутинской коалиции".
Есть отдельные страны, которые являются реальными друзьями Украины и искренне стараются нам помочь. Но увы, эти страны ничего не решают в Европе и возможности их ограничены.
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24.12.2021 09:36 Відповісти
а бабу ангелу пристроили уже?)) она ж так старалась, так старалась...
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24.12.2021 09:49 Відповісти
не сразу.... Сделают паузу...
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24.12.2021 09:54 Відповісти
Вот каак надо, учитесь!
Кадры решают всё!
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24.12.2021 09:59 Відповісти
Внешнее управление 😄
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24.12.2021 12:47 Відповісти
 
 