РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5555 посетителей онлайн
Новости
2 343 19

Культуру коммуникации с ветеранами нужно менять, - министр Лапутина

Культуру коммуникации с ветеранами нужно менять, - министр Лапутина

В Украине необходимо изменять культуру коммуникации с бывшими военнослужащими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это подчеркнула министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью Укринформу.

"Нам нужно культуру коммуникации с ветеранами менять. Потому что так не может и не должно быть, когда ветеран приходит с конкретной проблемой, и слышит: "А кто вас туда посылал?"" - отметила она.

По словам министра, необходимо проводить информационные мероприятия для исполнителей на местах, потому что больше всего вопросов – именно к ним.

"На государственном уровне есть понимание, даже есть соответствующие программы, принимаются соответствующие решения, а эти люди как работали 15 лет назад, так работают и сегодня. Им все равно – ветеран это, пенсионер или студент – женщины ходят с чашками все время между кабинетами и никого не принимают. Вот эта инерция собеса людей и раздражает, особенно, когда люди вернулись с войны", - сказала Лапутина.

Она добавила, что в большинстве своем на уровне исполнителей, экспертов, главных специалистов многие вообще не знают о том, что есть ветеранская политика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 170 семей ветеранов получат жилье до конца года, - Лапутина

Автор: 

Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина (52)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Сподіваюсь культуру комунікації змінювати не на ту якою з ветеранами користується криворогуль Гундосик, чи його Хлєбалошвілі...?

показать весь комментарий
24.12.2021 02:36
+7
показать весь комментарий
24.12.2021 02:25
+5
документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу. поздравляю Зэ-билы
показать весь комментарий
24.12.2021 02:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу. поздравляю Зэ-билы
показать весь комментарий
24.12.2021 02:09 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 02:25 Ответить
Сподіваюсь культуру комунікації змінювати не на ту якою з ветеранами користується криворогуль Гундосик, чи його Хлєбалошвілі...?

показать весь комментарий
24.12.2021 02:36 Ответить
Ла- Путина
показать весь комментарий
24.12.2021 04:24 Ответить
ЛОХ ЄТО СУДЬБА
показать весь комментарий
24.12.2021 05:12 Ответить
И это судьба найвелычнишой ЗЕленой блевотины, бубочки криворогого.
показать весь комментарий
24.12.2021 07:22 Ответить
І не посперечаєшся
показать весь комментарий
24.12.2021 10:23 Ответить
В Європі в розпорядку дня є "маленький обід". В Португалії 11-11.15, в Іспанії 11-11,30.Всі дружно пють каву,зїдають бутерброд,чи яблуко,по бажанню,можуть піти на цей час в кафе.І все,ніхто не ходить цілий день по коридорах і не шукає окріп,заварку "сахарок",чи пригод...
показать весь комментарий
24.12.2021 06:53 Ответить
так це при вашій Зе-владі так. для чиновників вашої зе-влади що не відчувають відповідальності і де судять військових як в чомусь винних. це ви самі створили прециндент зі своїм прециндентом-Зеленським.
показать весь комментарий
24.12.2021 07:17 Ответить
А как еще общаться быдлу, выбравшему ЗЕбанутого говнокомандующего, когда этот мелкий дрыщ в самом начале своей каденции показал пример такого общения, когда блеял, что он не лох и ему 42 года. Не будь этот дрыщ президентом, то сходу получил-бы по своему рылу. И так надо общаться со всем ЗЕбанутым быдлом, которое не было на войне и что-то блеет против ветеранов.
показать весь комментарий
24.12.2021 07:32 Ответить
Почніть "культуру комунікації" з скасування, висосаних з козлячого члена, підозр ветеранам та активістам!!! Бо , бла-бла-бла про одне, а в діях зовсім інше!
показать весь комментарий
24.12.2021 08:06 Ответить
ты министерка - ты и меняй а не жалуйся по эфирах будто сама только вчера с марса прилетела
показать весь комментарий
24.12.2021 08:26 Ответить
особливо оцьому
показать весь комментарий
24.12.2021 08:48 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 08:50 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 09:02 Ответить
Нам 30 років розповідають,що потрібно,а чому не робиш?
показать весь комментарий
24.12.2021 08:53 Ответить
Тому, що ця казочка розрахована на обдурених проукраїнських громадян, що повелися на це лайно в 2019 році..
показать весь комментарий
24.12.2021 09:04 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 09:05 Ответить
 
 