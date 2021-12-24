Культуру коммуникации с ветеранами нужно менять, - министр Лапутина

В Украине необходимо изменять культуру коммуникации с бывшими военнослужащими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это подчеркнула министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью Укринформу.

"Нам нужно культуру коммуникации с ветеранами менять. Потому что так не может и не должно быть, когда ветеран приходит с конкретной проблемой, и слышит: "А кто вас туда посылал?"" - отметила она.

По словам министра, необходимо проводить информационные мероприятия для исполнителей на местах, потому что больше всего вопросов – именно к ним.

"На государственном уровне есть понимание, даже есть соответствующие программы, принимаются соответствующие решения, а эти люди как работали 15 лет назад, так работают и сегодня. Им все равно – ветеран это, пенсионер или студент – женщины ходят с чашками все время между кабинетами и никого не принимают. Вот эта инерция собеса людей и раздражает, особенно, когда люди вернулись с войны", - сказала Лапутина.

Она добавила, что в большинстве своем на уровне исполнителей, экспертов, главных специалистов многие вообще не знают о том, что есть ветеранская политика.

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