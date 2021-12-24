Культуру комунікації з ветеранами потрібно змінювати, - міністр Лапутіна

В Україні необхідно змінювати культуру комунікації з колишніми військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю Укрінформу.

"Нам потрібно культуру комунікації з ветеранами змінювати. Бо так не може і не має бути, коли ветеран приходить з конкретною проблемою, і чує: "А хто вас туди посилав?"" - зазначила вона.

За словами міністра, необхідно проводити інформаційні заходи для виконавців на місцях, бо найбільше питань – саме до них.

"На державному рівні є розуміння, навіть є відповідні програми, приймаються відповідні рішення, а ці люди як працювали 15 років тому, так працюють і сьогодні. Їм все одно – це ветеран, пенсіонер чи студент – жіночки ходять із чашками весь час між кабінетами і нікого не приймають. Ось ця інерція соцзабезу людей і дратує, особливо коли люди повернулися з війни", - сказала Лапутіна.

Вона додала, що здебільшого на рівні виконавців, експертів, головних спеціалістів багато хто взагалі не знає про те, що є ветеранська політика.

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