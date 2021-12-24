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Культуру комунікації з ветеранами потрібно змінювати, - міністр Лапутіна

Культуру комунікації з ветеранами потрібно змінювати, - міністр Лапутіна

В Україні необхідно змінювати культуру комунікації з колишніми військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю Укрінформу.

"Нам потрібно культуру комунікації з ветеранами змінювати. Бо так не може і не має бути, коли ветеран приходить з конкретною проблемою, і чує: "А хто вас туди посилав?"" - зазначила вона.

За словами міністра, необхідно проводити інформаційні заходи для виконавців на місцях, бо найбільше питань – саме до них.

"На державному рівні є розуміння, навіть є відповідні програми, приймаються відповідні рішення, а ці люди як працювали 15 років тому, так працюють і сьогодні. Їм все одно – це ветеран, пенсіонер чи студент – жіночки ходять із чашками весь час між кабінетами і нікого не приймають. Ось ця інерція соцзабезу людей і дратує, особливо коли люди повернулися з війни", - сказала Лапутіна.

Вона додала, що здебільшого на рівні виконавців, експертів, головних спеціалістів багато хто взагалі не знає про те, що є ветеранська політика.

Також читайте: 170 родин ветеранів отримають житло до кінця року, - Лапутіна

Автор: 

Міністерство у справах ветеранів (304) Лапутіна (65)


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Топ коментарі
+8
Сподіваюсь культуру комунікації змінювати не на ту якою з ветеранами користується криворогуль Гундосик, чи його Хлєбалошвілі...?

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24.12.2021 02:36
+7
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24.12.2021 02:25
+5
документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу. поздравляю Зэ-билы
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24.12.2021 02:09
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документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу. поздравляю Зэ-билы
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24.12.2021 02:09 Відповісти
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24.12.2021 02:25 Відповісти
Сподіваюсь культуру комунікації змінювати не на ту якою з ветеранами користується криворогуль Гундосик, чи його Хлєбалошвілі...?

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24.12.2021 02:36 Відповісти
Ла- Путина
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24.12.2021 04:24 Відповісти
ЛОХ ЄТО СУДЬБА
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24.12.2021 05:12 Відповісти
И это судьба найвелычнишой ЗЕленой блевотины, бубочки криворогого.
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24.12.2021 07:22 Відповісти
І не посперечаєшся
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24.12.2021 10:23 Відповісти
В Європі в розпорядку дня є "маленький обід". В Португалії 11-11.15, в Іспанії 11-11,30.Всі дружно пють каву,зїдають бутерброд,чи яблуко,по бажанню,можуть піти на цей час в кафе.І все,ніхто не ходить цілий день по коридорах і не шукає окріп,заварку "сахарок",чи пригод...
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24.12.2021 06:53 Відповісти
так це при вашій Зе-владі так. для чиновників вашої зе-влади що не відчувають відповідальності і де судять військових як в чомусь винних. це ви самі створили прециндент зі своїм прециндентом-Зеленським.
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24.12.2021 07:17 Відповісти
А как еще общаться быдлу, выбравшему ЗЕбанутого говнокомандующего, когда этот мелкий дрыщ в самом начале своей каденции показал пример такого общения, когда блеял, что он не лох и ему 42 года. Не будь этот дрыщ президентом, то сходу получил-бы по своему рылу. И так надо общаться со всем ЗЕбанутым быдлом, которое не было на войне и что-то блеет против ветеранов.
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24.12.2021 07:32 Відповісти
Почніть "культуру комунікації" з скасування, висосаних з козлячого члена, підозр ветеранам та активістам!!! Бо , бла-бла-бла про одне, а в діях зовсім інше!
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24.12.2021 08:06 Відповісти
ты министерка - ты и меняй а не жалуйся по эфирах будто сама только вчера с марса прилетела
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24.12.2021 08:26 Відповісти
особливо оцьому
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24.12.2021 08:48 Відповісти
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24.12.2021 08:50 Відповісти
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24.12.2021 09:02 Відповісти
Нам 30 років розповідають,що потрібно,а чому не робиш?
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24.12.2021 08:53 Відповісти
Тому, що ця казочка розрахована на обдурених проукраїнських громадян, що повелися на це лайно в 2019 році..
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24.12.2021 09:04 Відповісти
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24.12.2021 09:05 Відповісти
 
 