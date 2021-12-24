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Новости Война
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Байдену предлагают ввести санкции против 15 палачей донецкой "Изоляции"

Байдену предлагают ввести санкции против 15 палачей донецкой

Президенту США Джо Байдену предлагают ввести санкции против 15 человек, причастных к нарушениям прав человека на востоке Украины.

Об этом говорится в письме руководителей ряда организаций, общественных деятелей и послов Байдену, информирует Цензор.НЕТ.

Это письмо подписали исполнительный директор PEN America Сюзанна Носсель, директор программ для Европы и Евразии Freedom House Марк Берендт, заместитель директора Атлантического совета Евразийского центра Мелинда Харинг, Директор проекта стратегического судебного разбирательства Atlantic Council Гиссу Ниа, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине Курт Волкер, бывший посол США в Украина Мари Йованович и другие.

"Призываем немедленно ввести целенаправленные санкции в соответствии с Глобальным законом о правах человека Магнитского против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в районах восточной Украины, контролируемых Россией", - говорится в письме.

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"15 преступников, против которых мы просим ввести санкции, перечислены на основе проверенных исследований и усилий международно признанных правозащитных организаций, Украинской медиа-инициативы по правам человека (UMIHR) и Украинского Хельсинского союза по правам человека (УГСПЛ). Эти злоумышленники работают в пресловутой "Изоляции" в Донецке, на востоке Украины. Заложников в этом незаконном месте заключения... регулярно пытают и подвергают психологическому и физическому унижению", - отмечают подписанты письма.

В нем также упомянут журналист Станислав Асеев, который сам был узником "Изоляции", задокументировал пытки, которые он подвергся, а также пытки и убийства, свидетелем которых он был.

Автор: 

Байден (2785) оккупация (10112) пытки (832) санкции (11254) США (26381) тюрьма (822) Асеев (60)


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Топ комментарии
+7
Цирк. Еще швейцарские счета их заморозте. Там даже не знают в какой стороне Европа находится а вы на них санкции. А может лучше на самого главного ката который всеми катами командует санкции наложите а не на шантрапу?
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24.12.2021 12:31
+4
Укази не говорити про політику, санкції замість кримінального кодексу і законів… вже і Америку підсаджують на цей нонсенс! Ці люди терористи і над ними треба засудити і наказати відповідно! Їм ті американські санкції до дупи! Вдурдом Веселка, а не держава!
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24.12.2021 12:33
+4
Санкции это принятая практика для воздействие на граждан третьих стран, которые находятся вне досягаемости. Но Украина впереди планеты всей, вводить санкции против своих граждан, которые гуляют по Киеву и находятся под действием законов Украины, это нонсенс, высший пилотаж идиотизма...
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24.12.2021 12:42
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Правила форума Совет форумчан
Кінчайте там вже зі своїми «санкціями»!
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24.12.2021 12:30 Ответить
Укази не говорити про політику, санкції замість кримінального кодексу і законів… вже і Америку підсаджують на цей нонсенс! Ці люди терористи і над ними треба засудити і наказати відповідно! Їм ті американські санкції до дупи! Вдурдом Веселка, а не держава!
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24.12.2021 12:33 Ответить
Санкции это принятая практика для воздействие на граждан третьих стран, которые находятся вне досягаемости. Но Украина впереди планеты всей, вводить санкции против своих граждан, которые гуляют по Киеву и находятся под действием законов Украины, это нонсенс, высший пилотаж идиотизма...
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24.12.2021 12:42 Ответить
Де Байден в Вашингтоні, а де якийсь чорт в підвалі Донецька! Для цього чорта американські санкції будутьяк нагорода!
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24.12.2021 13:12 Ответить
Согласен с Вами, очень удобно ничего не делать самому, а все проблемы сваливать на соседа. Нет что бы с Байрактара бомбу залепить между глаз тому уроду, это технически возможно, они взывают о санкциях к США...
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24.12.2021 13:23 Ответить
Цирк. Еще швейцарские счета их заморозте. Там даже не знают в какой стороне Европа находится а вы на них санкции. А может лучше на самого главного ката который всеми катами командует санкции наложите а не на шантрапу?
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24.12.2021 12:31 Ответить
потім ще по всьому світі цих паскуд ловити, добре що він вже не такий великий як раніше, в Аргентині вже не поховаються
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24.12.2021 12:33 Ответить
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24.12.2021 12:35 Ответить
У нас керивника САП не могут назначить, а США да, санкции должны вводить. Я не понял, где эта гнида Мураев, так у нас внешнее управление, или нет?
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24.12.2021 12:39 Ответить
Єдина та неповторна санкція проти уродів-катюг це публічне
повішення! А чорносракого Мураєва перед цим розстріляти!
Комунцким виродкам не місце в української землі. Баста терпіти!
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24.12.2021 13:45 Ответить
В землі їм як раз і місце...
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24.12.2021 13:50 Ответить
Невже ті чорти збираются іхати в США ? санкцІі треба вводити проти чиноі влади рф ,олігархів ,банків ,а ще проти нашоі п'ятоі колони яка досить комфортно почуваєтся.
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24.12.2021 12:52 Ответить
Ну, шо ж мы такие сцыклывые? Моссад уже давно порешал этот вопрос. А наше СБУ только крышевать умеет...
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24.12.2021 13:04 Ответить
Против агента сбу тоже?
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24.12.2021 13:20 Ответить
які санкції?
винести приговор, смертна кара, з винагородою для виконавця якщо будуть докази - голову хай принесуть
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24.12.2021 13:34 Ответить
І що це дасть?
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24.12.2021 14:05 Ответить
после глубокой озабоченности это похоже приведет к глубокому удовлетворению
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24.12.2021 14:52 Ответить
Лучше введите санкцыы против тех пидоров, которые валят конкурс на главу САП.
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24.12.2021 17:39 Ответить
 
 