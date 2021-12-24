Байдену предлагают ввести санкции против 15 палачей донецкой "Изоляции"

Президенту США Джо Байдену предлагают ввести санкции против 15 человек, причастных к нарушениям прав человека на востоке Украины.

Об этом говорится в письме руководителей ряда организаций, общественных деятелей и послов Байдену, информирует Цензор.НЕТ.

Это письмо подписали исполнительный директор PEN America Сюзанна Носсель, директор программ для Европы и Евразии Freedom House Марк Берендт, заместитель директора Атлантического совета Евразийского центра Мелинда Харинг, Директор проекта стратегического судебного разбирательства Atlantic Council Гиссу Ниа, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине Курт Волкер, бывший посол США в Украина Мари Йованович и другие.

"Призываем немедленно ввести целенаправленные санкции в соответствии с Глобальным законом о правах человека Магнитского против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в районах восточной Украины, контролируемых Россией", - говорится в письме.

Также читайте: Польше, возможно, придется строить забор на границе с Украиной: неизвестно, по какой модели пойдут россияне, - вице-премьер Качиньский

"15 преступников, против которых мы просим ввести санкции, перечислены на основе проверенных исследований и усилий международно признанных правозащитных организаций, Украинской медиа-инициативы по правам человека (UMIHR) и Украинского Хельсинского союза по правам человека (УГСПЛ). Эти злоумышленники работают в пресловутой "Изоляции" в Донецке, на востоке Украины. Заложников в этом незаконном месте заключения... регулярно пытают и подвергают психологическому и физическому унижению", - отмечают подписанты письма.

В нем также упомянут журналист Станислав Асеев, который сам был узником "Изоляции", задокументировал пытки, которые он подвергся, а также пытки и убийства, свидетелем которых он был.