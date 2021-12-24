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Байдену пропонують запровадити санкції проти 15 катів донецької "Ізоляції"

Байдену пропонують запровадити санкції проти 15 катів донецької

Президенту США Джо Байдену пропонують запровадити санкції проти 15 осіб, причетних до порушень прав людини на сході України.

Про це йдеться у листі керівників ряду організацій, громадських діячів та послів до Байдена, інформує Цензор.НЕТ.

Так, цей лист підписали виконавчий директор PEN America Сюзанна Носсель, директор програм для Європи та Євразії
Freedom House Марк Берендт, заступник директора Атлантичної ради Євразійського центру Мелінда Харінг, Директор проєкту стратегічного судового розгляду Atlantic Council Гіссу Ніа, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, колишній посол США в НАТО і спеціальний представник з питань України Курт Волкер, колишній посол США в Україні Марі Йованович та інші.

"Закликаємо негайно запровадити цілеспрямовані санкції відповідно до Глобального закону про права людини Магнітського проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в районах східної України, контрольованих Росією", - йдеться у листі.

"15 злочинців, проти яких ми просимо запровадити санкції, перераховані на основі перевірених досліджень і зусиль міжнародно визнаних правозахисних організацій, Української медіа-ініціативи з прав людини (UMIHR) та Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ). Ці зловмисники працюють у горезвісній в’язниці "Ізоляція" в Донецьку, на сході України. Заручників у цьому незаконному місці ув’язнення... регулярно катують та піддають психологічному та фізичному приниженню", - зазначають підписанти листа.

В ньому також згадано журналіста Станіслава Асєєва, який сам був в’язнем "Ізоляції", задокументував тортури, яких він зазнав, а також катування та вбивства, свідком яких він був.

Читайте також: Обвинувачений у катуванні людей в донецькому концтаборі "Ізоляція" Бражніков втік до Франції, - ЗМІ

Автор: 

Байден Джо (2883) окупація (6661) катування (597) санкції (11763) США (22473) в’язниця (439) Асєєв Станіслав (59)


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Топ коментарі
+7
Цирк. Еще швейцарские счета их заморозте. Там даже не знают в какой стороне Европа находится а вы на них санкции. А может лучше на самого главного ката который всеми катами командует санкции наложите а не на шантрапу?
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24.12.2021 12:31
+4
Укази не говорити про політику, санкції замість кримінального кодексу і законів… вже і Америку підсаджують на цей нонсенс! Ці люди терористи і над ними треба засудити і наказати відповідно! Їм ті американські санкції до дупи! Вдурдом Веселка, а не держава!
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24.12.2021 12:33
+4
Санкции это принятая практика для воздействие на граждан третьих стран, которые находятся вне досягаемости. Но Украина впереди планеты всей, вводить санкции против своих граждан, которые гуляют по Киеву и находятся под действием законов Украины, это нонсенс, высший пилотаж идиотизма...
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24.12.2021 12:42
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Кінчайте там вже зі своїми «санкціями»!
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24.12.2021 12:30 Відповісти
Укази не говорити про політику, санкції замість кримінального кодексу і законів… вже і Америку підсаджують на цей нонсенс! Ці люди терористи і над ними треба засудити і наказати відповідно! Їм ті американські санкції до дупи! Вдурдом Веселка, а не держава!
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24.12.2021 12:33 Відповісти
Санкции это принятая практика для воздействие на граждан третьих стран, которые находятся вне досягаемости. Но Украина впереди планеты всей, вводить санкции против своих граждан, которые гуляют по Киеву и находятся под действием законов Украины, это нонсенс, высший пилотаж идиотизма...
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24.12.2021 12:42 Відповісти
Де Байден в Вашингтоні, а де якийсь чорт в підвалі Донецька! Для цього чорта американські санкції будутьяк нагорода!
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24.12.2021 13:12 Відповісти
Согласен с Вами, очень удобно ничего не делать самому, а все проблемы сваливать на соседа. Нет что бы с Байрактара бомбу залепить между глаз тому уроду, это технически возможно, они взывают о санкциях к США...
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24.12.2021 13:23 Відповісти
Цирк. Еще швейцарские счета их заморозте. Там даже не знают в какой стороне Европа находится а вы на них санкции. А может лучше на самого главного ката который всеми катами командует санкции наложите а не на шантрапу?
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24.12.2021 12:31 Відповісти
потім ще по всьому світі цих паскуд ловити, добре що він вже не такий великий як раніше, в Аргентині вже не поховаються
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24.12.2021 12:33 Відповісти
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24.12.2021 12:35 Відповісти
У нас керивника САП не могут назначить, а США да, санкции должны вводить. Я не понял, где эта гнида Мураев, так у нас внешнее управление, или нет?
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24.12.2021 12:39 Відповісти
Єдина та неповторна санкція проти уродів-катюг це публічне
повішення! А чорносракого Мураєва перед цим розстріляти!
Комунцким виродкам не місце в української землі. Баста терпіти!
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24.12.2021 13:45 Відповісти
В землі їм як раз і місце...
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24.12.2021 13:50 Відповісти
Невже ті чорти збираются іхати в США ? санкцІі треба вводити проти чиноі влади рф ,олігархів ,банків ,а ще проти нашоі п'ятоі колони яка досить комфортно почуваєтся.
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24.12.2021 12:52 Відповісти
Ну, шо ж мы такие сцыклывые? Моссад уже давно порешал этот вопрос. А наше СБУ только крышевать умеет...
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24.12.2021 13:04 Відповісти
Против агента сбу тоже?
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24.12.2021 13:20 Відповісти
які санкції?
винести приговор, смертна кара, з винагородою для виконавця якщо будуть докази - голову хай принесуть
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24.12.2021 13:34 Відповісти
І що це дасть?
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24.12.2021 14:05 Відповісти
после глубокой озабоченности это похоже приведет к глубокому удовлетворению
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24.12.2021 14:52 Відповісти
Лучше введите санкцыы против тех пидоров, которые валят конкурс на главу САП.
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24.12.2021 17:39 Відповісти
 
 