Байдену пропонують запровадити санкції проти 15 катів донецької "Ізоляції"

Президенту США Джо Байдену пропонують запровадити санкції проти 15 осіб, причетних до порушень прав людини на сході України.

Про це йдеться у листі керівників ряду організацій, громадських діячів та послів до Байдена, інформує Цензор.НЕТ.

Так, цей лист підписали виконавчий директор PEN America Сюзанна Носсель, директор програм для Європи та Євразії

Freedom House Марк Берендт, заступник директора Атлантичної ради Євразійського центру Мелінда Харінг, Директор проєкту стратегічного судового розгляду Atlantic Council Гіссу Ніа, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, колишній посол США в НАТО і спеціальний представник з питань України Курт Волкер, колишній посол США в Україні Марі Йованович та інші.

"Закликаємо негайно запровадити цілеспрямовані санкції відповідно до Глобального закону про права людини Магнітського проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в районах східної України, контрольованих Росією", - йдеться у листі.

"15 злочинців, проти яких ми просимо запровадити санкції, перераховані на основі перевірених досліджень і зусиль міжнародно визнаних правозахисних організацій, Української медіа-ініціативи з прав людини (UMIHR) та Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ). Ці зловмисники працюють у горезвісній в’язниці "Ізоляція" в Донецьку, на сході України. Заручників у цьому незаконному місці ув’язнення... регулярно катують та піддають психологічному та фізичному приниженню", - зазначають підписанти листа.

В ньому також згадано журналіста Станіслава Асєєва, який сам був в’язнем "Ізоляції", задокументував тортури, яких він зазнав, а також катування та вбивства, свідком яких він був.

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