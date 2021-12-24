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Новости Война
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Минобороны объяснило, как женщинам стать на воинский учет. Инструкция

Минобороны объяснило, как женщинам стать на воинский учет. Инструкция

В Министерстве обороны Украины подготовили разъяснения для украинок, которые должны встать на воинский учет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Как действовать:

  • Женщина сначала должна сообщить своему руководителю предприятия.
  • Появиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить, подлежит ли она военному учету, поскольку есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью.
  • Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончание учебного заведения, справку из учреждения, где работает.
  • После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В сторону уменьшения и здравого смысла": "слуга народа" Завитневич заявил, что список профессий женщин для воинского учета будет сокращен

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Автор: 

женщины (884) Минобороны (9285) воинская повинность (77) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+44
Пусть Ленка первой пример подаст.
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24.12.2021 13:28
+35

Вимога жінкам більшості професій ставати на військовий облік викликало масове обурення у групах та середовищах, які колись підтримували Зеленського.
Найбільше закидають Зеленському те, що він сам ухилявся від армії. Буквально за один день, «Бубочка» та «Маладєц» перетворився на «чотирикратного уклоніста».
Любов до популістів - це як справжня любов: від любові до ненависті - один крок.

«Порошенко - це війна», «Порошенко не хоче закінчити війну, а от прийде Зеленський - то він домовиться з Путіним, і війна закінчиться» - верещали тупоголові барани у 2019 році…
Пройшло 2,5 роки влади ЗЕленого гівна - війна не лише не закінчилася, а й може початися новий наступ кацапської Орди на Україну.
І тут Вовочка робить подаруночок тим жінкам, які рвали за нього жопу в 2019 році - тепер усі вони мають стати на облік у військкоматах))
Як же я іржу з дебілів)))😄
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24.12.2021 13:27
+34
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24.12.2021 13:24
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Чтьото-ржу....
Тепер і маму?
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24.12.2021 14:47 Ответить
Накуя так сложно то?
Сделайте подачу от предприятия минимального набора копий доков.
И если не дай бог дойдёт до призыва тогда уже и проходить медкомиссию.
А толку с этой медкомиссии сейчас ноль. Бо к тому времени здоровье может карлинально измениться или забеременеет или ещё какая нибудь хрень случится.
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24.12.2021 14:49 Ответить
забеременеть - это не хрень
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24.12.2021 15:32 Ответить
зачем эта перепись населения, с подачей всех документов? а не оборзели ли они? зачем военкомату ИНН, свидетельства о рождении детей?
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24.12.2021 14:57 Ответить
хенералы решили врага закидать пушечным мясом, пусть начнут со своих дочерей и жен..
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24.12.2021 14:59 Ответить


офицер морской пехоты Дмитрий Иванов.

«Ладно, давайте серьезно, без стеба, иронии и прочего.
Я не могу расписываться за всю армию, не имею полномочий, но спрашивал у многих военных сегодня, что они думают по поводу нововведений в воинский учёт.
Мнения разные, но резкого негатива не было ни от кого. Были разного рода *********, куда ж без них, были равнодушные пожатия плечами, были ответы в стиле «Ну и отлично».
Поясню немного логику военных - то есть людей, которые всё же немного больше понимают в подобных процессах (удивительно, правда?).
1. У нас война.
2. У нас война с противником, который имеет гораздо бОльшие ресурсы, чем мы.
3. Армии нужны мобрезервы.
4. Те мобрезервы, которые есть, очень хороши, но в случае полномасштабной войны их может оказаться недостаточно, потому постановка на учёт женщин не повредит точно.
5. Общество забыло о войне. Она давно уже стала не страшной, далёкой, происходящей где-то там далеко. Нововведение с учётом - хороший способ напомнить об этом.
Ну и основное.
Дорогие женщины, которые включили истерику (обращаюсь только к таким)!
Вас никто никуда не забирает.
Вас никто не призывает на войну.
Вас не схватит злой военком и не заставит рыть окопы, попутно отстреливаясь из трофейного бластера.
Вам не выдадут сразу же при постановке на учёт два пулемета, собаку Мухтара, попугая-матершинника и черную метку.
И нет, постановка на учёт НЕ ДЕЛАЕТ вас военнослужащими. Как показали 6 волн мобилизации, встать на учёт и пойти служить - это в корне разные вещи, часто не связанные между собой. Прекращаем панику, истерику и возвращаемся к любимому занятию - чистке кулемета с помощью Фейри.
А, ну и да, на учёт всё же встаньте, никакой беды тут нет.
При моем полном отсутствии симпатии к нашему политическому руководству (имею на это право как гражданин) данную инициативу воспринимаю как правильную.
Лишь бы теперь МОУ нормально пояснило военкоматам, как это всё провернуть, а то военкомов реально жалко", - написал офицер в Facebook.
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24.12.2021 15:05 Ответить
Тогда нахрен это нужно??? Не проголосуешь -получишь повестку!
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24.12.2021 15:50 Ответить
Чисто интересно:
О чём "Женщина сначала должна сообщить своему руководителю предприятия"?
А почему военные в этом вопросе не полагаются на хвалёный-перехвалёный застосунок "Дія" или на электронную почту?
А если женщине в 2022-м году исполняется 59 годочков?
Или медкомиссии будут такие же как в 2014-м году:
- Доктор, у меня грыжа позвоночника.
- Там на передке попадёшь под "Град", твоя грыжа высыпется в трусы. Годен!
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24.12.2021 15:11 Ответить
Тепер найспокійніші професії для жінки "домогосподарка", "утриманка", "проститутка" (не путати з масажистками масажних салонів!). В цілому всі самозайняті жінки які працюють нелегально. Замість того щоб піднімати градус патріотизму такі недолугі бюрократичні "закони" збільшують навантаження на воєнкомати в військовий час доводячи і так занедбану роботу з резервістами та формуванням територіальних підрозділів до абсурду. Я так розумію що фінансуватися ця безглузда паперова діяльність буде за рахунок штрафів. При цьому ніякої військової підготовки жінки проходити не будуть - на це просто немає коштів. Абсурд.
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24.12.2021 15:23 Ответить
для того, щоб всім жінкам, як не стати на військовий облік,потрібно приклад з"зе" уклоніста приклад брати
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24.12.2021 15:38 Ответить
А "викладачей та перекладачей" чому не має?
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24.12.2021 15:44 Ответить
Хтось мені нагада коли це почесне право для жінок служити в армії (окрім працівників медицини звісно), стало обовязком?
І чому жінкам погрожують штрафами, і це поки що, завтра може ще кримінальну відповідальність кошерні введуть?
В нас що вже усі чоловіки закінчилися?
Яке падло вирішило ховатися за спини нашіх жінок, матерів, дочок та сестер?
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24.12.2021 16:38 Ответить
№22/130110-еп |

ЗНУЩАННЯ НАД ЖІНКАМИ! НЕ ПОВИННІ УСІ ЖІНКИ ЯКІ МАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА/АБО ПРОФЕСІЮ БУТИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИМИ!!!
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24.12.2021 16:56 Ответить
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