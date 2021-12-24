Минобороны объяснило, как женщинам стать на воинский учет. Инструкция

В Министерстве обороны Украины подготовили разъяснения для украинок, которые должны встать на воинский учет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Как действовать:

Женщина сначала должна сообщить своему руководителю предприятия.

Появиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить, подлежит ли она военному учету, поскольку есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью.

Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончание учебного заведения, справку из учреждения, где работает.

После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

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