Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік. Інструкція

У Міністерстві оборони України підготували роз'яснення для українок, які мають стати на військовий облік.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Як діяти:

Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.

З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та обмеження по здоров'ю.

Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.

Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

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