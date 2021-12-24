Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік. Інструкція
У Міністерстві оборони України підготували роз'яснення для українок, які мають стати на військовий облік.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
Як діяти:
- Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.
- З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та обмеження по здоров'ю.
- Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.
- Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.
Топ коментарі
+44 Підлога Маккартні
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Тепер і маму?
Сделайте подачу от предприятия минимального набора копий доков.
И если не дай бог дойдёт до призыва тогда уже и проходить медкомиссию.
А толку с этой медкомиссии сейчас ноль. Бо к тому времени здоровье может карлинально измениться или забеременеет или ещё какая нибудь хрень случится.
офицер морской пехоты Дмитрий Иванов.
«Ладно, давайте серьезно, без стеба, иронии и прочего.
Я не могу расписываться за всю армию, не имею полномочий, но спрашивал у многих военных сегодня, что они думают по поводу нововведений в воинский учёт.
Мнения разные, но резкого негатива не было ни от кого. Были разного рода *********, куда ж без них, были равнодушные пожатия плечами, были ответы в стиле «Ну и отлично».
Поясню немного логику военных - то есть людей, которые всё же немного больше понимают в подобных процессах (удивительно, правда?).
1. У нас война.
2. У нас война с противником, который имеет гораздо бОльшие ресурсы, чем мы.
3. Армии нужны мобрезервы.
4. Те мобрезервы, которые есть, очень хороши, но в случае полномасштабной войны их может оказаться недостаточно, потому постановка на учёт женщин не повредит точно.
5. Общество забыло о войне. Она давно уже стала не страшной, далёкой, происходящей где-то там далеко. Нововведение с учётом - хороший способ напомнить об этом.
Ну и основное.
Дорогие женщины, которые включили истерику (обращаюсь только к таким)!
Вас никто никуда не забирает.
Вас никто не призывает на войну.
Вас не схватит злой военком и не заставит рыть окопы, попутно отстреливаясь из трофейного бластера.
Вам не выдадут сразу же при постановке на учёт два пулемета, собаку Мухтара, попугая-матершинника и черную метку.
И нет, постановка на учёт НЕ ДЕЛАЕТ вас военнослужащими. Как показали 6 волн мобилизации, встать на учёт и пойти служить - это в корне разные вещи, часто не связанные между собой. Прекращаем панику, истерику и возвращаемся к любимому занятию - чистке кулемета с помощью Фейри.
А, ну и да, на учёт всё же встаньте, никакой беды тут нет.
При моем полном отсутствии симпатии к нашему политическому руководству (имею на это право как гражданин) данную инициативу воспринимаю как правильную.
Лишь бы теперь МОУ нормально пояснило военкоматам, как это всё провернуть, а то военкомов реально жалко", - написал офицер в Facebook.
О чём "Женщина сначала должна сообщить своему руководителю предприятия"?
А почему военные в этом вопросе не полагаются на хвалёный-перехвалёный застосунок "Дія" или на электронную почту?
А если женщине в 2022-м году исполняется 59 годочков?
Или медкомиссии будут такие же как в 2014-м году:
- Доктор, у меня грыжа позвоночника.
- Там на передке попадёшь под "Град", твоя грыжа высыпется в трусы. Годен!
І чому жінкам погрожують штрафами, і це поки що, завтра може ще кримінальну відповідальність кошерні введуть?
В нас що вже усі чоловіки закінчилися?
Яке падло вирішило ховатися за спини нашіх жінок, матерів, дочок та сестер?
ЗНУЩАННЯ НАД ЖІНКАМИ! НЕ ПОВИННІ УСІ ЖІНКИ ЯКІ МАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА/АБО ПРОФЕСІЮ БУТИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИМИ!!!