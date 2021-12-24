УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9662 відвідувача онлайн
Новини Війна
14 270 113

Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік. Інструкція

Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік. Інструкція

У Міністерстві оборони України підготували роз'яснення для українок, які мають стати на військовий облік.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Як діяти:

  • Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.
  • З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та обмеження по здоров'ю.
  • Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.
  • Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У бік зменшення та здорового глузду": "слуга народу" Завітневич заявив, що список професій жінок для військового обліку буде скорочено

Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік 01
Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік 02
Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік 03
Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік 04
Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік 05

Автор: 

жінки (623) Міноборони (7304) військовий обов’язок (92) Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Пусть Ленка первой пример подаст.
показати весь коментар
24.12.2021 13:28
+35

Вимога жінкам більшості професій ставати на військовий облік викликало масове обурення у групах та середовищах, які колись підтримували Зеленського.
Найбільше закидають Зеленському те, що він сам ухилявся від армії. Буквально за один день, «Бубочка» та «Маладєц» перетворився на «чотирикратного уклоніста».
Любов до популістів - це як справжня любов: від любові до ненависті - один крок.

«Порошенко - це війна», «Порошенко не хоче закінчити війну, а от прийде Зеленський - то він домовиться з Путіним, і війна закінчиться» - верещали тупоголові барани у 2019 році…
Пройшло 2,5 роки влади ЗЕленого гівна - війна не лише не закінчилася, а й може початися новий наступ кацапської Орди на Україну.
І тут Вовочка робить подаруночок тим жінкам, які рвали за нього жопу в 2019 році - тепер усі вони мають стати на облік у військкоматах))
Як же я іржу з дебілів)))😄
показати весь коментар
24.12.2021 13:27
+34
показати весь коментар
24.12.2021 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чтьото-ржу....
Тепер і маму?
показати весь коментар
24.12.2021 14:47 Відповісти
Накуя так сложно то?
Сделайте подачу от предприятия минимального набора копий доков.
И если не дай бог дойдёт до призыва тогда уже и проходить медкомиссию.
А толку с этой медкомиссии сейчас ноль. Бо к тому времени здоровье может карлинально измениться или забеременеет или ещё какая нибудь хрень случится.
показати весь коментар
24.12.2021 14:49 Відповісти
забеременеть - это не хрень
показати весь коментар
24.12.2021 15:32 Відповісти
зачем эта перепись населения, с подачей всех документов? а не оборзели ли они? зачем военкомату ИНН, свидетельства о рождении детей?
показати весь коментар
24.12.2021 14:57 Відповісти
хенералы решили врага закидать пушечным мясом, пусть начнут со своих дочерей и жен..
показати весь коментар
24.12.2021 14:59 Відповісти


офицер морской пехоты Дмитрий Иванов.

«Ладно, давайте серьезно, без стеба, иронии и прочего.
Я не могу расписываться за всю армию, не имею полномочий, но спрашивал у многих военных сегодня, что они думают по поводу нововведений в воинский учёт.
Мнения разные, но резкого негатива не было ни от кого. Были разного рода *********, куда ж без них, были равнодушные пожатия плечами, были ответы в стиле «Ну и отлично».
Поясню немного логику военных - то есть людей, которые всё же немного больше понимают в подобных процессах (удивительно, правда?).
1. У нас война.
2. У нас война с противником, который имеет гораздо бОльшие ресурсы, чем мы.
3. Армии нужны мобрезервы.
4. Те мобрезервы, которые есть, очень хороши, но в случае полномасштабной войны их может оказаться недостаточно, потому постановка на учёт женщин не повредит точно.
5. Общество забыло о войне. Она давно уже стала не страшной, далёкой, происходящей где-то там далеко. Нововведение с учётом - хороший способ напомнить об этом.
Ну и основное.
Дорогие женщины, которые включили истерику (обращаюсь только к таким)!
Вас никто никуда не забирает.
Вас никто не призывает на войну.
Вас не схватит злой военком и не заставит рыть окопы, попутно отстреливаясь из трофейного бластера.
Вам не выдадут сразу же при постановке на учёт два пулемета, собаку Мухтара, попугая-матершинника и черную метку.
И нет, постановка на учёт НЕ ДЕЛАЕТ вас военнослужащими. Как показали 6 волн мобилизации, встать на учёт и пойти служить - это в корне разные вещи, часто не связанные между собой. Прекращаем панику, истерику и возвращаемся к любимому занятию - чистке кулемета с помощью Фейри.
А, ну и да, на учёт всё же встаньте, никакой беды тут нет.
При моем полном отсутствии симпатии к нашему политическому руководству (имею на это право как гражданин) данную инициативу воспринимаю как правильную.
Лишь бы теперь МОУ нормально пояснило военкоматам, как это всё провернуть, а то военкомов реально жалко", - написал офицер в Facebook.
показати весь коментар
24.12.2021 15:05 Відповісти
Тогда нахрен это нужно??? Не проголосуешь -получишь повестку!
показати весь коментар
24.12.2021 15:50 Відповісти
Чисто интересно:
О чём "Женщина сначала должна сообщить своему руководителю предприятия"?
А почему военные в этом вопросе не полагаются на хвалёный-перехвалёный застосунок "Дія" или на электронную почту?
А если женщине в 2022-м году исполняется 59 годочков?
Или медкомиссии будут такие же как в 2014-м году:
- Доктор, у меня грыжа позвоночника.
- Там на передке попадёшь под "Град", твоя грыжа высыпется в трусы. Годен!
показати весь коментар
24.12.2021 15:11 Відповісти
Тепер найспокійніші професії для жінки "домогосподарка", "утриманка", "проститутка" (не путати з масажистками масажних салонів!). В цілому всі самозайняті жінки які працюють нелегально. Замість того щоб піднімати градус патріотизму такі недолугі бюрократичні "закони" збільшують навантаження на воєнкомати в військовий час доводячи і так занедбану роботу з резервістами та формуванням територіальних підрозділів до абсурду. Я так розумію що фінансуватися ця безглузда паперова діяльність буде за рахунок штрафів. При цьому ніякої військової підготовки жінки проходити не будуть - на це просто немає коштів. Абсурд.
показати весь коментар
24.12.2021 15:23 Відповісти
для того, щоб всім жінкам, як не стати на військовий облік,потрібно приклад з"зе" уклоніста приклад брати
показати весь коментар
24.12.2021 15:38 Відповісти
А "викладачей та перекладачей" чому не має?
показати весь коментар
24.12.2021 15:44 Відповісти
Хтось мені нагада коли це почесне право для жінок служити в армії (окрім працівників медицини звісно), стало обовязком?
І чому жінкам погрожують штрафами, і це поки що, завтра може ще кримінальну відповідальність кошерні введуть?
В нас що вже усі чоловіки закінчилися?
Яке падло вирішило ховатися за спини нашіх жінок, матерів, дочок та сестер?
показати весь коментар
24.12.2021 16:38 Відповісти
№22/130110-еп |

ЗНУЩАННЯ НАД ЖІНКАМИ! НЕ ПОВИННІ УСІ ЖІНКИ ЯКІ МАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА/АБО ПРОФЕСІЮ БУТИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИМИ!!!
показати весь коментар
24.12.2021 16:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 