Войска РФ круглосуточно проводят боевую подготовку в ОРДЛО, - разведка
Командование российских оккупационных войск наращивает меры боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
Так, по данным украинской разведки, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов.
Кроме того, под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих ВС РФ продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением стрельб из 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".
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Дмитрий Григорьевич,не паникуйте,немцы наши братья...не стреляй казлина в братьев Гитлера.... МОЛОТОВА и РИББЕНТРОПА...
Отец Дмитрия Гудкова кому в Украине - трусу смердящему перед Пойлом?