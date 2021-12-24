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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Войска РФ круглосуточно проводят боевую подготовку в ОРДЛО, - разведка

Войска РФ круглосуточно проводят боевую подготовку в ОРДЛО, - разведка

Командование российских оккупационных войск наращивает меры боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов.

Кроме того, под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих ВС РФ продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением стрельб из 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".

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Войска РФ круглосуточно проводят боевую подготовку в ОРДЛО, - разведка 01

Автор: 

разведка (4168) Минобороны рф (924)


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Топ комментарии
+2
А где наша "боевая подготовка с боевыми стрельбами"?
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24.12.2021 13:30
+2
Если министр обороны перед Вами не отчитывается, это не значит что ее нет....
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24.12.2021 13:33
+2
Ясно. Держите нас в курсе...
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24.12.2021 13:43
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А где наша "боевая подготовка с боевыми стрельбами"?
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24.12.2021 13:30 Ответить
Если министр обороны перед Вами не отчитывается, это не значит что ее нет....
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24.12.2021 13:33 Ответить
была бы - знали бы.
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24.12.2021 13:39 Ответить
Ясно. Держите нас в курсе...
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24.12.2021 13:43 Ответить
подебешь трамвай на повороте.
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24.12.2021 13:44 Ответить
А вот сейчас не ясно!
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24.12.2021 13:45 Ответить
Полностью с вами согласен. С какого перепугу МО будет отчитываться перед гражданами Украины? Его же Зеля назначал. А Зеле он вдует в уши, что все норм. Граждане кто? Да никто! Просто зарплату им платим ...
Железобетонная логика ... руцкой ваты.
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24.12.2021 14:11 Ответить
Зарплату ему платит Зеля деньгами, которые он берёт в тумбочке.
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24.12.2021 14:25 Ответить
Дядя, ты хоть вдумываешься в то что читаешь???! Вообще все мимо еще и руцкую вату приплел.... Трэш...
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24.12.2021 15:30 Ответить
На бумаге. Українська паперова армія діє!!!
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24.12.2021 16:03 Ответить
Не учебой заниматься нужно, а завозить мокшан и формировать из них заградотряды
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24.12.2021 13:34 Ответить
Я так і передбачав що коли і почнуть наступ, то з лугандону шахтьори і трактористи.
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24.12.2021 13:41 Ответить
То панікьорство, всі на будівницьтво великопольського тину.
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24.12.2021 14:04 Ответить
А какая смысловая нагрузка данного "разведсообщения" от ведомства месье или товарища Буданова, друга припудренного Гоги и проживающего в доме обнальщика с паспортом Рашки?.. Войска и должны заниматься боевой подготовкой, они для этого и предназначены вообще-то, а не только маршировать, стоять в бесконечных нарядах и вечных хозработах . А вообще удивляет инфа в последнее время от наших "силовиков", такое впечатление что информируют народ "на отстаньте", выражаясь парламентскими выражениями, ни смысла, ни толку, ни нормальных фото и видео, так тяп-ляп, по-быстрячку
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24.12.2021 14:24 Ответить
виконують мирний план зрадника Ермака готуються до нападу по повній
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24.12.2021 14:29 Ответить
а как еще заставить двигаться потомственніх наркоманов и алкоголиков. вот и муштруют.
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24.12.2021 14:32 Ответить
Генштаб дохлого Сссра типа генерал Жюков 22 июня 1941 года в донесении генералу армии Павлову сказал...

Дмитрий Григорьевич,не паникуйте,немцы наши братья...не стреляй казлина в братьев Гитлера.... МОЛОТОВА и РИББЕНТРОПА...
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24.12.2021 14:34 Ответить
Гудков: 2022 будет годом пoтряcений. Итоги 2021 с Миколенко на SobiNews. #23

Отец Дмитрия Гудкова кому в Украине - трусу смердящему перед Пойлом?
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24.12.2021 14:38 Ответить
опечатка поправлю - ...трусу смердящему перед )(уйлом?
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24.12.2021 14:41 Ответить
Марк Солонин и Виктор Суворов вчера сказали классную фразу....нацизм в СССр и нацизм в Германии 1939 года... это хуже чем, нацизм и фашизм начала 1941 года....По факту это одно и тоже...фото факты тех лет этого я нашел...
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24.12.2021 14:44 Ответить
к всеосяжному перемирию готовятся видимо
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24.12.2021 14:54 Ответить
Перед смертью не надышатся суки !!!!!!!!
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24.12.2021 23:01 Ответить
 
 