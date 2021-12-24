Войска РФ круглосуточно проводят боевую подготовку в ОРДЛО, - разведка

Командование российских оккупационных войск наращивает меры боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов.

Кроме того, под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих ВС РФ продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением стрельб из 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".

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