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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Війська РФ цілодобово проводять бойову підготовку в ОРДЛО, - розвідка

Війська РФ цілодобово проводять бойову підготовку в ОРДЛО, - розвідка

Командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на свої сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Так, за даними української розвідки, на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрільби зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків і бойових машин як вдень, так і вночі. Особлива увага приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків.

Крім того, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців ЗС РФ тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць "Мста-Б" та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі мінують наближені до лінії зіткнення ділянки, маскують позиції та встановлюють муляжі військової техніки, - розвідка

Війська РФ цілодобово проводять бойову підготовку в ОРДЛО, - розвідка 01

розвідка (3854) Міноборони рф (701)


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Топ коментарі
+2
А где наша "боевая подготовка с боевыми стрельбами"?
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24.12.2021 13:30
+2
Если министр обороны перед Вами не отчитывается, это не значит что ее нет....
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24.12.2021 13:33
+2
Ясно. Держите нас в курсе...
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24.12.2021 13:43
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А где наша "боевая подготовка с боевыми стрельбами"?
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24.12.2021 13:30 Відповісти
Если министр обороны перед Вами не отчитывается, это не значит что ее нет....
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24.12.2021 13:33 Відповісти
была бы - знали бы.
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24.12.2021 13:39 Відповісти
Ясно. Держите нас в курсе...
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24.12.2021 13:43 Відповісти
подебешь трамвай на повороте.
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24.12.2021 13:44 Відповісти
А вот сейчас не ясно!
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24.12.2021 13:45 Відповісти
Полностью с вами согласен. С какого перепугу МО будет отчитываться перед гражданами Украины? Его же Зеля назначал. А Зеле он вдует в уши, что все норм. Граждане кто? Да никто! Просто зарплату им платим ...
Железобетонная логика ... руцкой ваты.
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24.12.2021 14:11 Відповісти
Зарплату ему платит Зеля деньгами, которые он берёт в тумбочке.
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24.12.2021 14:25 Відповісти
Дядя, ты хоть вдумываешься в то что читаешь???! Вообще все мимо еще и руцкую вату приплел.... Трэш...
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24.12.2021 15:30 Відповісти
На бумаге. Українська паперова армія діє!!!
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24.12.2021 16:03 Відповісти
Не учебой заниматься нужно, а завозить мокшан и формировать из них заградотряды
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24.12.2021 13:34 Відповісти
Я так і передбачав що коли і почнуть наступ, то з лугандону шахтьори і трактористи.
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24.12.2021 13:41 Відповісти
То панікьорство, всі на будівницьтво великопольського тину.
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24.12.2021 14:04 Відповісти
А какая смысловая нагрузка данного "разведсообщения" от ведомства месье или товарища Буданова, друга припудренного Гоги и проживающего в доме обнальщика с паспортом Рашки?.. Войска и должны заниматься боевой подготовкой, они для этого и предназначены вообще-то, а не только маршировать, стоять в бесконечных нарядах и вечных хозработах . А вообще удивляет инфа в последнее время от наших "силовиков", такое впечатление что информируют народ "на отстаньте", выражаясь парламентскими выражениями, ни смысла, ни толку, ни нормальных фото и видео, так тяп-ляп, по-быстрячку
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24.12.2021 14:24 Відповісти
виконують мирний план зрадника Ермака готуються до нападу по повній
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24.12.2021 14:29 Відповісти
а как еще заставить двигаться потомственніх наркоманов и алкоголиков. вот и муштруют.
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24.12.2021 14:32 Відповісти
Генштаб дохлого Сссра типа генерал Жюков 22 июня 1941 года в донесении генералу армии Павлову сказал...

Дмитрий Григорьевич,не паникуйте,немцы наши братья...не стреляй казлина в братьев Гитлера.... МОЛОТОВА и РИББЕНТРОПА...
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24.12.2021 14:34 Відповісти
Гудков: 2022 будет годом пoтряcений. Итоги 2021 с Миколенко на SobiNews. #23

Отец Дмитрия Гудкова кому в Украине - трусу смердящему перед Пойлом?
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24.12.2021 14:38 Відповісти
опечатка поправлю - ...трусу смердящему перед )(уйлом?
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24.12.2021 14:41 Відповісти
Марк Солонин и Виктор Суворов вчера сказали классную фразу....нацизм в СССр и нацизм в Германии 1939 года... это хуже чем, нацизм и фашизм начала 1941 года....По факту это одно и тоже...фото факты тех лет этого я нашел...
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24.12.2021 14:44 Відповісти
к всеосяжному перемирию готовятся видимо
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24.12.2021 14:54 Відповісти
Перед смертью не надышатся суки !!!!!!!!
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24.12.2021 23:01 Відповісти
 
 