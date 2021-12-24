Війська РФ цілодобово проводять бойову підготовку в ОРДЛО, - розвідка

Командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на свої сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Так, за даними української розвідки, на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрільби зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків і бойових машин як вдень, так і вночі. Особлива увага приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків.

Крім того, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців ЗС РФ тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць "Мста-Б" та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".

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