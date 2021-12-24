Из-за "Омикрона" в конце января возможно ужесточение карантина в Украине, - Кузин

Адаптивный карантин в Украине могут ужесточить из-за широкого распространения штамма коронавируса "Омикрон". В частности, это касается масочного режима и санитарной обработки рук.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, противоэпидемические меры, такие как вакцинация, ношение масок, дистанцирование, обработка рук, также продолжат работать против штамма "Омикрон".

"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин по ужесточению масочного режима, обработки рук", - отметил Кузин.

Он добавил, что основной фокус медиков будет сводиться к выявлению новых случаев "Омикрона" и максимальному их обследованию.

"Но пересмотр (карантинных мер. - Ред.) возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы распространения нового штамма", - добавил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Омикрон" уже обнаружен в 106 странах. ВОЗ предупредила о риске коллапса систем здравоохранения