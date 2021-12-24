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Новости Коронавирус и карантин
2 024 15

Из-за "Омикрона" в конце января возможно ужесточение карантина в Украине, - Кузин

Из-за

Адаптивный карантин в Украине могут ужесточить из-за широкого распространения штамма коронавируса "Омикрон". В частности, это касается масочного режима и санитарной обработки рук.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, противоэпидемические меры, такие как вакцинация, ношение масок, дистанцирование, обработка рук, также продолжат работать против штамма "Омикрон".

"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин по ужесточению масочного режима, обработки рук", - отметил Кузин.

Он добавил, что основной фокус медиков будет сводиться к выявлению новых случаев "Омикрона" и максимальному их обследованию.

"Но пересмотр (карантинных мер. - Ред.) возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы распространения нового штамма", - добавил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Омикрон" уже обнаружен в 106 странах. ВОЗ предупредила о риске коллапса систем здравоохранения

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А поки що омікрон на різдвяних канікулах )))
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24.12.2021 14:32
+6
Мы их душили, душили...
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24.12.2021 14:31
+6
Через "Омікрон" наприкінці січня можливе посилення карантину в Україні, - Кузін

А не ПНХ ли бы ты со своими дурантинами.
Суки, только и умеют шо запрещать, штрафовать и ни буя не делать.
Понавыбирали всякой популистской мрази....
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24.12.2021 14:55
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Мы их душили, душили...
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24.12.2021 14:31 Ответить
С какого перепугу эта кузькина придурок главный врач долбо#б. Прочитал что Омикрон в 50-70%не даёт нужды в госпитализация х в отличии от Дельты и.е Омикрон это новое название гриппа или ОРВИ и не более того....
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24.12.2021 15:14 Ответить
А поки що омікрон на різдвяних канікулах )))
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24.12.2021 14:32 Ответить
Так, головний санітарний лікар Ігор Кузін цим інтерв'ю відправив оймякрона у відпустку на 24 дні. Плюс святкові. У відпустці вірус набереться сил, вийде з відпустки і відправить туди Україну.
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24.12.2021 15:08 Ответить
ВОЗу вже час оголосити конкурс на назву нового ковідного штаму, а грош на призові дадуть фармо-ТНК.
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24.12.2021 14:32 Ответить
Вы там совсем **@нулись? из-за банальной простуды рушить экономику своей страны? Кому-то придётся за это отвечать, в т.ч. уголовно...
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24.12.2021 14:35 Ответить
!ля
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24.12.2021 14:38 Ответить
Омикрон в 70% (КАРЛ!) слабее Дельты по исследованиям медиков из его "родины". Это де факто, простуда. Какого хрена из-за него вводить карантин, вы совсем долбанулись? Или так необходим полный подрыв экономики и социальный взрыв? ***** на границе долго ждать не может?
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24.12.2021 14:45 Ответить
Через "Омікрон" наприкінці січня можливе посилення карантину в Україні, - Кузін

А не ПНХ ли бы ты со своими дурантинами.
Суки, только и умеют шо запрещать, штрафовать и ни буя не делать.
Понавыбирали всякой популистской мрази....
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24.12.2021 14:55 Ответить
Ну как и предполагалось заранее, сделают " послабление" с середины декабря до числа 20 января на период новогодних и рождественский праздников. Вот "Старый новый год " отгуляем и через недельку опять в " красную " вернемся. Или кто то думал по другому. И народу дадут гульнуть и бизнесу заработать. Опять таки рейтинги.. со счетов сбрасывать нельзя. Как говорится ничего личного, просто бизнес и расчет. А рост заражений после этого .. это дело такое.. статистическое. опять таки можно всегда списать на новый "штамп".
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24.12.2021 14:59 Ответить
Ну да,за новогодние праздники мы еще расслабляемся ,а потом срочно все на карантин.
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24.12.2021 15:20 Ответить
За 3 дозой,мысли шире
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24.12.2021 16:13 Ответить
То вовину тищу не тратити ?
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24.12.2021 15:39 Ответить
Они сами ничего не делают, только повторяют других дебилов
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24.12.2021 15:45 Ответить
В реальности в этом году не было никакого карантина и толку от него никакого.Цель карантина-заставить вакцинироваться.Для работы в карантин нужна вакцинация или закрывайся на карантин.Реально уже достали этим вирусом.
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24.12.2021 16:10 Ответить
 
 