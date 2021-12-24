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Новини Коронавірус і карантин
2 024 15

Через "Омікрон" наприкінці січня можливе посилення карантину в Україні, - Кузін

Через

Адаптивний карантин в Україні можуть посилити, якщо буде широке поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Зокрема, щодо масочного режиму та санітарної обробки рук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, протиепідемічні заходи, такі як вакцинація, носіння масок, дистанціювання, обробка рук, також продовжать працювати проти штаму "Омікрон".

"Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені і в наш адаптивний карантин щодо посилення масочного режиму, обробки рук", - зазначив Кузін.

Він додав, що основний фокус медиків буде зводитися до виявлення нових випадків "Омікрона" і до максимального їх обстеження.

"Але перегляд (карантинних заходів. - Ред.) можливий наприкінці січня, коли ми точно будемо мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму", - додав Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам "Омікрон" поширюється переважно серед невакцинованих, - Кузін

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
А поки що омікрон на різдвяних канікулах )))
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24.12.2021 14:32
+6
Мы их душили, душили...
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24.12.2021 14:31
+6
Через "Омікрон" наприкінці січня можливе посилення карантину в Україні, - Кузін

А не ПНХ ли бы ты со своими дурантинами.
Суки, только и умеют шо запрещать, штрафовать и ни буя не делать.
Понавыбирали всякой популистской мрази....
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24.12.2021 14:55
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Мы их душили, душили...
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24.12.2021 14:31 Відповісти
С какого перепугу эта кузькина придурок главный врач долбо#б. Прочитал что Омикрон в 50-70%не даёт нужды в госпитализация х в отличии от Дельты и.е Омикрон это новое название гриппа или ОРВИ и не более того....
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24.12.2021 15:14 Відповісти
А поки що омікрон на різдвяних канікулах )))
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24.12.2021 14:32 Відповісти
Так, головний санітарний лікар Ігор Кузін цим інтерв'ю відправив оймякрона у відпустку на 24 дні. Плюс святкові. У відпустці вірус набереться сил, вийде з відпустки і відправить туди Україну.
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24.12.2021 15:08 Відповісти
ВОЗу вже час оголосити конкурс на назву нового ковідного штаму, а грош на призові дадуть фармо-ТНК.
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24.12.2021 14:32 Відповісти
Вы там совсем **@нулись? из-за банальной простуды рушить экономику своей страны? Кому-то придётся за это отвечать, в т.ч. уголовно...
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24.12.2021 14:35 Відповісти
!ля
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24.12.2021 14:38 Відповісти
Омикрон в 70% (КАРЛ!) слабее Дельты по исследованиям медиков из его "родины". Это де факто, простуда. Какого хрена из-за него вводить карантин, вы совсем долбанулись? Или так необходим полный подрыв экономики и социальный взрыв? ***** на границе долго ждать не может?
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24.12.2021 14:45 Відповісти
Через "Омікрон" наприкінці січня можливе посилення карантину в Україні, - Кузін

А не ПНХ ли бы ты со своими дурантинами.
Суки, только и умеют шо запрещать, штрафовать и ни буя не делать.
Понавыбирали всякой популистской мрази....
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24.12.2021 14:55 Відповісти
Ну как и предполагалось заранее, сделают " послабление" с середины декабря до числа 20 января на период новогодних и рождественский праздников. Вот "Старый новый год " отгуляем и через недельку опять в " красную " вернемся. Или кто то думал по другому. И народу дадут гульнуть и бизнесу заработать. Опять таки рейтинги.. со счетов сбрасывать нельзя. Как говорится ничего личного, просто бизнес и расчет. А рост заражений после этого .. это дело такое.. статистическое. опять таки можно всегда списать на новый "штамп".
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24.12.2021 14:59 Відповісти
Ну да,за новогодние праздники мы еще расслабляемся ,а потом срочно все на карантин.
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24.12.2021 15:20 Відповісти
За 3 дозой,мысли шире
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24.12.2021 16:13 Відповісти
То вовину тищу не тратити ?
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24.12.2021 15:39 Відповісти
Они сами ничего не делают, только повторяют других дебилов
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24.12.2021 15:45 Відповісти
В реальности в этом году не было никакого карантина и толку от него никакого.Цель карантина-заставить вакцинироваться.Для работы в карантин нужна вакцинация или закрывайся на карантин.Реально уже достали этим вирусом.
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24.12.2021 16:10 Відповісти
 
 