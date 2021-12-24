100% выздоровление пациентов: в Израиле протестировали новый препарат от COVID-19

В Израиле были проведены клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время которых все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, выздоровели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, речь идет о препарате биотехнологической компании Amorphical, испытание которого проводилось в медицинском центре Зив в Цфате.

"Все 18 госпитализированных лиц, которые получали лечение, разработанное израильской биотехнологической компанией Amorphical в ходе исследования второй фазы, выздоровели и были выписаны через несколько дней", - говорится в сообщении.

Указано, что тестирование проводилось как на пациентах с легкой симптоматикой, так и на тех, у кого было тяжелое течение заболевания.

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Кроме того, в рамках милосердной помощи, двум другим пациентам в крайне тяжелом состоянии был дан препарат, и они оба выздоровели и были выписаны.

"Поскольку пациенты, получавшие препарат, выздоравливали в течение нескольких дней и были выписаны домой, испытание прошло на 100% успешно", - указано в сообщении.

Что известно об израильском препарате Amor-18

В этом препарате основным компонентом является аморфный карбонат кальция (АСС). Он вводился перорально или путем ингаляции.



Как пояснили в компании Amorphical, ACC может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность коронавируса проникать в клетки и размножаться.

Такой эффект позволяет лекарствам предотвратить распространение вируса, а также ухудшение состояния пациента.