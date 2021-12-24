100% выздоровление пациентов: в Израиле протестировали новый препарат от COVID-19
В Израиле были проведены клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время которых все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, выздоровели.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает The Jerusalem Post.
В частности, речь идет о препарате биотехнологической компании Amorphical, испытание которого проводилось в медицинском центре Зив в Цфате.
"Все 18 госпитализированных лиц, которые получали лечение, разработанное израильской биотехнологической компанией Amorphical в ходе исследования второй фазы, выздоровели и были выписаны через несколько дней", - говорится в сообщении.
Указано, что тестирование проводилось как на пациентах с легкой симптоматикой, так и на тех, у кого было тяжелое течение заболевания.
Кроме того, в рамках милосердной помощи, двум другим пациентам в крайне тяжелом состоянии был дан препарат, и они оба выздоровели и были выписаны.
"Поскольку пациенты, получавшие препарат, выздоравливали в течение нескольких дней и были выписаны домой, испытание прошло на 100% успешно", - указано в сообщении.
Что известно об израильском препарате Amor-18
В этом препарате основным компонентом является аморфный карбонат кальция (АСС). Он вводился перорально или путем ингаляции.
Как пояснили в компании Amorphical, ACC может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность коронавируса проникать в клетки и размножаться.
Такой эффект позволяет лекарствам предотвратить распространение вируса, а также ухудшение состояния пациента.
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Ось вам і реальна статистика.
він просто не міг програти!
\це називається статистика з неревалентною вибіркою..
Серед невакцинованих купа смертей.
Як бачимо, це не просто міл - у речовини є низка специфічних властивостей.
Тому я думаю, що це - гучні заяви. Можливо, цей медикамент - підтримка імунітету щодо подолання активності вірусу. Або запобіжник розповсюдження вірусу.
Треба підбирати вірні назви до ліків, бо багато людей збити з пантелику неточною інформацією.
А о Бохе нужно говорить отдельно. Природа (если хочешь, можешь называть ее Богом) сделала так, чтобы твари живые оставляли потомство в молодом возрасте и умирали. Потому, что с каждым делением клетки увеличивается вероятность возникновения мутаций. Каждое последующее поколение клеток представляет собой копию предыдущих, но процент брака увеличивается - матрица несовершенна. И до выхода общества на новый уровень развития где-то так оно и было. Дохли себе спокойно в 40-50 лет, зато дети были здоровыми, а если и не были, то редко до совершеннолетия доживали, а значит и потомства не давали. Зато не было рака в таких количествах (да и откуда ему взяться , если средний возраст населения 30 лет?). Вот это было угодно твоему Боху. Ну а потом у умных людей появилась возможность жить дольше...
Не тешь себя иллюзиями - от естественного отбора мы уже пару сотен лет как отошли. Если не прививать и не лечить породистый скот, он тупо дохнет, а не становится сильней. Волком домашняя собака уже никогда не станет.
лише цифри.
Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных.
Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 24/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) - 5/100 тысяч,
тяжелобольных и полностью привитых - 1/100 тысяч.
При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых - 27, привитых давно (более полугода) - 5, полностью привитых - 8.
В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.
Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.
https://www.newsru.co.il/health/23dec2021/corona_il_512.html