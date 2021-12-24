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Новини Боротьба з коронавірусом
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100% одужання пацієнтів: у Ізраїлі протестували новий препарат від COVID-19

100% одужання пацієнтів: у Ізраїлі протестували новий препарат від COVID-19

В Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час яких всі COVID-хворі, на яких проводилося тестування, - одужали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зокрема, мова йде про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилося в медичному центрі Зів у Цфаті.

"Усі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical у ході дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що тестування проводилося як на пацієнтах із легкою симптоматикою, так і на тих, у кого був тяжкий перебіг захворювання.

Крім того, в рамках милосердної допомоги двом іншим пацієнтам у дуже тяжкому стані було дано препарат, і вони обидва одужали та були виписані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль вводить четверту дозу COVID-вакцини особам від 60 років і медикам

"Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом декількох днів і були відпущені додому, випробування пройшло на 100% успішно", - зазначено в повідомленні.

У препараті Amor-18 основним інгредієнтом є аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або шляхом інгаляції.

Як пояснили в компанії Amorphical, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожного осередку. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.

Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршенню стану пацієнта.

Ізраїль (1635) ліки (1311) лікування (607) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
А з моїх пацієнтів не помер жодний вакцинований. Хоча хворіли.
Серед невакцинованих купа смертей.
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24.12.2021 15:22
+5
Чуть не расплакался. Израильская контора Amorphical Ltd, которая выпускает этот аморфный мел для лопухов в качестве биодобавки с 2013 года распиарила его как лекарство от ковида. Вроде же не первое апреля, а поверивших немало.
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24.12.2021 16:51
+4
Ну вот и ответ всем любителям вакцин.
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24.12.2021 15:07
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Ну вот и ответ всем любителям вакцин.
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24.12.2021 15:07 Відповісти
У мене не один знакойомий помер від Covid 19 ( вони не були вакциновані, на жаль).

Ось вам і реальна статистика.
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24.12.2021 15:10 Відповісти
какая вакцина?
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24.12.2021 15:48 Відповісти
Корона
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24.12.2021 17:41 Відповісти
ну они и заявляли низкую эффективность...
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24.12.2021 17:50 Відповісти
не хватало пфайзера, решили лучше что-то, чем ничего вообще
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24.12.2021 18:29 Відповісти
у мене на вулиці всі,і взагалі весь Львів голосував за Порошенко..

він просто не міг програти!

\це називається статистика з неревалентною вибіркою..
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24.12.2021 18:26 Відповісти
А з моїх пацієнтів не помер жодний вакцинований. Хоча хворіли.
Серед невакцинованих купа смертей.
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24.12.2021 15:22 Відповісти
Серед вакцинованих мене теж э такі які померли жаль людей.(
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24.12.2021 15:39 Відповісти
Втомили вже оці "у мене знайомий помер". Втомили, бо ми не маємо повної інформації по "знайомим" - вік, стать, хронічні/вроджені захворювання, стан імунітету,
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24.12.2021 16:51 Відповісти
жаль не успела корона до Путлера добраться
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24.12.2021 15:08 Відповісти
Так он Пфайзер жрет три раза в день ложками..
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24.12.2021 16:41 Відповісти
18...ну дуже дохєра...як для вибірки...тож чекаємо більше даних!
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24.12.2021 15:09 Відповісти
і що там з контрольною групою ?
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24.12.2021 17:08 Відповісти
Мене за подібний комент забанили. Назвали "провокаційним".
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24.12.2021 19:44 Відповісти
Де наша вакцина зебильчики, тут Зе ногами себя в грудь бил, обещался ,или даже лохторат уже привык к тому, что исторгнутому клоуном нет доверия.
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24.12.2021 15:09 Відповісти
Цікавий препарат . Пацієнти по-суті нюхали крейду.
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24.12.2021 15:14 Відповісти
Стаття за темою: https://360wiki.ru/wiki/Amorphous_calcium_carbonate Аморфний карбонат кальцію .
Як бачимо, це не просто міл - у речовини є низка специфічних властивостей.
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24.12.2021 15:22 Відповісти
бордоську суміш
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24.12.2021 17:07 Відповісти
Ура, мочи ублюдка!
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24.12.2021 15:18 Відповісти
Коли буде в аптеках?
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24.12.2021 15:18 Відповісти
У 2023
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24.12.2021 15:31 Відповісти
Деньги делали на масках, вакцинах, справках о вакцинации. Новая фишка Плацебо.
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24.12.2021 15:37 Відповісти
Судя по всему очередной фуфломицин, во всяком случае, как он представлен
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24.12.2021 15:41 Відповісти
время покажет
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24.12.2021 15:49 Відповісти
Коли починалася пандемія, то вірусологи в один голос розказували, що ліків проти вірусів не існує. Тільки імунна система організму має під конкретний випадок нашаштуватися та клітками-вбивцями знищити вірус. Виростити штучні клітки-вбивці неможливо. Як антибіотік впорається з бактеріями, такого з вірусами неможливо.

Тому я думаю, що це - гучні заяви. Можливо, цей медикамент - підтримка імунітету щодо подолання активності вірусу. Або запобіжник розповсюдження вірусу.

Треба підбирати вірні назви до ліків, бо багато людей збити з пантелику неточною інформацією.
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24.12.2021 15:49 Відповісти
все має бути направлене для посилення свого природного імунітету тоді реально.А не хімічними способами обмануть природу.БОГ вам дав таку силу як імунітет і мозок щоб думати над висновками навчиться його пітримувати не засирати і буде вам щасття.
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24.12.2021 16:00 Відповісти
Умиляют веруны, верящие в природный иммунитет! Откуда он у вас? Кстати, активатором рецептора АСЕ2, ну того самого, из-за которого корона получает возможность заражать человеческие клетки, выступает... интерферон . Прикинь как бывает? То, что должно стимулировать твой иммунитет для борьбы с вирусом, помогает вирусу развиваться.
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24.12.2021 17:55 Відповісти
Вір дальше будиш оптовим продавцем самой смачной лапши.Мені бреда твого не треба всі такі розумні стали що аж всереються зі своїми доказами кожен верун хоче доказати своє бачення для чого треба ці уколи.Ні щоб пропаганду вести про здоровий спосіб життя правильне харчування і екологію.Якби так було як ти написав то люди з сильним імунітетом уже всі повмирали.Тому що ти говориш про автомімуно захворювання якщо імунітет повстає протів свого хозяєна то йому гайки через пару місяців або тижнів він просто моментально уб'є.Ти пишеш бред або ти бот реальний возможно на проплаті.
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24.12.2021 18:50 Відповісти
Я за здоровый образ жизни и правильное питание, занимаюсь спортом, не курю, не бухаю, наркоту не употребляю. Но это абсолютно не дает гарантий легко переболеть. Мы все живем в условиях постоянного стресса, а здоровья это никому не добавляет. Кстати, спорт - тоже стресс, сразу после тренировки восприимчивость человека к заболеваниям временно повышается.
А о Бохе нужно говорить отдельно. Природа (если хочешь, можешь называть ее Богом) сделала так, чтобы твари живые оставляли потомство в молодом возрасте и умирали. Потому, что с каждым делением клетки увеличивается вероятность возникновения мутаций. Каждое последующее поколение клеток представляет собой копию предыдущих, но процент брака увеличивается - матрица несовершенна. И до выхода общества на новый уровень развития где-то так оно и было. Дохли себе спокойно в 40-50 лет, зато дети были здоровыми, а если и не были, то редко до совершеннолетия доживали, а значит и потомства не давали. Зато не было рака в таких количествах (да и откуда ему взяться , если средний возраст населения 30 лет?). Вот это было угодно твоему Боху. Ну а потом у умных людей появилась возможность жить дольше...
Не тешь себя иллюзиями - от естественного отбора мы уже пару сотен лет как отошли. Если не прививать и не лечить породистый скот, он тупо дохнет, а не становится сильней. Волком домашняя собака уже никогда не станет.
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24.12.2021 21:02 Відповісти
Вот это уже результат.
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24.12.2021 16:10 Відповісти
А каков результат во второй контрольной группе, которой не давали препарат?
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24.12.2021 16:27 Відповісти
Какая забота, господ о холопах. Особенно сейчас в епоху когда человека заменяет машина. Буй вам!
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24.12.2021 16:42 Відповісти
Чуть не расплакался. Израильская контора Amorphical Ltd, которая выпускает этот аморфный мел для лопухов в качестве биодобавки с 2013 года распиарила его как лекарство от ковида. Вроде же не первое апреля, а поверивших немало.
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24.12.2021 16:51 Відповісти
Не интересовался, но скорее всего так и есть. Часто у старых препаратов фарма "находит" новые свойства. Зачем что-то разрабатывать, если есть старый мел.
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24.12.2021 17:57 Відповісти
Iзраїль.

лише цифри.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных.

Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 24/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) - 5/100 тысяч,
тяжелобольных и полностью привитых - 1/100 тысяч.

При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых - 27, привитых давно (более полугода) - 5, полностью привитых - 8.
В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

https://www.newsru.co.il/health/23dec2021/corona_il_512.html
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24.12.2021 18:20 Відповісти
Цікавий склад препарату.
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24.12.2021 21:07 Відповісти
 
 