100% одужання пацієнтів: у Ізраїлі протестували новий препарат від COVID-19
В Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час яких всі COVID-хворі, на яких проводилося тестування, - одужали.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Jerusalem Post.
Зокрема, мова йде про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилося в медичному центрі Зів у Цфаті.
"Усі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical у ході дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що тестування проводилося як на пацієнтах із легкою симптоматикою, так і на тих, у кого був тяжкий перебіг захворювання.
Крім того, в рамках милосердної допомоги двом іншим пацієнтам у дуже тяжкому стані було дано препарат, і вони обидва одужали та були виписані.
"Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом декількох днів і були відпущені додому, випробування пройшло на 100% успішно", - зазначено в повідомленні.
У препараті Amor-18 основним інгредієнтом є аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або шляхом інгаляції.
Як пояснили в компанії Amorphical, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожного осередку. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.
Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршенню стану пацієнта.
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Ось вам і реальна статистика.
він просто не міг програти!
\це називається статистика з неревалентною вибіркою..
Серед невакцинованих купа смертей.
Як бачимо, це не просто міл - у речовини є низка специфічних властивостей.
Тому я думаю, що це - гучні заяви. Можливо, цей медикамент - підтримка імунітету щодо подолання активності вірусу. Або запобіжник розповсюдження вірусу.
Треба підбирати вірні назви до ліків, бо багато людей збити з пантелику неточною інформацією.
А о Бохе нужно говорить отдельно. Природа (если хочешь, можешь называть ее Богом) сделала так, чтобы твари живые оставляли потомство в молодом возрасте и умирали. Потому, что с каждым делением клетки увеличивается вероятность возникновения мутаций. Каждое последующее поколение клеток представляет собой копию предыдущих, но процент брака увеличивается - матрица несовершенна. И до выхода общества на новый уровень развития где-то так оно и было. Дохли себе спокойно в 40-50 лет, зато дети были здоровыми, а если и не были, то редко до совершеннолетия доживали, а значит и потомства не давали. Зато не было рака в таких количествах (да и откуда ему взяться , если средний возраст населения 30 лет?). Вот это было угодно твоему Боху. Ну а потом у умных людей появилась возможность жить дольше...
Не тешь себя иллюзиями - от естественного отбора мы уже пару сотен лет как отошли. Если не прививать и не лечить породистый скот, он тупо дохнет, а не становится сильней. Волком домашняя собака уже никогда не станет.
лише цифри.
Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных.
Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 24/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) - 5/100 тысяч,
тяжелобольных и полностью привитых - 1/100 тысяч.
При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых - 27, привитых давно (более полугода) - 5, полностью привитых - 8.
В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.
Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.
https://www.newsru.co.il/health/23dec2021/corona_il_512.html