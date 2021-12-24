42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации, - ЦОЗ

На сегодня 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Центр общественного здоровья Украины.

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Как сообщается, с начала вакцинальной кампании привились 14 537 066 человек, из них получили одну дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 245 случаев на 100 тыс. населения при определенном показателе зеленого уровня 75 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве — 507 случаев на 100 тыс. населения, в Полтавской области — 440, в Волынской — 439, в Черкасской — 361. Самый низкий уровень в Херсонской области — 94.

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Показатель госпитализаций больных COVID-19 в среднем по стране составляет 31,6 случаев на 100 тыс. населения при определенном показателе 60. Наивысший показатель в Черниговской области - 46,9, в Хмельницкой - 44,6, в Ивано-Франковской - 43, 9.