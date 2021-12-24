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Новости Коронавирус и карантин
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42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации, - ЦОЗ

42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации, - ЦОЗ

На сегодня 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Центр общественного здоровья Украины.

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Как сообщается, с начала вакцинальной кампании привились 14 537 066 человек, из них получили одну дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 245 случаев на 100 тыс. населения при определенном показателе зеленого уровня 75 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве — 507 случаев на 100 тыс. населения, в Полтавской области — 440, в Волынской — 439, в Черкасской — 361. Самый низкий уровень в Херсонской области — 94.

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Показатель госпитализаций больных COVID-19 в среднем по стране составляет 31,6 случаев на 100 тыс. населения при определенном показателе 60. Наивысший показатель в Черниговской области - 46,9, в Хмельницкой - 44,6, в Ивано-Франковской - 43, 9.

Автор: 

вакцина (3815) прививка (191) ЦОЗ (269) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Эта НЕЗАКОННАЯ, ветеринарная "вакцинация вам еще выйдет боком.Если не успеете слинять в Ростов, тюремные сроки вам обеспечены!
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24.12.2021 15:57
+5
Да! Массовые убийства и эксперементы над людьми на уровне нацистских лагерей эксперементальными препаратами, это средневековая дикость.
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24.12.2021 16:05
+5
Кололи как тварей без медосмотров и обследований в общественных местах, чуть ли не в туалетах.
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24.12.2021 16:15
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Еще 31% остался и как раз будет искомая цифра.
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24.12.2021 15:06 Ответить
Меня вот удивляет, что с ростом жижизации растет в Украине смертность и не шуточно, а впору собирать РНБО по росту. За октябрь месяц этого года умерло на 25% больше, чем в прошлом году до жижации. При чем рост в основном за счет сердечных осложнений, рост среди молодых людей. Вот какая диковина получается. Что же в той жиже находится , что она так косит украинцев? И как Ляшко и все зеленые будут отвечать за такую " работу" по здоровью народа. При такой демографической ситуации такой рост смертности - это катастрофа.
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24.12.2021 16:10 Ответить
При такой демографической ситуации такой рост смертности - это катастрофа.

Может на это и рассчитывали?
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24.12.2021 17:21 Ответить
42,8% ??
Как вычислили, не зная сколько населения есть в наличии и сколько "левых" прививок.
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24.12.2021 15:52 Ответить
Очень было бы неплохо, если бы они все были левые.
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24.12.2021 16:12 Ответить
Эта НЕЗАКОННАЯ, ветеринарная "вакцинация вам еще выйдет боком.Если не успеете слинять в Ростов, тюремные сроки вам обеспечены!
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24.12.2021 15:57 Ответить
Яке дрімуче середньовіччя.
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24.12.2021 16:02 Ответить
Она уже выходит боком народу - на 25% выше смертность этой осенью по сравнению с прошлогодней. Это зеленый ужас ужасный.
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24.12.2021 16:13 Ответить
Да! Массовые убийства и эксперементы над людьми на уровне нацистских лагерей эксперементальными препаратами, это средневековая дикость.
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24.12.2021 16:05 Ответить
Кололи как тварей без медосмотров и обследований в общественных местах, чуть ли не в туалетах.
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24.12.2021 16:15 Ответить
Станом на сьогодні 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Джерело:

Напомню,
начало вакцинации - 1 укол и все ок,
Не, нужен второй прокол через (ну тут у кого как фантазия пошла от 20 до хз скольки дней, многим вторую колят и через 3-4 месяца).
херали вы только с двумя, бустер где???
что значит уже кололись,омикрон свирепствует ,нужно добавить укольчик.
О, у вас уже сроки горят,сертификаты плавятся , давайте по новой

Где конец то этого "полного курса"????
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24.12.2021 16:10 Ответить
Многие этой жижи не кололи,поэтому,полный курс меня не интерисует от слова СОВСЕМ)
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24.12.2021 16:36 Ответить
Ну так уколовшиеся ведь свято верят в то, что "следующий укольчик будет последним". А когда их спрашиваешь о вреде здоровью и подорванном иммунитете, хлопают глазами и ничего сказать не могут...
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24.12.2021 17:23 Ответить
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24.12.2021 16:51 Ответить
 
 