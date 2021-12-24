42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації, - ЦОЗ

Станом на сьогодні 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я України.

"Уже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби", - сказано в повідомлення.

Як повідомляється, від початку вакцинальної кампанії щепилися 14 537 066 людей, з них отримали одну дозу — 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 296 090 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.

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Рівень захворюваності в Україні становить 245 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику зеленого рівня 75 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності у м. Київ — 507 випадків на 100 тис. населення, у Полтавській області — 440, у Волинській — 439, у Черкаській — 361. Найнижчий рівень у Херсонській області — 94.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 в середньому по країні складає 31,6 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику 60. Найвищий показник у Чернігівській області — 46,9, у Хмельницькій — 44,6, в Івано-Франківській — 43,9.

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