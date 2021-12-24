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Новини Коронавірус і карантин
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42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації, - ЦОЗ

42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації, - ЦОЗ

Станом на сьогодні 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я України.

"Уже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби", - сказано в повідомлення.

Як повідомляється, від початку вакцинальної кампанії щепилися 14 537 066 людей, з них отримали одну дозу — 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 296 090 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Рівень захворюваності в Україні становить 245 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику зеленого рівня 75 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності у м. Київ — 507 випадків на 100 тис. населення, у Полтавській області — 440, у Волинській — 439, у Черкаській — 361. Найнижчий рівень у Херсонській області — 94.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 в середньому по країні складає 31,6 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику 60. Найвищий показник у Чернігівській області — 46,9, у Хмельницькій — 44,6, в Івано-Франківській — 43,9.

Також читайте: Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти

вакцина (4419) щеплення (174) ЦГЗ (264) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Эта НЕЗАКОННАЯ, ветеринарная "вакцинация вам еще выйдет боком.Если не успеете слинять в Ростов, тюремные сроки вам обеспечены!
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24.12.2021 15:57
+5
Да! Массовые убийства и эксперементы над людьми на уровне нацистских лагерей эксперементальными препаратами, это средневековая дикость.
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24.12.2021 16:05
+5
Кололи как тварей без медосмотров и обследований в общественных местах, чуть ли не в туалетах.
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24.12.2021 16:15
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Еще 31% остался и как раз будет искомая цифра.
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24.12.2021 15:06 Відповісти
Меня вот удивляет, что с ростом жижизации растет в Украине смертность и не шуточно, а впору собирать РНБО по росту. За октябрь месяц этого года умерло на 25% больше, чем в прошлом году до жижации. При чем рост в основном за счет сердечных осложнений, рост среди молодых людей. Вот какая диковина получается. Что же в той жиже находится , что она так косит украинцев? И как Ляшко и все зеленые будут отвечать за такую " работу" по здоровью народа. При такой демографической ситуации такой рост смертности - это катастрофа.
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24.12.2021 16:10 Відповісти
При такой демографической ситуации такой рост смертности - это катастрофа.

Может на это и рассчитывали?
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24.12.2021 17:21 Відповісти
42,8% ??
Как вычислили, не зная сколько населения есть в наличии и сколько "левых" прививок.
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24.12.2021 15:52 Відповісти
Очень было бы неплохо, если бы они все были левые.
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24.12.2021 16:12 Відповісти
Эта НЕЗАКОННАЯ, ветеринарная "вакцинация вам еще выйдет боком.Если не успеете слинять в Ростов, тюремные сроки вам обеспечены!
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24.12.2021 15:57 Відповісти
Яке дрімуче середньовіччя.
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24.12.2021 16:02 Відповісти
Она уже выходит боком народу - на 25% выше смертность этой осенью по сравнению с прошлогодней. Это зеленый ужас ужасный.
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24.12.2021 16:13 Відповісти
Да! Массовые убийства и эксперементы над людьми на уровне нацистских лагерей эксперементальными препаратами, это средневековая дикость.
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24.12.2021 16:05 Відповісти
Кололи как тварей без медосмотров и обследований в общественных местах, чуть ли не в туалетах.
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24.12.2021 16:15 Відповісти
Станом на сьогодні 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Джерело:

Напомню,
начало вакцинации - 1 укол и все ок,
Не, нужен второй прокол через (ну тут у кого как фантазия пошла от 20 до хз скольки дней, многим вторую колят и через 3-4 месяца).
херали вы только с двумя, бустер где???
что значит уже кололись,омикрон свирепствует ,нужно добавить укольчик.
О, у вас уже сроки горят,сертификаты плавятся , давайте по новой

Где конец то этого "полного курса"????
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24.12.2021 16:10 Відповісти
Многие этой жижи не кололи,поэтому,полный курс меня не интерисует от слова СОВСЕМ)
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24.12.2021 16:36 Відповісти
Ну так уколовшиеся ведь свято верят в то, что "следующий укольчик будет последним". А когда их спрашиваешь о вреде здоровью и подорванном иммунитете, хлопают глазами и ничего сказать не могут...
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24.12.2021 17:23 Відповісти
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24.12.2021 16:51 Відповісти
 
 