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Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП продолжила заседание

Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП продолжила заседание

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) продолжила свое заседание в пятницу вечером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комиссия собралась в полном составе, кворум для принятия решений есть.

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале конкурсной комиссии.

Глава комиссии Катерина Коваль заявила, что комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена приложить все усилия для того, чтобы сделать невозможным обжалование результатов конкурса.

Ранее, 21 декабря, комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это. Комиссия тогда не закрыла заседание, но не определилась с датой продолжения.

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Таким образом, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты, - комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения. На это утверждение "международники" в комиссии отметили, что решение ОАСК не вступило в силу.

Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса. Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2059)


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Топ комментарии
+19
Сейчас выяснится, что 220 > 256
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24.12.2021 16:59
+7
Не підказуй.
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24.12.2021 17:00
+7
ЗЕ-аріфметика!
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24.12.2021 17:03
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Лисица съела Зайца, Волк съел Лисицу, Медведь съел Волка.
Обед прошёл в духе взаимопонимания. (с)
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24.12.2021 16:56 Ответить
А скільки було криків - зрада, Зрада. Можливо й оберуть керівника. Лише одна біда, в нашій державі користі від нього буде як з цапа молока.
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24.12.2021 16:59 Ответить
А шо такое? На каникулы разве не идёте? Мля, не жалеете вы себя пацаны, всё работаете и работаете, отдохнуть же вам надо!
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24.12.2021 16:56 Ответить
Ніколи їм відпочивати, коли в країні така скрута...
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24.12.2021 17:02 Ответить
Сейчас выяснится, что 220 > 256
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24.12.2021 16:59 Ответить
Не підказуй.
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24.12.2021 17:00 Ответить
ЗЕ-аріфметика!
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24.12.2021 17:03 Ответить
Будуть за участю експертів встановлювати скільки буде 6+2? Позорище.
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24.12.2021 16:59 Ответить
Новые носки со старыми дырками вас ожидают...
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24.12.2021 17:05 Ответить
Ну шо.
Список отмазок уже публиковали будем ждать какие из них сыграют.
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24.12.2021 17:11 Ответить
Українофоби саботують обрання керівника САП, тому що не проходить їх кандидат. А якщо керівником САП стане не українофоб, тоді він почне на тих українофобів при владі заводити справи. Зрада у тому що українофоби Гундосик, Єрмак, та Татаров хочуть поставити "на 100% свого" керівника САП.
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24.12.2021 18:05 Ответить
За цирком зелених псів наблюдає весь світ.
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24.12.2021 17:33 Ответить
а нах?
шоу маст гоу он?
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24.12.2021 17:43 Ответить
100 фишек на беню
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24.12.2021 17:44 Ответить
Что там Шабунин? Пену уже пустил? Патриот из патриотов с ментальностью пьяного сапожника.
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24.12.2021 17:52 Ответить
Отдохнули? Кошек-котов покормили?
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24.12.2021 17:57 Ответить
взяли??? или опять на пальцах считать будут ??? )))
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24.12.2021 18:01 Ответить
зеленим уже мабуть діватись нікуди. посли G7 вставили добрячого пістона за той саботаж. то вже мають якось той конкурс провести. інша справа, що вони діяльність САПу будуть намагатися нівелювати різними способами.
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24.12.2021 18:57 Ответить
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:13 Ответить
 
 