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Новини
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Конкурсна комісія з обрання керівника САП продовжила засідання

Конкурсна комісія з обрання керівника САП продовжила засідання

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) продовжила своє засідання у п'ятницю ввечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Комісія зібралася в повному складі, кворум для ухвалення рішень є.

Трансляція засідання проводиться на YouTube-каналі конкурсної комісії: https://www.youtube.com/watch?v=FffWycDDEqw

Голова комісії Катерина Коваль заявила, що комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має намір докласти всіх зусиль для того, щоб унеможливити оскарження результатів конкурсу.

Раніше, 21 грудня, комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це. Комісія тоді не закрила засідання, але не визначилась із датою продовження.

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Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджено результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення. На це твердження "міжнародники" у комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.

У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу. Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

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Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

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Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

конкурс (1285) САП (2208)


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Топ коментарі
+19
Сейчас выяснится, что 220 > 256
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24.12.2021 16:59
+7
Не підказуй.
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24.12.2021 17:00
+7
ЗЕ-аріфметика!
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24.12.2021 17:03
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Лисица съела Зайца, Волк съел Лисицу, Медведь съел Волка.
Обед прошёл в духе взаимопонимания. (с)
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24.12.2021 16:56 Відповісти
А скільки було криків - зрада, Зрада. Можливо й оберуть керівника. Лише одна біда, в нашій державі користі від нього буде як з цапа молока.
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24.12.2021 16:59 Відповісти
А шо такое? На каникулы разве не идёте? Мля, не жалеете вы себя пацаны, всё работаете и работаете, отдохнуть же вам надо!
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24.12.2021 16:56 Відповісти
Ніколи їм відпочивати, коли в країні така скрута...
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24.12.2021 17:02 Відповісти
Сейчас выяснится, что 220 > 256
показати весь коментар
24.12.2021 16:59 Відповісти
Не підказуй.
показати весь коментар
24.12.2021 17:00 Відповісти
ЗЕ-аріфметика!
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24.12.2021 17:03 Відповісти
Будуть за участю експертів встановлювати скільки буде 6+2? Позорище.
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24.12.2021 16:59 Відповісти
Новые носки со старыми дырками вас ожидают...
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24.12.2021 17:05 Відповісти
Ну шо.
Список отмазок уже публиковали будем ждать какие из них сыграют.
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24.12.2021 17:11 Відповісти
Українофоби саботують обрання керівника САП, тому що не проходить їх кандидат. А якщо керівником САП стане не українофоб, тоді він почне на тих українофобів при владі заводити справи. Зрада у тому що українофоби Гундосик, Єрмак, та Татаров хочуть поставити "на 100% свого" керівника САП.
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24.12.2021 18:05 Відповісти
За цирком зелених псів наблюдає весь світ.
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24.12.2021 17:33 Відповісти
а нах?
шоу маст гоу он?
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24.12.2021 17:43 Відповісти
100 фишек на беню
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24.12.2021 17:44 Відповісти
Что там Шабунин? Пену уже пустил? Патриот из патриотов с ментальностью пьяного сапожника.
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24.12.2021 17:52 Відповісти
Отдохнули? Кошек-котов покормили?
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24.12.2021 17:57 Відповісти
взяли??? или опять на пальцах считать будут ??? )))
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24.12.2021 18:01 Відповісти
зеленим уже мабуть діватись нікуди. посли G7 вставили добрячого пістона за той саботаж. то вже мають якось той конкурс провести. інша справа, що вони діяльність САПу будуть намагатися нівелювати різними способами.
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24.12.2021 18:57 Відповісти
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:13 Відповісти
 
 