Система оплаты проезда в общественном транспорте Киева возобновила работу

Система оплаты проезда в общественном транспорте работает в штатном режиме. Причины сбоев, которые могли возникнуть при покупке билетов на проезд в общественном транспорте, полностью устранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП "ГИОЦ".

Приобрести QR-билет и пополнить транспортную карту можно в приложении "Киев Цифровой", в автоматах самообслуживания и в кассах метрополитена, как обычно.

В коммунальном предприятии извиняются за неудобства.

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