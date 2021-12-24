Система оплаты проезда в общественном транспорте Киева возобновила работу
Система оплаты проезда в общественном транспорте работает в штатном режиме. Причины сбоев, которые могли возникнуть при покупке билетов на проезд в общественном транспорте, полностью устранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП "ГИОЦ".
Приобрести QR-билет и пополнить транспортную карту можно в приложении "Киев Цифровой", в автоматах самообслуживания и в кассах метрополитена, как обычно.
В коммунальном предприятии извиняются за неудобства.
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Oleg Manko
показать весь комментарий24.12.2021 17:48 Ответить Мне нравится 0
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