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Система оплати проїзду у громадському транспорті Києва відновила роботу

Система оплати проїзду у громадському транспорті Києва відновила роботу

Система оплати проїзду у громадському транспорті працює в штатному режимі. Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КП "ГІОЦ".

Наразі придбати QR-квиток та поповнити транспортну картку можна у застосунку "Київ Цифровий", в автоматах самообслуговування та в касах метрополітену, як зазвичай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Технічний збій в роботі столичного дата-центру: виникли проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті

У комунальному підприємстві перепрошують за незручності.

Київ (19408) проїзд (277) транспорт (1390)


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24.12.2021 17:48 Відповісти
 
 