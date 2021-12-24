Система оплати проїзду у громадському транспорті Києва відновила роботу

Система оплати проїзду у громадському транспорті працює в штатному режимі. Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КП "ГІОЦ".

Наразі придбати QR-квиток та поповнити транспортну картку можна у застосунку "Київ Цифровий", в автоматах самообслуговування та в касах метрополітену, як зазвичай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Технічний збій в роботі столичного дата-центру: виникли проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті

У комунальному підприємстві перепрошують за незручності.