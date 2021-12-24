Система оплати проїзду у громадському транспорті Києва відновила роботу
Система оплати проїзду у громадському транспорті працює в штатному режимі. Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КП "ГІОЦ".
Наразі придбати QR-квиток та поповнити транспортну картку можна у застосунку "Київ Цифровий", в автоматах самообслуговування та в касах метрополітену, як зазвичай.
У комунальному підприємстві перепрошують за незручності.
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Oleg Manko
показати весь коментар24.12.2021 17:48 Відповісти Мені подобається 0
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