55% украинцев считают Зеленского олигархом, - опрос Центра Разумкова
55 процентов опрошенных граждан Украины считают президента Владимира Зеленского олигархом.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно исследованию, чаще всего граждане Украины считают олигархами Игоря Коломойского (94%), Рината Ахметова (94%), Петра Порошенко (89%), Виктора Пинчука (82%), Дмитрия Фирташа (80%). Также более половины респондентов отнесли к олигархам Сергея Левочкина (63%), Юрия Бойко (61%), Вадима Новинского (58%) и Владимира Зеленского (55%).
В то же время, 21% граждан считают Закон о "деолигархизации", принятый Верховной Радой и подписанный президентом, реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране, 33% — популистским шагом, обеспечивающим Владимиру Зеленскому больше популярности, 23% — попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами, а 11% — способом борьбы с политической оппозицией.
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Він вже натирив бабла на будівництві.
На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил: "Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время... Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним".
Ермак считает, что после прихода к власти Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи - это непросто".
55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова..."
А який процент українців вважають Зе клоуном?
ви зробили це разом
Кстати, мой кум, который таки голосовал за него уже извинился и так же считает его проворовавшимся сцикливо-лживым пророссийский говном. Разница таки не большая но вот шо мой кум, немножко по жизни кацап но таки не любит Парашу таки говорит само за себя.А любить Парашу он перестал в 2020 году.
Пашинский...блаЗЄнскій... (с)
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Що блаЗЄню, не хочеш вийти та запитати?
Поганий той солдат, що не хоче стати генералом.
Поганий той єврейський хлопчик, що не хоче стати міліардером.
Як писав кучма: Україна -не Росія і Зеленський для хахлов прокатітт.
Какой ТУПОЙ у нас народ!
Це що, ряди педроносцев редеют шо ли?