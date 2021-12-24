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55% украинцев считают Зеленского олигархом, - опрос Центра Разумкова

55% украинцев считают Зеленского олигархом, - опрос Центра Разумкова

55 процентов опрошенных граждан Украины считают президента Владимира Зеленского олигархом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, чаще всего граждане Украины считают олигархами Игоря Коломойского (94%), Рината Ахметова (94%), Петра Порошенко (89%), Виктора Пинчука (82%), Дмитрия Фирташа (80%). Также более половины респондентов отнесли к олигархам Сергея Левочкина (63%), Юрия Бойко (61%), Вадима Новинского (58%) и Владимира Зеленского (55%).

В то же время, 21% граждан считают Закон о "деолигархизации", принятый Верховной Радой и подписанный президентом, реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране, 33% — популистским шагом, обеспечивающим Владимиру Зеленскому больше популярности, 23% — попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами, а 11% — способом борьбы с политической оппозицией.

Читайте также: Закон об олигархах нужен Зеленскому для преследования нелояльного бизнеса, - Financial Times

Автор: 

исследование (567) олигарх (1027) опрос (2820) Центр Разумкова (229) КМИС (328)


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Топ комментарии
+26
Говорят что собаки всегда похожи на своих хозяев.

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24.12.2021 18:32
+20
очевидно, вопрос был поставлен несколько некорректно - надо было просто спросить - кем считают зе?... гамма ответов была бы куда познавательнее...
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24.12.2021 18:23
+17
Соседи - муж с женой - так в 2019 агитировали всех за Зеленского. Вчера встретила их, самое приличное сказанное ими про Зеленского - это наркоманский дебил.
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24.12.2021 18:27
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новый парадокс зе-ленкиного олигарха, - бороться с теми и только теми, кто алигархом не является )
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24.12.2021 18:20 Ответить
У відповідях знову простежується реальний рейтинг зєлі : 17%-21 %. І то лише завдяки дорогам, а не цінам.
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24.12.2021 18:27 Ответить
Сьогодні його рейтинг на рівні 13-14%. І то лише завдяки "адмінресурсу" - всім тим чинушам і їх обслуги яких він розставив і дозволяє красти неміряно. Будь якому чинному президенту за існуючої системи виборів в Україні на момент виборів гарантовано 10% підтримки саме завдяки "адмінресурсу" а все що вище 10% це і є реальний рейтинг серед населення по результатам діяльності протягом каденції. Звідси, серед пересічних громадян рейтинг ЗЕ реально 3-4%.
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24.12.2021 18:38 Ответить
У всих сил які були в політиці і не провели реформи рейтинг мінімальний. Точніше ми всі розуміємо, що були проведені косметичні реформи (за винятком децентралізації). І тут справа не у рейтингу ЗЕ, а у рейтингу партій у ВР який потім переноситься на президентів. Що ЗЕ що ПП завжди говорили все вірно, тільки це не мало ніякого відношення до реальності. Що виконання коаліційної угоди 2015 БПП на НФ, що турборежим СН це реальні речі які демонструють нерозуміння владою запитів суспільства. Тому рейтинг буде відповідний, і нове електоральне "диво" це цілком реальна ситуація на наступних виборах.
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05.05.2022 10:01 Ответить
очевидно, вопрос был поставлен несколько некорректно - надо было просто спросить - кем считают зе?... гамма ответов была бы куда познавательнее...
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24.12.2021 18:23 Ответить
а ахметов с коломойским поперхнутся, проситав эти результаты...
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24.12.2021 18:26 Ответить
Цікавіше інше, принаймні 2% прихильників Петра вважають його олігархом.
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24.12.2021 18:29 Ответить
Ну и? Что не так. Если брать бизнес и влияние - олигарх. И Дональд Трамп, например, и Буш старший с младшим в США. И отец клана Кеннеди в США. Вопрос только в том использует ли он свою власть для личного обогащения или нет? Порох пока единственный президент в Украине, который за время своего президентства стал не богаче, а беднее.
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24.12.2021 18:40 Ответить
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24.12.2021 19:17 Ответить
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24.12.2021 20:12 Ответить
Вангую.Чмо!
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24.12.2021 18:29 Ответить
Пі....сом.
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24.12.2021 19:29 Ответить
А если скажут-мудаком?
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25.12.2021 09:44 Ответить
И прочие достойные лица. (с)
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24.12.2021 18:23 Ответить
І не помиляються.
Він вже натирив бабла на будівництві.
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24.12.2021 18:24 Ответить
И это чмо нужно очень быстро гнать!
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24.12.2021 20:03 Ответить
А сколько вважають его адекватным?
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24.12.2021 18:25 Ответить
Всі останні його вважають мудаком
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24.12.2021 18:26 Ответить
Соседи - муж с женой - так в 2019 агитировали всех за Зеленского. Вчера встретила их, самое приличное сказанное ими про Зеленского - это наркоманский дебил.
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24.12.2021 18:27 Ответить
вы ему льстите - он просто скоморох при бене...
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24.12.2021 18:30 Ответить
Серед прислужників олігархату Зєлєнський дійсно займає видатне місце. Не більше. Обсяги того що його банда "слуг" вже поцупила і відкотила йому особисто, достеменно не відомі. Колись ми про все це дізнаємось. Згоден з тими хто пропонує вважати "олігархами" лише тих нуворішів які мають власні телеканали та засоби масової інформації. Кожний хто "набодяжив" в великих розмірах прагне легалізації незаконних статків. Кучму, до речі, олігархом не вважають, хоча він умудрився "прихватизувати" активів на 8 мільярдів баксів за вісім років президентства. Зєлєнський так би мовити "кандідат", але поки що латентний.
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24.12.2021 18:32 Ответить
Це ж треба, "бідний вчитель" став олігархом! О що велосипед творить!
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24.12.2021 18:32 Ответить
Говорят что собаки всегда похожи на своих хозяев.

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24.12.2021 18:32 Ответить
При следующем президенте мы узнаем, как много стырил бабла Зеленский
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24.12.2021 18:33 Ответить
мы и так уже догадываемся сколько.....
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24.12.2021 19:19 Ответить
Может он потому прет, как не в себя, что Кадыров поставил его на "счетчик" в свое время, когда извиняться пришлось.
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25.12.2021 02:10 Ответить
які українці невдячні... як нещодавно сказав гордон, колись цей блазень криворізький казало йому, що українці йому пам'ятники будуть ставити й вулиці на його честь називати, таким він буде класним презиком))) презиком б/у воно точно стало!
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24.12.2021 18:34 Ответить
Считаю. что один памятник этому позорищу поставить можно .... И поскорее.... Надгробие...
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24.12.2021 18:44 Ответить
Оманский нарконелох - вор, коррупционер, В этом ни у кого нет уже сомнений. Но более страшно и опасно для страны, что он - кремлёвская марионетка. Он разреушает Украину изнутри. Это - именно то, что позволит кремлёвской крысе захватить нас даже без военных действий.
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24.12.2021 18:41 Ответить
Олигархи.. они везде
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24.12.2021 18:46 Ответить
У журнала Форбс очевидно інші критерії визначення )))
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24.12.2021 18:51 Ответить
Идиоты. Теперь он суперолигарх. В его единолично распоряжении все ресурсы, армия, полиция, суды, скоро все ТВ. Усе, зебилье, хотели Европу, а получили Россию.
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24.12.2021 19:08 Ответить
Пока не получается Россия...Хотя старания налицо...
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24.12.2021 19:11 Ответить
зебилье не хотели Европу, а хотели получили Россию
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24.12.2021 21:05 Ответить
Не в бровь, а в глаз.
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24.12.2021 19:08 Ответить
Глава Офиса президента Андрей Ермак не собирается баллотироваться в президенты, поскольку считает, что "у нас сейчас лучший президент за все время". Об этом он заявил в http://focus.ua/politics/501541-andrey-ermak-o-peregovorah-s-rossiey-planah-po-donbassu-i-lichnoy-borbe интервью Фокусу.

На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил: "Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время... Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним".

Ермак считает, что после прихода к власти Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи - это непросто".
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24.12.2021 19:10 Ответить
Дерьмак как куратор хвалит своего тупого подчиненного.
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24.12.2021 21:39 Ответить
Ворог при владі.
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24.12.2021 19:13 Ответить
"
55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова..."

А який процент українців вважають Зе клоуном?
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24.12.2021 19:13 Ответить
Скорее куклой олигархов.
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24.12.2021 19:15 Ответить
А ви таки хотели шоб опрос проводили у психиатрической больнице пациентами которой есть таки ви и те кто голосовал за Зеленского и Слуг народа?
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24.12.2021 19:19 Ответить
Олег Петрович, поздравляю тебя с твоим хазяином-олигархом -

ви зробили це разом
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24.12.2021 19:20 Ответить
Посмотреть то ты конечно посмотришь,но как всегда ничего не поймёшь со своим слабоумием и беспледельной тягой твоего языка к жопе зеленского
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24.12.2021 20:30 Ответить
Та я вас умоляю, шо там те 55 процЕнтов. Лично я считаю его просто проворовавшимся сцикливым и лживым говном.
Кстати, мой кум, который таки голосовал за него уже извинился и так же считает его проворовавшимся сцикливо-лживым пророссийский говном. Разница таки не большая но вот шо мой кум, немножко по жизни кацап но таки не любит Парашу таки говорит само за себя.А любить Парашу он перестал в 2020 году.
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24.12.2021 19:21 Ответить
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24.12.2021 19:21 Ответить
Карма зеленых они застряли в лифте уже почти на три года. К запаху привыкли. Некоторым,как олег петрович ,даже вкусно
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24.12.2021 20:32 Ответить
от навіщо анекдот в новини засовувати...
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24.12.2021 19:23 Ответить
Центр Разумкова-отца определил что что самый популярный политик это Разумков-сын.
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24.12.2021 19:25 Ответить
во имя разумкова - святого духа. Аминь.
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24.12.2021 20:19 Ответить
Откуда столько глупых людей? Прежде чем задавать такой вопрос было уточнять знают ли они лексичнское значение этого слова.....
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24.12.2021 19:25 Ответить
...вийдітє на уліцу і спросітє кто такой Пашинский ...блаЗЄнскій... (с)
===
Що блаЗЄню, не хочеш вийти та запитати?
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24.12.2021 19:26 Ответить
Разумков жжот.
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24.12.2021 19:26 Ответить
Поганий той козак, що не хоче стати отаманом.
Поганий той солдат, що не хоче стати генералом.
Поганий той єврейський хлопчик, що не хоче стати міліардером.
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24.12.2021 19:28 Ответить
99.9 процентов украинцев, считает зеленского слугой олигархов и позором Украины..
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24.12.2021 19:29 Ответить
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24.12.2021 21:03 Ответить
бред за деньги!
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24.12.2021 19:40 Ответить
Що зеленський, що розумков - все це пізнього кучми і раннього пу-*********.
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24.12.2021 19:42 Ответить
Продукт.
Як писав кучма: Україна -не Росія і Зеленський для хахлов прокатітт.
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24.12.2021 19:46 Ответить
Бидлу - бидляче : ідеї, гумор, кінематограф і сімулякр президента.
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24.12.2021 19:48 Ответить
Леонид Данилыч не отдаст этот титул никому...не смешите мой Байрактар...Бать української олігархіі це вам не сходняк чепушильников цирка Шапито...с 95-й забегаловки...
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24.12.2021 19:50 Ответить
Так данілич і ********** в цьому Шопіто конфірансьє
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24.12.2021 20:00 Ответить
Розумков не успеет раскрутиться...до віборів...,а вот Юлия Владимировна успеет...,и я так думаю что Петр Алексеевич ей очень поможе в єтом деле...
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24.12.2021 19:53 Ответить
Юля вже не та, її фірамони і старого щура не піднимуть
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24.12.2021 20:02 Ответить
Ще в 1999 році даніличі, деркачі і проча гебня вбили останню надію українців. Червоносрака номенклатура лишалась при владі у корита
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24.12.2021 20:06 Ответить
Он "шестерка" олигарха( не олигарх. И вообще все спонсоры все партий и президентов должны быть известны, ибо именно за них и голосуем, а не за то что в Раде потом сидит и лоббирует интересы.
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24.12.2021 20:14 Ответить
Это малый процент ( потому что большая часть населения в действительности не знает каково состояние Зеленского, если бы знали процент был бы где то 85 -90. Потому что у нашего бедного населения олигарх начинается от 100 тыс зеленых., а там совсем другие цифры и нули)
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24.12.2021 20:33 Ответить
Дохрена народа просто НЕ ЗНАЮТ, что значит "ОЛИГАРХ"!
Какой ТУПОЙ у нас народ!
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24.12.2021 21:00 Ответить
інші 45% рахують його зеленим лайном
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24.12.2021 21:06 Ответить
Он просто идиот. Видит же неадекватное *****,,, но хочет с ним говорить .
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24.12.2021 21:12 Ответить
Там еще йули не хватает, она свой первий мильард еще в 90-х украла.
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24.12.2021 21:41 Ответить
Это такой же олигарх как и его хозяин беня, пархатая Крыса, рейдер, аферист мало того еще и малоПИД...роский, нарко-Дегенерат, предатель полностью подконтрольный кремлевскому, ботаксному Педофилу!
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24.12.2021 22:13 Ответить
а 11% - способом борьбы с политической оппозицией. Источник:

Це що, ряди педроносцев редеют шо ли?
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24.12.2021 23:38 Ответить
Якщо порівнювати з петром, то він жалкий поц.
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24.12.2021 23:39 Ответить
Зеля вже у Форбсі ? )))
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24.12.2021 23:47 Ответить
Когда вы уже угомонитесь... тупые порохоботы....
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25.12.2021 02:04 Ответить
Все считают ЗЕ дерьмом, но почему-то он до сих пор сидит президентом. Всех всё устраивает?
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25.12.2021 03:30 Ответить
заголовок статьи не соответствует содержанию.
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25.12.2021 03:49 Ответить
99% украинцев считают, что ошибочно избрали клоуна-членопианиста и зРаду...
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25.12.2021 07:16 Ответить
 
 