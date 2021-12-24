55% украинцев считают Зеленского олигархом, - опрос Центра Разумкова

55 процентов опрошенных граждан Украины считают президента Владимира Зеленского олигархом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, чаще всего граждане Украины считают олигархами Игоря Коломойского (94%), Рината Ахметова (94%), Петра Порошенко (89%), Виктора Пинчука (82%), Дмитрия Фирташа (80%). Также более половины респондентов отнесли к олигархам Сергея Левочкина (63%), Юрия Бойко (61%), Вадима Новинского (58%) и Владимира Зеленского (55%).

В то же время, 21% граждан считают Закон о "деолигархизации", принятый Верховной Радой и подписанный президентом, реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране, 33% — популистским шагом, обеспечивающим Владимиру Зеленскому больше популярности, 23% — попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами, а 11% — способом борьбы с политической оппозицией.

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