УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9572 відвідувача онлайн
Новини
5 951 88

55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова

55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова

55 відсотків опитаних громадян України вважають президента Володимира Зеленського олігархом.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, найчастіше громадяни України вважають олігархами Ігоря Коломойського (94%), Ріната Ахметова (94%), Петра Порошенка (89%), Віктора Пінчука (82%), Дмитра Фірташа (80%). Також більше половини респондентів віднесли до олігархів Сергія Льовочкіна (63%), Юрія Бойка (61%), Вадима Новінського (58%) і Володимира Зеленського (55%).

Також читайте: Закон про олігархів потрібен Зеленському для переслідування нелояльного бізнесу, - Financial Times

У той же час, 21% громадян вважають Закон про "деолігархізацію", ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом, реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні, 33% — популістським кроком, який має забезпечити Володимиру Зеленському більше популярності, 23% — намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами, а 11% — способом боротьби з політичною опозицією.

дослідження (605) олігарх (930) опитування (1925) Центр Разумкова (209) КМІС (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Говорят что собаки всегда похожи на своих хозяев.

показати весь коментар
24.12.2021 18:32
+20
очевидно, вопрос был поставлен несколько некорректно - надо было просто спросить - кем считают зе?... гамма ответов была бы куда познавательнее...
показати весь коментар
24.12.2021 18:23
+17
Соседи - муж с женой - так в 2019 агитировали всех за Зеленского. Вчера встретила их, самое приличное сказанное ими про Зеленского - это наркоманский дебил.
показати весь коментар
24.12.2021 18:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
новый парадокс зе-ленкиного олигарха, - бороться с теми и только теми, кто алигархом не является )
показати весь коментар
24.12.2021 18:20 Відповісти
У відповідях знову простежується реальний рейтинг зєлі : 17%-21 %. І то лише завдяки дорогам, а не цінам.
показати весь коментар
24.12.2021 18:27 Відповісти
Сьогодні його рейтинг на рівні 13-14%. І то лише завдяки "адмінресурсу" - всім тим чинушам і їх обслуги яких він розставив і дозволяє красти неміряно. Будь якому чинному президенту за існуючої системи виборів в Україні на момент виборів гарантовано 10% підтримки саме завдяки "адмінресурсу" а все що вище 10% це і є реальний рейтинг серед населення по результатам діяльності протягом каденції. Звідси, серед пересічних громадян рейтинг ЗЕ реально 3-4%.
показати весь коментар
24.12.2021 18:38 Відповісти
У всих сил які були в політиці і не провели реформи рейтинг мінімальний. Точніше ми всі розуміємо, що були проведені косметичні реформи (за винятком децентралізації). І тут справа не у рейтингу ЗЕ, а у рейтингу партій у ВР який потім переноситься на президентів. Що ЗЕ що ПП завжди говорили все вірно, тільки це не мало ніякого відношення до реальності. Що виконання коаліційної угоди 2015 БПП на НФ, що турборежим СН це реальні речі які демонструють нерозуміння владою запитів суспільства. Тому рейтинг буде відповідний, і нове електоральне "диво" це цілком реальна ситуація на наступних виборах.
показати весь коментар
05.05.2022 10:01 Відповісти
очевидно, вопрос был поставлен несколько некорректно - надо было просто спросить - кем считают зе?... гамма ответов была бы куда познавательнее...
показати весь коментар
24.12.2021 18:23 Відповісти
а ахметов с коломойским поперхнутся, проситав эти результаты...
показати весь коментар
24.12.2021 18:26 Відповісти
Цікавіше інше, принаймні 2% прихильників Петра вважають його олігархом.
показати весь коментар
24.12.2021 18:29 Відповісти
Ну и? Что не так. Если брать бизнес и влияние - олигарх. И Дональд Трамп, например, и Буш старший с младшим в США. И отец клана Кеннеди в США. Вопрос только в том использует ли он свою власть для личного обогащения или нет? Порох пока единственный президент в Украине, который за время своего президентства стал не богаче, а беднее.
показати весь коментар
24.12.2021 18:40 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 19:17 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 20:12 Відповісти
Вангую.Чмо!
показати весь коментар
24.12.2021 18:29 Відповісти
Пі....сом.
показати весь коментар
24.12.2021 19:29 Відповісти
А если скажут-мудаком?
показати весь коментар
25.12.2021 09:44 Відповісти
И прочие достойные лица. (с)
показати весь коментар
24.12.2021 18:23 Відповісти
І не помиляються.
Він вже натирив бабла на будівництві.
показати весь коментар
24.12.2021 18:24 Відповісти
И это чмо нужно очень быстро гнать!
показати весь коментар
24.12.2021 20:03 Відповісти
А сколько вважають его адекватным?
показати весь коментар
24.12.2021 18:25 Відповісти
Всі останні його вважають мудаком
показати весь коментар
24.12.2021 18:26 Відповісти
Соседи - муж с женой - так в 2019 агитировали всех за Зеленского. Вчера встретила их, самое приличное сказанное ими про Зеленского - это наркоманский дебил.
показати весь коментар
24.12.2021 18:27 Відповісти
вы ему льстите - он просто скоморох при бене...
показати весь коментар
24.12.2021 18:30 Відповісти
Серед прислужників олігархату Зєлєнський дійсно займає видатне місце. Не більше. Обсяги того що його банда "слуг" вже поцупила і відкотила йому особисто, достеменно не відомі. Колись ми про все це дізнаємось. Згоден з тими хто пропонує вважати "олігархами" лише тих нуворішів які мають власні телеканали та засоби масової інформації. Кожний хто "набодяжив" в великих розмірах прагне легалізації незаконних статків. Кучму, до речі, олігархом не вважають, хоча він умудрився "прихватизувати" активів на 8 мільярдів баксів за вісім років президентства. Зєлєнський так би мовити "кандідат", але поки що латентний.
показати весь коментар
24.12.2021 18:32 Відповісти
Це ж треба, "бідний вчитель" став олігархом! О що велосипед творить!
показати весь коментар
24.12.2021 18:32 Відповісти
Говорят что собаки всегда похожи на своих хозяев.

показати весь коментар
24.12.2021 18:32 Відповісти
При следующем президенте мы узнаем, как много стырил бабла Зеленский
показати весь коментар
24.12.2021 18:33 Відповісти
мы и так уже догадываемся сколько.....
показати весь коментар
24.12.2021 19:19 Відповісти
Может он потому прет, как не в себя, что Кадыров поставил его на "счетчик" в свое время, когда извиняться пришлось.
показати весь коментар
25.12.2021 02:10 Відповісти
які українці невдячні... як нещодавно сказав гордон, колись цей блазень криворізький казало йому, що українці йому пам'ятники будуть ставити й вулиці на його честь називати, таким він буде класним презиком))) презиком б/у воно точно стало!
показати весь коментар
24.12.2021 18:34 Відповісти
Считаю. что один памятник этому позорищу поставить можно .... И поскорее.... Надгробие...
показати весь коментар
24.12.2021 18:44 Відповісти
Оманский нарконелох - вор, коррупционер, В этом ни у кого нет уже сомнений. Но более страшно и опасно для страны, что он - кремлёвская марионетка. Он разреушает Украину изнутри. Это - именно то, что позволит кремлёвской крысе захватить нас даже без военных действий.
показати весь коментар
24.12.2021 18:41 Відповісти
Олигархи.. они везде
показати весь коментар
24.12.2021 18:46 Відповісти
У журнала Форбс очевидно інші критерії визначення )))
показати весь коментар
24.12.2021 18:51 Відповісти
Идиоты. Теперь он суперолигарх. В его единолично распоряжении все ресурсы, армия, полиция, суды, скоро все ТВ. Усе, зебилье, хотели Европу, а получили Россию.
показати весь коментар
24.12.2021 19:08 Відповісти
Пока не получается Россия...Хотя старания налицо...
показати весь коментар
24.12.2021 19:11 Відповісти
зебилье не хотели Европу, а хотели получили Россию
показати весь коментар
24.12.2021 21:05 Відповісти
Не в бровь, а в глаз.
показати весь коментар
24.12.2021 19:08 Відповісти
Глава Офиса президента Андрей Ермак не собирается баллотироваться в президенты, поскольку считает, что "у нас сейчас лучший президент за все время". Об этом он заявил в http://focus.ua/politics/501541-andrey-ermak-o-peregovorah-s-rossiey-planah-po-donbassu-i-lichnoy-borbe интервью Фокусу.

На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил: "Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время... Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним".

Ермак считает, что после прихода к власти Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи - это непросто".
показати весь коментар
24.12.2021 19:10 Відповісти
Дерьмак как куратор хвалит своего тупого подчиненного.
показати весь коментар
24.12.2021 21:39 Відповісти
Ворог при владі.
показати весь коментар
24.12.2021 19:13 Відповісти
"
55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова..."

А який процент українців вважають Зе клоуном?
показати весь коментар
24.12.2021 19:13 Відповісти
Скорее куклой олигархов.
показати весь коментар
24.12.2021 19:15 Відповісти
А ви таки хотели шоб опрос проводили у психиатрической больнице пациентами которой есть таки ви и те кто голосовал за Зеленского и Слуг народа?
показати весь коментар
24.12.2021 19:19 Відповісти
Олег Петрович, поздравляю тебя с твоим хазяином-олигархом -

ви зробили це разом
показати весь коментар
24.12.2021 19:20 Відповісти
Посмотреть то ты конечно посмотришь,но как всегда ничего не поймёшь со своим слабоумием и беспледельной тягой твоего языка к жопе зеленского
показати весь коментар
24.12.2021 20:30 Відповісти
Та я вас умоляю, шо там те 55 процЕнтов. Лично я считаю его просто проворовавшимся сцикливым и лживым говном.
Кстати, мой кум, который таки голосовал за него уже извинился и так же считает его проворовавшимся сцикливо-лживым пророссийский говном. Разница таки не большая но вот шо мой кум, немножко по жизни кацап но таки не любит Парашу таки говорит само за себя.А любить Парашу он перестал в 2020 году.
показати весь коментар
24.12.2021 19:21 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 19:21 Відповісти
Карма зеленых они застряли в лифте уже почти на три года. К запаху привыкли. Некоторым,как олег петрович ,даже вкусно
показати весь коментар
24.12.2021 20:32 Відповісти
от навіщо анекдот в новини засовувати...
показати весь коментар
24.12.2021 19:23 Відповісти
Центр Разумкова-отца определил что что самый популярный политик это Разумков-сын.
показати весь коментар
24.12.2021 19:25 Відповісти
во имя разумкова - святого духа. Аминь.
показати весь коментар
24.12.2021 20:19 Відповісти
Откуда столько глупых людей? Прежде чем задавать такой вопрос было уточнять знают ли они лексичнское значение этого слова.....
показати весь коментар
24.12.2021 19:25 Відповісти
...вийдітє на уліцу і спросітє кто такой Пашинский ...блаЗЄнскій... (с)
===
Що блаЗЄню, не хочеш вийти та запитати?
показати весь коментар
24.12.2021 19:26 Відповісти
Разумков жжот.
показати весь коментар
24.12.2021 19:26 Відповісти
Поганий той козак, що не хоче стати отаманом.
Поганий той солдат, що не хоче стати генералом.
Поганий той єврейський хлопчик, що не хоче стати міліардером.
показати весь коментар
24.12.2021 19:28 Відповісти
99.9 процентов украинцев, считает зеленского слугой олигархов и позором Украины..
показати весь коментар
24.12.2021 19:29 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 21:03 Відповісти
бред за деньги!
показати весь коментар
24.12.2021 19:40 Відповісти
Що зеленський, що розумков - все це пізнього кучми і раннього пу-*********.
показати весь коментар
24.12.2021 19:42 Відповісти
Продукт.
Як писав кучма: Україна -не Росія і Зеленський для хахлов прокатітт.
показати весь коментар
24.12.2021 19:46 Відповісти
Бидлу - бидляче : ідеї, гумор, кінематограф і сімулякр президента.
показати весь коментар
24.12.2021 19:48 Відповісти
Леонид Данилыч не отдаст этот титул никому...не смешите мой Байрактар...Бать української олігархіі це вам не сходняк чепушильников цирка Шапито...с 95-й забегаловки...
показати весь коментар
24.12.2021 19:50 Відповісти
Так данілич і ********** в цьому Шопіто конфірансьє
показати весь коментар
24.12.2021 20:00 Відповісти
Розумков не успеет раскрутиться...до віборів...,а вот Юлия Владимировна успеет...,и я так думаю что Петр Алексеевич ей очень поможе в єтом деле...
показати весь коментар
24.12.2021 19:53 Відповісти
Юля вже не та, її фірамони і старого щура не піднимуть
показати весь коментар
24.12.2021 20:02 Відповісти
Ще в 1999 році даніличі, деркачі і проча гебня вбили останню надію українців. Червоносрака номенклатура лишалась при владі у корита
показати весь коментар
24.12.2021 20:06 Відповісти
Он "шестерка" олигарха( не олигарх. И вообще все спонсоры все партий и президентов должны быть известны, ибо именно за них и голосуем, а не за то что в Раде потом сидит и лоббирует интересы.
показати весь коментар
24.12.2021 20:14 Відповісти
Это малый процент ( потому что большая часть населения в действительности не знает каково состояние Зеленского, если бы знали процент был бы где то 85 -90. Потому что у нашего бедного населения олигарх начинается от 100 тыс зеленых., а там совсем другие цифры и нули)
показати весь коментар
24.12.2021 20:33 Відповісти
Дохрена народа просто НЕ ЗНАЮТ, что значит "ОЛИГАРХ"!
Какой ТУПОЙ у нас народ!
показати весь коментар
24.12.2021 21:00 Відповісти
інші 45% рахують його зеленим лайном
показати весь коментар
24.12.2021 21:06 Відповісти
Он просто идиот. Видит же неадекватное *****,,, но хочет с ним говорить .
показати весь коментар
24.12.2021 21:12 Відповісти
Там еще йули не хватает, она свой первий мильард еще в 90-х украла.
показати весь коментар
24.12.2021 21:41 Відповісти
Это такой же олигарх как и его хозяин беня, пархатая Крыса, рейдер, аферист мало того еще и малоПИД...роский, нарко-Дегенерат, предатель полностью подконтрольный кремлевскому, ботаксному Педофилу!
показати весь коментар
24.12.2021 22:13 Відповісти
а 11% - способом борьбы с политической оппозицией. Источник:

Це що, ряди педроносцев редеют шо ли?
показати весь коментар
24.12.2021 23:38 Відповісти
Якщо порівнювати з петром, то він жалкий поц.
показати весь коментар
24.12.2021 23:39 Відповісти
Зеля вже у Форбсі ? )))
показати весь коментар
24.12.2021 23:47 Відповісти
Когда вы уже угомонитесь... тупые порохоботы....
показати весь коментар
25.12.2021 02:04 Відповісти
Все считают ЗЕ дерьмом, но почему-то он до сих пор сидит президентом. Всех всё устраивает?
показати весь коментар
25.12.2021 03:30 Відповісти
заголовок статьи не соответствует содержанию.
показати весь коментар
25.12.2021 03:49 Відповісти
99% украинцев считают, что ошибочно избрали клоуна-членопианиста и зРаду...
показати весь коментар
25.12.2021 07:16 Відповісти
 
 