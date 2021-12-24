55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова
55 відсотків опитаних громадян України вважають президента Володимира Зеленського олігархом.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з дослідженням, найчастіше громадяни України вважають олігархами Ігоря Коломойського (94%), Ріната Ахметова (94%), Петра Порошенка (89%), Віктора Пінчука (82%), Дмитра Фірташа (80%). Також більше половини респондентів віднесли до олігархів Сергія Льовочкіна (63%), Юрія Бойка (61%), Вадима Новінського (58%) і Володимира Зеленського (55%).
У той же час, 21% громадян вважають Закон про "деолігархізацію", ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом, реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні, 33% — популістським кроком, який має забезпечити Володимиру Зеленському більше популярності, 23% — намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами, а 11% — способом боротьби з політичною опозицією.
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Він вже натирив бабла на будівництві.
На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил: "Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время... Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним".
Ермак считает, что после прихода к власти Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи - это непросто".
55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова..."
А який процент українців вважають Зе клоуном?
ви зробили це разом
Кстати, мой кум, который таки голосовал за него уже извинился и так же считает его проворовавшимся сцикливо-лживым пророссийский говном. Разница таки не большая но вот шо мой кум, немножко по жизни кацап но таки не любит Парашу таки говорит само за себя.А любить Парашу он перестал в 2020 году.
Пашинский...блаЗЄнскій... (с)
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Що блаЗЄню, не хочеш вийти та запитати?
Поганий той солдат, що не хоче стати генералом.
Поганий той єврейський хлопчик, що не хоче стати міліардером.
Як писав кучма: Україна -не Росія і Зеленський для хахлов прокатітт.
Какой ТУПОЙ у нас народ!
Це що, ряди педроносцев редеют шо ли?