55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова..."

55 відсотків опитаних громадян України вважають президента Володимира Зеленського олігархом.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, найчастіше громадяни України вважають олігархами Ігоря Коломойського (94%), Ріната Ахметова (94%), Петра Порошенка (89%), Віктора Пінчука (82%), Дмитра Фірташа (80%). Також більше половини респондентів віднесли до олігархів Сергія Льовочкіна (63%), Юрія Бойка (61%), Вадима Новінського (58%) і Володимира Зеленського (55%).

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У той же час, 21% громадян вважають Закон про "деолігархізацію", ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом, реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні, 33% — популістським кроком, який має забезпечити Володимиру Зеленському більше популярності, 23% — намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами, а 11% — способом боротьби з політичною опозицією.